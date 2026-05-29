현대건설, 장신 세터 구솔과 단기 계약 체결…정식 전환 목표

현대건설이 25세 장신 세터 구솔과 6월 말까지 유효한 단기 계약을 맺고, 향후 정식 계약 가능성을 모색한다. 구솔은 국내외 리그 경험과 예능 프로그램 출연 등 다양한 경력을 바탕으로 팀에 새로운 전술 옵션을 제공한다.

현대건설 이 여자배구 신인 장신 세터 구솔(25)과 단기 계약을 체결했다는 소식이 전해졌다. 현대건설 측은 29일 구솔과의 계약이 6월 31일까지 유효한 단기 계약임을 공식 발표했으며, 이번 영입의 목적은 한국실업배구연맹·프로배구 퓨처스 챔프전 단양대회를 대비하기 위함이라고 밝혔다.

현대건설 관계자는 "구솔이 실전에서 좋은 모습을 보여준다면 정식 계약을 추진할 계획"이라며 기대감을 드러냈다. 구솔은 현재 팀 내에서 백업 세터 역할을 맡고 있으며, 주전 세터인 김다인 선수는 AVC컵 출전을 위해 국가대표팀에 파견된 상황이다. 이와 동시에 현대건설은 백업 세터였던 이수연 선수를 배유나와의 사인 앤드 트레이드 과정에서 도로공사팀으로 이적시키는 등 세터 라인업을 재정비하고 있다. 이러한 변화 속에서 구솔은 '장신 세터'라는 특성을 살려 경기 운영 능력을 입증하고, 정식 계약을 따내기 위한 발판을 마련하고 있다.

구솔은 선명여자고등학교를 졸업한 뒤 2019년 V리그 신인 드래프트에서 3라운드 1순위로 KGC인삼공사에 지명돼 프로 무대에 첫 발을 디뎠다. 181센티미터에 달하는 키와 뛰어난 패싱 역량을 갖춘 그는 초창기에는 유망주로 큰 기대를 받았지만, 시즌 종료 후 방출돼 실업팀 양산시청으로 옮겨졌다. 이후 2021~22시즌을 앞두고 신생팀 페퍼저축은행과 계약하며 다시 프로 무대로 복귀했지만, 첫 해 22경기에 출전했음에도 불구하고 다음 시즌에는 7경기에 머무는 등 경기 출전 기회가 크게 감소했다.

결국 V리그를 떠난 구솔은 프랑스와 아제르바이잔 리그에서 활약하며 국제 경험을 쌓았고, 지난해 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경'에 출연해 '원더독스' 멤버로 활약하며 월급 100만원을 받으며도 꾸준히 선수 생활을 이어가는 모습을 보여 화제를 모았다. 이처럼 다양한 무대에서 끈질기게 자신을 증명해 온 구솔은 현대건설에서 새로운 도전을 시작한다. 현대건설의 강성형 감독은 구솔에 대해 "키가 크고 유럽 리그에서 뛰어본 경험이 있어 경기 운영에 과감함이 돋보인다"며 기대감을 표했다. 현재 연습 경기에서는 김사랑 선수가 주전 세터로 나서고, 구솔은 백업으로 투입돼 팀 전술에 새로운 변수를 제공하고 있다.

현대건설은 구솔의 빠른 적응과 경기력 향상이 확인될 경우, 기존의 단기 계약을 연장하거나 정식 계약으로 전환해 장기적인 팀 전력 강화에 활용할 방침이다. 이번 계약은 구솔에게는 프로 복귀와 정식 계약이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 좋은 기회가 될 것이며, 현대건설에게는 장신 세터라는 독특한 전술 옵션을 확보함으로써 리그 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다





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현대건설 구솔 여자배구 세터 계약 V리그

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