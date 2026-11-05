헤수스 데 미겔 사망, 상대 골키퍼 오워노의 공식 입장 발표

스페인 프로축구 2부 리그 경기 중 사망한 헤수스 데 미겔 사건의 당사자 오워노가 첫 공식 입장을 밝혔다. 데 미겔의 유족과 팬들을 향한 깊은 애도와 함께 사건 이후의 징계 절차에 대한 현실적인 인식도 함께 전하고 있다.

스페인 프로축구 2부 리그 CD 테네리페 의 공격수 헤수스 데 미겔 (30)이 경기 중 충격으로 숨진 사건과 관련해, 사고의 당사자인 FC 안도라 의 수문장 헤수스 오워노 (25)가 처음으로 공식 입장을 공개했다. 오워노는 자신의 소셜미디어 계정을 통해 이번 비극적인 사건으로 인한 깊은 슬픔과 죄책감을 토로했다.

오워노는 "지금은 내 인생에서 가장 힘든 날들"이라며 "무슨 말을 해야 할지 모르겠고, 일어난 일을 받아들이기가 너무 어렵다"고 고백했다. 그는 데 미겔을 잃은 고통이 크다고 표현하며 "그와 그의 가족, 그리고 그를 사랑했던 모든 분들을 생각한다"고 유가족에게 위로를 전했다. 이어 앞으로 마주하게 될 문제들에 대해서는 최대한 존중하는 마음으로 대처하겠다는 의지를 밝혔지만, 현재로서는 데 미겔의 죽음 자체 외에는 다른 어떤 것도 생각할 수 없다고 진실했다.

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사건의 직접적인 경위는 2일(현지시각) 치러진 CD 테네리페와 FC 안도라와의 경기에서 비롯되었다. 양팀이 2대 2로 비기던 후반 추가시간 7분, 데 미겔은 동료의 롱패스를 따라 전방으로 질주했다. 오워노는 이 공을 걷어내기 위해 하프라인 근처까지 뛰어나오다가 데 미겔과 강하게 충돌했으며, 이 과정에서 오워노의 오른쪽 무릎이 데 미겔의 왼쪽 가슴 부위를 가격했다. 충돌 직후 오워노는 레드카드를 받은 채 경기가 중단되었고, 데 미겔은 현장에서 응급처치를 받은 뒤 인근 병원으로 이송되었으나 상태가 악화되었다.

병원으로 이송된 지 불과 수 시간 후인 3일 오전 8시, 헤수스 데 미겔은 심장마비로 결국 숨을 거두었다. 스페인 경찰청 강력범죄수사대는 이 사건에 수사 착수했지만, 이는 자연사가 아닌 사망 사건 발생 시 통상적으로 취하는 절차에 불과하다고 관계자들은 전했다. 경기 지역 수사당국은 경기 중 발생한 우연한 충돌로 보아 오워노에 대한 형사 절차가 진행될 가능성은 낮다고 보고 있다.

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경찰 조사의 초점은 데 미겔이 사망하기 직전 이루어진 응급 처치의 적절성과 과정의 타당성에 집중될 예정이다. 다만 축구 내부 징계 체계에서는 오워노에게 중징계가 내려질 가능성이 높은 것으로 전망된다. 스페인 현지 매체 마르카는 스페인 축구협회 징계 규정 제102조를 인용하며, 경기 중 상대 선수에게 폭력을 행사해 심각한 부상을 입힌 선수에게는 4경기에서 최대 12경기까지 출전 정지 처분이 가능하다고 설명했다.

전문가들은 경기 상황과 다양한 정황을 종합적으로 고려하여 최종 징계가 결정되겠지만, 오워노가 가장 높은 수준의 제재에 직면할 가능성이 크다고 분석했다. 스페인 축구협회는 이번 비극에 깊은 슬픔을 표하며 관련 경기 일정을 취소하거나 연기하는 등 즉각적인 조치를 취했다. 유럽축구연맹(UEFA) 또한 이번 주 열리는 모든 유럽 대회 경기 전에 데 미겔을 위한 묵념 시간을 갖기로 했다.

1996년 스페인 마드리드에서 태어난 헤수스 데 미겔은 2015년 프로 선수 생활을 시작하여 스페인의 여러 하위 리그 클럽을 거쳤고, 2025년에 CD 테네리페에 합류했다. 유족으로는 그의 아내와 2025년 6월에 태어난 딸이 있으며, 그의 갑작스러운 사망은 축구계 전체에 큰 충격과 애도를 자아내고 있다.