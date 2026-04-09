현대·기아차 하청업체 갑질 사건: 31년 납품, 억울한 옥살이, 그리고 김앤장의 그림자

31년간 현대·기아차에 부품을 납품해온 하청업체 대표가 갑질 피해 끝에 공갈죄로 억울한 옥살이를 했다. 김앤장의 영향력, 검찰의 소극적인 수사, 그리고 사법 시스템의 불공정성이 복합적으로 작용한 사건. 모해위증죄 고소 및 재심 청구 시도, 공소시효 만료를 앞둔 절박한 상황 속 진실 규명을 위한 노력이 이어진다.

송윤섭 전 대진유니텍 대표는 31년 동안 현대·기아차에 자동차 부품을 공급하며 굳건한 사업 기반을 다졌다. 그러나 2차 하청업체 였던 대진유니텍은 1차 하청업체 인 한온시스템에 인수된 사모펀드의 횡포로 인해 심각한 갑질 피해를 입게 된다. 부품 단가 인하 압박에 시달리던 송 전 대표는 결국 부품 공급 중단을 통보하고, 한온시스템에 기업 인수 또는 자회사 편입을 제안하기에 이른다. 2016년 4월, 윤여을 당시 한온시스템 회장과의 면담 후 대진유니텍은 1300억 원에 인수 계약을 체결하지만, 한온시스템은 계약 체결 일주일 만에 송 전 대표를 공갈죄 로 고소하는 극단적인 행보를 보인다. 이후 검찰은 그를 불구속 기소하고, 법원은 공갈죄 를 인정하여 송 전 대표는 4년 2개월 동안 억울한 옥살이를 해야만 했다.

광복절 특사로 풀려났지만, 갑질 피해자는 오히려 가해자로 몰린 이 기이한 사건은 단순한 하청업체의 갑질 문제를 넘어, 법조계의 거대 권력인 김앤장의 영향력과 검찰의 편향된 수사, 그리고 사법 시스템의 불공정성을 적나라하게 드러냈다. 특히 2025년 8월, 두 건의 언론 보도를 통해 송 전 대표의 억울함이 재조명되었고, 김앤장의 조력이 사건의 왜곡에 깊숙이 관여했다는 의혹이 제기되었다. 송 전 대표는 현재 억울함을 풀기 위해 '모해위증죄'로 윤여을 전 회장 등 6명을 고소하고 재심을 청구하려 노력하고 있으나, 수사 과정에서 검찰의 소극적인 태도와 담당 검사의 잦은 교체, 그리고 김앤장의 입김으로 인한 의혹이 끊이지 않고 있다. \ 송 전 대표는 억울함을 호소하며 재심 청구와 가해자 처벌을 강력하게 요구하고 있다. 그러나, 사건은 천안지청에서 1년 10개월이 넘도록 제대로 처리되지 않고 있으며, 김앤장이 연루된 또 다른 사건에서는 검찰이 신속하게 기소했던 것과는 대조적인 모습을 보인다. 담당 검사의 잦은 교체와 사건 처리 지연은 송 전 대표의 고통을 더욱 심화시키고 있으며, 암 진단까지 받은 그의 절박한 심정을 더욱 안타깝게 한다. 현재 천안지청의 열악한 인력 상황 또한 사건 처리 지연의 한 원인으로 지목되고 있으며, 국회 법제사법위원회의 국정감사에서도 김앤장의 부당한 영향력에 대한 지적이 제기되었다. 국정감사 보고서는 압수수색 영장 반려, 보완 수사 미진행 등 불공정한 행위를 지적하며, 개선의 필요성을 강조했다. 송 전 대표는 공소시효 만료를 앞두고 신속한 수사와 가해자 처벌을 촉구하며, 김앤장의 개입으로 인한 사건 왜곡을 막아달라고 간절히 호소하고 있다. 특히 모해위증죄의 공소시효가 얼마 남지 않은 상황에서 그의 간절함은 더욱 절실하다. \ 이 사건은 단순히 개인의 억울함을 넘어, 대한민국 사회의 어두운 단면을 드러낸다. 대기업의 갑질, 법조 카르텔의 영향력, 그리고 사법 시스템의 불공정성이 복합적으로 작용하여 한 개인의 인생을 파멸로 몰아넣는 과정을 보여준다. 특히 김앤장 변호사의 개입과 검찰의 소극적인 태도는 정의 실현을 위한 노력을 더욱 어렵게 만들고 있다. 송 전 대표는 억울함을 풀기 위해 끊임없이 싸우고 있지만, 현실의 벽은 너무나 높고 두껍다. 그의 절박한 호소는 사회 전체에 대한 경고이며, 진실을 밝히고 정의를 바로 세우기 위한 노력이 필요함을 강조한다. 관련 사건의 수사 지연과 담당 검사의 잦은 교체는 사건 해결의 걸림돌로 작용하며, 김앤장의 영향력은 사건의 진실을 가리는 또 다른 요인으로 작용하고 있다. 송 전 대표의 모해위증죄 고소와 재심 청구는 억울함을 풀고 진실을 밝히기 위한 마지막 희망이며, 그의 간절한 호소는 사회적 공감대를 형성하고 정의 실현을 위한 노력을 촉구하고 있다





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갑질 하청업체 김앤장 공갈죄 모해위증죄

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