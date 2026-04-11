혁신당, 민주당 '텃밭' 호남 공략… 지방선거 앞두고 양당 격돌

6·3 지방선거를 앞두고 조국혁신당과 더불어민주당이 호남을 놓고 치열한 공방을 벌이고 있습니다. 혁신당은 민주당의 전북지사 공천 문제 등 부패 의혹을 제기하며 차별화를 시도하고 있으며, 민주당은 텃밭 사수를 위해 호남 민심 다지기에 나섰습니다.

혁신당과 더불어민주당 간의 호남 지역을 둘러싼 공방이 격화되고 있습니다. 6·3 지방선거 를 앞두고, 양당은 진보 진영의 핵심 지지 기반인 호남에서 주도권 경쟁을 벌이며, 범여권 내 경쟁 구도로 확대되는 양상입니다. 특히 혁신당은 민주당의 전북지사 공천을 정조준하며 차별화를 시도하고 있습니다. 임명희 혁신당 대변인은 이원택 전북지사 후보의 술·식사비 대납 의혹, 김관영 전북지사, 박성현 전남 광양시장 후보 등 민주당 후보들의 금품 선거 관련 논란을 지적하며, 이는 민주당의 구조적 부패와 1당 독재의 폐해라고 비판했습니다. 임 대변인은 민주당이 후보를 낼 자격이 없다며, 조국혁신당 의 경쟁력 있는 후보들이 도민들의 자부심을 되찾고 명예를 회복하는 선거를 만들겠다고 강조했습니다. 조국혁신당 조국 대표 역시 민주당의 공천 관련 금품 수수 의혹을 언급하며, 대한민국 정치의 부패를 강하게 비판했습니다.

그는 돈으로 공천을 사고, 표를 사는 행태를 지적하며, 관련자들을 정치권에서 영구히 추방하고 선거법 개정을 통해 뇌물 이력을 표기하도록 해야 한다고 주장했습니다. 또한, 정당 내부에서 후보 국민 추천제, 오디션 방식 선출, 부당 컷오프 방지 등 밀실 공천을 막는 자체 방안을 강구하고 확대해야 한다고 강조했습니다. 혁신당은 금품 수수 관련 재선거 시 소속 정당의 후보자 출마를 금지하는 선거법 개정안을 발의하기도 했습니다.\이에 맞서 더불어민주당은 호남 텃밭 사수에 총력을 기울이고 있습니다. 정청래 대표를 비롯한 당 지도부는 호남을 방문하여 민심을 다지고, 혁신당을 향한 견제 수위를 높이고 있습니다. 정청래 대표는 혁신당이 첫 지방자치단체장을 배출했던 담양군을 방문하여, 광주·전남 행정통합 성공을 위해 담양 민생을 챙기겠다고 밝혔습니다. 그는 또한, 이번 지방선거에서 민주당의 승리를 위해 노력하겠다고 강조하며, 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거에 전 지역 전략공천을 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이는 당 내부에서 제기된 '조국 출마 지역 양보' 주장을 일축하고, 혁신당과의 경쟁에서 우위를 점하려는 의도로 풀이됩니다. 더불어민주당은 호남 지역에서의 지지 기반을 굳건히 하고, 혁신당의 공세를 막기 위해 적극적으로 대응하고 있습니다. 이러한 양당의 치열한 공방은 6·3 지방선거 결과에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.\양당의 공세는 단순한 정치적 경쟁을 넘어, 호남 지역 유권자들의 선택에 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 혁신당은 민주당의 부패 문제를 부각하며, 새로운 대안을 제시하려는 반면, 민주당은 텃밭 수성을 위해 지역 민심을 파고들고 있습니다. 이러한 경쟁 구도는 호남 지역의 정치 지형을 변화시키고, 유권자들의 정치 참여를 더욱 활발하게 만들 가능성이 있습니다. 양당의 정책 공약과 비전 제시, 후보들의 경쟁력 등이 유권자들의 선택에 중요한 요소로 작용할 것이며, 선거 결과는 향후 정치 지형에도 큰 영향을 미칠 것입니다. 특히, 혁신당의 호남 공략 성공 여부는 향후 정치 세력 간의 역학 관계에도 중요한 변수가 될 것입니다. 더불어민주당은 기존의 지지 기반을 더욱 강화하고, 혁신당의 공세를 효과적으로 방어해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이번 선거를 통해 호남 지역의 정치적 중요성은 더욱 부각될 것이며, 유권자들의 정치 의식 또한 한층 성숙해질 것으로 기대됩니다





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