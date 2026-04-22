현대·기아차 내장재 입찰 담합한 에스엠화진·한국큐빅, 공정위 과징금 25억 부과

현대차와 기아의 차량 내장재 표면처리 입찰에서 담합을 벌여 물량을 나눠 먹은 에스엠화진과 한국큐빅이 공정거래위원회로부터 총 25억 원대 과징금을 부과받았다.

공정거래위원회 가 현대자동차와 기아의 차량 내장재 표면처리 입찰 과정에서 담합을 주도한 에스엠화진과 한국큐빅 두 업체에 대해 엄중한 제재를 결정했다. 이번 사건은 자동차 산업의 핵심 부품 공급망에서 발생한 불공정 행위로, 공정위는 이들 기업에 시정명령과 함께 총 25억 9,100만 원의 과징금을 부과했다. 구체적으로 에스엠화진은 16억 3,200만 원, 한국큐빅은 9억 5,900만 원의 과징금을 납부해야 한다. 이번 조치는 시장의 경쟁 질서를 확립하고, 자동차 제조 단가 상승을 유발할 수 있는 입찰 담합을 근절하겠다는 당국의 강력한 의지가 반영된 결과다. 해당 업체들이 영위하는 차량 내장재 표면처리 기술인 수압전사공법은 자동차 대시보드, 센터 콘솔, 도어 트림 등 실내 구성 요소의 내구성을 높이고 고급스러운 질감을 구현하는 데 필수적인 공정이다. 현대차 와 기아차의 입찰 시장에서 이 두 업체는 사실상 시장점유율 100%를 기록하며 독점적인 지위를 누려왔다.

그러나 2020년 9월부터 2023년 4월까지 약 3년간 진행된 5건의 입찰에서 이들은 정상적인 경쟁을 포기하고 낙찰 예정자와 투찰 가격을 사전에 모의하는 등 전형적인 담합 행태를 보였다. 특히 에스엠화진은 경영 정상화 이후 물량 확보를 위해 담합을 제안했고, 한국큐빅은 수익성 악화를 방지하기 위해 이를 수용하면서 공생을 명목으로 한 불법적 카르텔을 형성했다. 조사 결과, 이들은 신차 5종에 대한 물량을 사전에 배분하는 치밀함을 보였다. 에스엠화진은 스포티지, EV9, 싼타페, EV3 등 4개 차종을, 한국큐빅은 팰리세이드 차종을 수주하기로 합의했으며, 실제 입찰 결과도 이러한 계획대로 진행되었다. 이는 단순한 시장 과점 현상을 넘어 기업 간의 유착이 공정한 입찰 과정을 어떻게 훼손하는지 보여주는 사례다. 공정위 관계자는 이번 적발이 시장 내 영향력이 큰 사업자 간의 은밀한 담합을 찾아낸 성과임을 강조하며, 앞으로도 자동차 부품 분야와 같이 전후방 산업 연관 효과가 큰 중간재 시장의 불공정 거래 행위를 상시 감시하고 강력히 대응해 나갈 방침이라고 밝혔다. 이번 제재가 향후 국내 자동차 부품 산업 전반의 공정 경쟁 문화를 정착시키는 계기가 될 수 있을지 업계의 이목이 집중되고 있다





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공정거래위원회 담합 현대차 입찰제재 자동차부품

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