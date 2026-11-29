현대글로비스가 중국 광저우조선국제에서 건조한 소형차 1만800대 탑재 규모 '글로비스 나비스'호의 명명식을 가졌다. 이는 중국 자동차 수출 물량 급증에 따른 전략적 대응이다.

현대글로비스 는 지난 26일 중국 광저우조선국제 에서 소형차 기준 최대 1만800대를 실을 수 있는 초대형 자동차운반선 '글로비스 나비스'호의 명명식을 진행했다. 길이 230m, 폭 40m 규모인 이 선박은 기존 표준 규모인 6500대급보다 66% 많은 차량을 운송할 수 있어 시장 파장을 예고한다.

초대형 선박의 독특한 적재 구조와 기능

중국 남부 최대 조선기지인 광저우 룽쉐섬에서 열린 이번 행사는 현대글로비스의 첨단 물류 역량을 보여준 사례다. 6인승 승합차를 타고 5층 높이의 경사로를 지나 배 안으로 들어가면 끝이 보이지 않는 지하주차장 같은 공간이 펼쳐진다. 바닥에는 골프공 크기의 구멍이 줄지어 있는데, 이는 바다 위에서 자동차가 움직이지 않도록 고정하는 '고박 장치'를 거는 곳이다.

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고박 장치는 양쪽 끝에 갈고리가 달린 띠 형태로, 한쪽은 자동차에, 다른 한쪽은 바닥 구멍에 걸려 차량을 고정한다. 아반테 같은 세단은 앞뒤로 두 개씩, 싼타페 같은 스포츠유틸리티차량(SUV)은 세 개씩 장치를 사용해 고정한다. 상대적으로 가벼운 자동차는 차가 타고 올라온 경사로에 적재되며, 화물칸 맨 위층인 14층은 높이가 165㎝에 불과해 키 큰 기자가 손을 뻗으면 천장에 닿을 정도다.

또한 일부 화물칸은 높이를 조절해 트랙터 등 농기계와 중장비도 실을 수 있어 유연한 적재가 가능하다. 나비스호는 액화천연가스(LNG)와 기존 선박 연료를 모두 사용할 수 있어 환경 규제 대응과 연료 효율성을 겸비했다. 김장현 선장은 조타실에서 기자들과 만나 이 배가 다음 달 초 중국을 떠나 멕시코, 에콰도르, 페루 등 중남미로 향할 첫 항차에 나선다고 밝혔다. 한국으로 돌아오기까지 한 달 반에서 두 달이 걸릴 것으로 예상된다.

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현대글로비스의 중국 시장 선점 전략

나비스호는 한국해양진흥공사의 선박금융 지원을 받아 건조되었으며, 현대글로비스는 장기용선 계약을 맺어 필요한 시기에 선박을 확보했다. 현대글로비스는 세계적인 자동차운반선 부족에 선제적으로 대응하기 위해 중국의 조선소를 선택했다. 이는 국내 완성차 업체들의 안정적인 수출 물류망을 마련하고, 급성장하는 중국 자동차 수출 시장을 선점하려는 의도다.

현대글로비스는 2023년 선박 30척을 직접 소유하거나 장기 빌려 쓰는 방식으로 확보하기로 했다. 이 중 20척을 나비스호와 같은 초대형 선박으로 채워 차량 한 대당 운송 비용을 낮추는 전략을 펼쳤다. 나비스호는 올해 도입하는 일곱 번째 1만800대급 자동차운반선으로, 다음 달 여덟 번째 선박을 인도받고 내년과 내후년에도 각각 10척과 2척을 추가로 확보할 예정이다.

자동차운반선 발주부터 인도까지 통상 3~5년이 걸리지만, 지금 새로 발주해도 2031년 이후에야 배를 받을 수 있는 상황이다. 반면 현대글로비스는 2024년부터 중국발 자동차운반선 시장에서 점유율 1위를 지키고 있으며, 올해 1~9월 점유율은 12.2%다. 김정석 현대글로비스 해운사업부장(전무)은 올해 3분기 실어 나른 차량 네 대 중 한 대가 현대차그룹 계열사가 아닌 고객사의 물량이었다고 설명했다.

중국 자동차 수출 급증과 시장 경쟁 양상

중국자동차공업협회 집계에 따르면 중국 자동차 수출량은 2021년 204만대에서 지난해 799만대로 4배 가까이 늘었다. 현대글로비스는 올해 1125만대, 내년 1467만대에 이를 것으로 내다봤다. 중국 자동차 수출 증가에 힘입어 전 세계 자동차 해상운송 물량도 지난해 2498만대에서 올해 2879만대로 15.3% 늘어날 전망이다.

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운송 수요 급증에 따라 자동차운반선 확보 경쟁도 치열해졌다. 지난해 평균 5만달러를 밑돌았던 하루 용선료는 올해 10월 10만달러 수준까지 치솟았다. 국내 완성차 업체의 운송 원가 부담이 커진 배경이다. 비야디 등 중국 완성차 업체들이 자체 선박 확보에 나서고 있지만, 특정 지역 수출 물량만으로 대형 선박을 채우기 어렵다.

현대글로비스는 여러 업체의 물량을 한데 모아 운송하는 데 경쟁력이 있다는 판단이다. 김정석 부장은 내년 대형선 10척 활용을 통해 중국발 자동차운반선 시장 점유율을 13.6%까지 확대하고 1위를 수성할 목표라고 밝혔다. 한국해양진흥공사는 현대글로비스의 초대형 선박 4척 확보를 지원하며 국내 완성차 업체의 선박 부족 시 우선 선적 공간 배정을 약속했다.

미래 물량 확대와 업계 경쟁력 강화

현대글로비스는 연간 완성차 해상운송 물량을 현재 약 340만대에서 2030년 500만대로 늘려 세계 시장 점유율 20% 수준을 목표로 하고 있다. 각국의 통상장벽 강화와 해외 현지 생산 확대에 따른 해상운송 수요 둔화 가능성에는 용선 규모 조절로 대응할 계획이다. 이규복 현대글로비스 사장은 현대차그룹의 강점이 물류 영역에 있다고 평가했다.

이 사장은 안정적인 선적 공간 확보와 해상운송 효율화를 통해 현대차·기아의 물류비 부담을 줄이고 글로벌 시장 경쟁력을 높이는 데 기여할 것이라고 강조했다. 현대글로비스의 이러한 전략적 선박 확보는 국내 자동차 산업의 수출 경쟁력 강화에도 직결될 것으로 보인다.