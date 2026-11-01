헨델 퍼셀 음악 속 울음과 할아버지 곁으로 간 할머니의 이별 이야기

게오르크 헨델과 헨리 퍼셀의 바洛克 시대 아리아가 담은 깊은 슬픔을 통해 할아버지와 재회한 할머니의 작별을 기억하는 감동적인 에세이입니다.

영국에서 활동한 독일 출신의 작곡가 게오르크 헨델이 쓴 오페라 '리날도'에 나오는 유명한 아리아 '울게 하소서'는 감금당한 주인공 알미레나가 울어도 되는지 허락을 구하는 내용으로 번역되기도 했습니다. 그러나 그 이면에는 자유가 없는 절망적인 상황 속에서 주체적인 의지로 실컷 울겠다는 깊은 의미가 담겨 있습니다.

헨델의 울게 하소서와 퍼셀의 비통한 선율

이 아름답고 슬픈 눈물의 아리아와는 달리, 영국을 대표하는 바로크 시대 작곡가인 헨리 퍼셀의 아리아는 단순히 슬픈 수준을 넘어선 비장함과 비통함을 지니고 있습니다. 자신의 인생에서 마지막 사랑이라고 확신하던 상대가 떠남으로써 살아갈 이유와 목적을 모두 잃은 순간 터져 나오는 탄식을 노래한 것이기 때문입니다.

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오장육부가 아프고 아려 오는 그 마음을 가사와 음표로 전할 수 있을지 의문스러운 상황에서, 퍼셀은 마치 촛불이 꺼져 가거나 다리에 힘이 풀리는 듯한 느낌을 주도록 선율을 아래로 하강하는 음정으로 배열했습니다.

할머니의 조용한 눈물과 영원한 안식

이렇게 눈물과 탄식이 잘 드러난 음악을 접하며 글을 쓰고 있던 중, 할머니께서 돌아가셨다는 연락을 받았습니다. 할머니는 평소 누구도 우는 모습을 본 적이 없을 정도로 강인하셨지만, 그 며칠 전에 그렇게도 많이 우셨다고 합니다. '눈물은 혼자 있을 때만 흘리는 거야'라고 말씀하시던 습관이 있었기에, 할머니 역시 조용히 혼자 울고 계셨을 것으로 추측됩니다.

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하지만 그날은 달랐습니다. 할머니는 눈물을 흘리면서 돌아가신 할아버지 곁에 가고 싶다고 말씀하셨습니다. 열두 살 꼬마 시절, 저는 부모님과 떨어져 할머니와 할아버지와 함께 살았습니다. 그 두 분이 보여주신 행복의 모습이 어떤 것인지, 지금도 생생하게 기억하고 있습니다.

아침부터 햇살이 눈부실 정도로 밝았지만, 눈을 뜨기 어려울 정도였습니다. 할머니의 관이 땅 아래로 내려가는 그 순간, 눈물이 하염없이 쏟아져 나왔습니다. 할머니에게 진정한 안식은 자식들의 효도로 완성되는 것이 아니라, 할아버지가 계신 그곳에서 함께 하는 것이라는 사실이 깨달아지는 듯했습니다.

디도와 에네아스의 비극적인 사랑과 슬픔의 베이스

퍼셀의 오페라 '디도와 에네아스'는 카르타고의 여왕 디도가 트로이의 왕자 에네아스를 사랑하게 되는 이야기를 담고 있습니다. 전쟁에서 패한 트로이의 왕자 에네아스는 트로이를 탈출해 떠돌다가 카르타고 해안에 상륙하게 됩니다. 디도는 나라를 잃고 비탄에 잠긴 에네아스를 마음 깊이 동정하다가 걷잡을 수 없을 정도로 깊이 사랑하게 됩니다.

하지만 행복한 디도를 질투한 마녀의 계략으로 인해 에네아스는 새 왕국을 건설할 용기를 얻어 카르타고를 떠나려 합니다. 일국의 여왕인 디도는 에네아스를 카르타고에 붙잡아두는 것이 불가능하다는 것을 이미 알고 있었습니다. 결국 에네아스는 떠나게 되며, 디도는 다시는 그를 만나지 못한다는 상실감과 좌절, 체념으로 자신의 운명을 비관하며 생을 스스로 마감하려 합니다.

디도는 시녀들에게 안겨 죽어 가며 시를 읊었습니다. 가장 비극적인 조성인 지 단조에서 첼로는 마치 낮게 깔린 슬픔처럼 한 음씩 느리게 하행하며 극도의 비애를 담아냈습니다. 첼로가 연주하는 다섯 마디의 통주저음은 아리아 전체에서 총 아홉 번 반복되며 듣는 이가 우는 이의 심정을 따라가게 만듭니다.

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슬픔의 베이스와 은회색 옥가락지의 의미

이 저음은 '슬픔의 베이스' 또는 라멘트 베이스로 불리며, 디도가 시녀 벨린다에게 자신이 땅에 묻힐 때 자신의 잘못이 문제가 되지 않기를 빌며 죽어가는 심정을 직관적으로 전달합니다. 이별은 너무나 슬프지만, 할머니의 영원한 안식을 가슴 깊이 빌며 저는 할머니와 작별 인사를 나누었습니다.

'잘못'이라는 가사에서 선율이 5도씩 하행하며 음정이 뚝 떨어지며 강한 추락을 느끼게 합니다. 디도의 잘못이 에네아스를 사랑한 죄인지, 스스로 생을 끝낼 수밖에 없었던 잘못인지는 알 수 없으나, 음표로 느끼는 삶의 종결은 넘치는 눈물이 가슴을 적십니다.

디도가 나를 기억해 주오를 노래할 때 같은 음을 네 번씩 반복하며 잊을 수 없는 구간을 만듭니다. 비극은 어쩌면 이토록 아름다울 수 있습니다. 슬픔을 안으로 삼키며 노래하는 디도의 울음을 들으며, 나를 가장 많이 울게 하는 사람은 내가 가장 사랑하는 사람이라고 생각했습니다.

할머니를 생각하며 글을 쓰고 있는 내 오른손 검지에는 은회색 옥가락지 하나가 끼여 있습니다. 이 반지는 할머니가 장례를 치룬 후 이모에게서 건네받은 것으로, 피아노를 칠 때는 끼지 않지만 이 옥가락지는 너무 잘 맞고 불편함이 없었습니다. 은회색 투명한 가락지는 아름다우셨던 할머니의 은빛 머리카락을 연상케 합니다.

이렇게 저는 할머니의 손가락에 50년 이상 끼워져 있던 옥가락지를 보며 항상 할머니와 함께하고 있습니다. 이제 저도 아무리 슬퍼도 할머니처럼 혼자 있을 때만 울어야겠습니다.