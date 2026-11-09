헤그세스 국방장관 탄핵안 상정, 하원 표결 임박

미국 민주당이 중간선거 승리를 바탕으로 피트 헤그세스 국방장관 탄핵안을 상정하며 트럼프 정부와 첫 충돌을 예고했다. 하원 표결 일정과 상원 통과 가능성 등 주요 쟁점을 분석한다.

미국 민주당이 차기 하원을 장악한 데 이어 상원까지 의석 과반을 확보하며 트럼프 행정부와 본격적인 정면 대결에 나섰다. 민주당의 첫 공격 대상은 미-이란 군사 작전을 주도한 피트 헤그세스 미 국방장관이다. 민주당은 내년 1월 새 의회가 공식 출범하기 전부터 탄핵과 국정조사를 주요 수단으로 삼아 트럼프 정부를 견제할 계획이다.

헤그세스 탄핵안 상정 및 하원 표결 전망

피트 헤그세스 국방장관의 탄핵안이 곧 상정될 가능성이 높다. 8일(현지시각) 미국 에이비시(ABC) 방송은 미 하원이 9일 회기를 재개하면서 헤그세스 장관 탄핵안이 부의될 것이라고 보도했다. 반트럼프 성향을 가진 토머스 매시 공화당 하원의원은 의회가 문을 열자마자 헤그세스 장관 탄핵 우선 처리 결의안을 재상정할 계획임을 밝혔다.

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우선 처리 결의안이 상정되면 의회 지도부는 이틀 이내에 표결 일정을 잡아야 한다. 매시 의원이 제출한 탄핵안에는 헤그세스 장관에 대한 8개 조항의 탄핵 사유가 포함됐다. 핵심 쟁점은 헤그세스 장관이 1973년 전쟁 권한 결의안을 위반했다는 점이다. 시엔엔(CNN)은 이번 주 초반께 탄핵안에 대한 표결이 진행될 것으로 예상했다.

민주당 지지 기반과 공화당 이탈표 가능성

민주당은 탄핵 추진에 대해 당내에서 '엄청난 지지'가 있을 것으로 확신하고 있다. 차기 하원의장이 될 예정인 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 에이비시 방송과의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 헤그세스 장관의 탄핵안 표결에서는 공화당 의원들의 찬성표도 적잖게 나올 전망이다.

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현재 하원 총 의석은 435석이며, 민주당은 214석을 보유하고 있다. 공화당에서 단 4명의 이탈자만 나오더라도 과반을 확보해 탄핵소추안을 통과시킬 수 있다. 액시오스는 하원 공화당 지도부가 이번 주 표결에서 헤그세스 장관 탄핵안 통과에 충분한 공화당 이탈표가 나올 것으로 보고 대비 중이라고 전했다.

상원 통과 장벽과 트럼프 대통령의 반박

하원 통과가 가능해 보이나 상원에서의 승인 여부는 불투명하다. 상원 개헌 등 중대 사안인 탄핵안 통과에는 총 100석 중 3분의 1 이상인 67석의 찬성이 필요하다. 민주당 계열 의석이 47석인 점을 고려하면, 공화당 상원의원 53명 중 최소 20명 이상의 이탈자가 발생해야 상원 승인이 가능하다는 분석이다.

도널드 트럼프 대통령은 헤그세스 장관과 마샤네스 케네디 국방부 차관보 등에 대한 신임을 유지하며 탄핵 움직임에 강하게 맞서고 있다. 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 웨스트팜비치에서 기자들과 만나 두 인사를 '매우 훌륭한 사람들'로 칭하며 옹호했다. 트럼프 대통령은 특히 헤그세스 장관이 이란 전쟁과 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 체포 작전을 훌륭히 수행했다고 강조했다.

확장된 견제 범위와 향후 전개 양상

민주당의 견제 범위는 헤그세스 장관을 넘어 트럼프 행정부 전 영역으로 확대되고 있다. 민주당은 트럼프 대통령이 새로 임명한 비서실장 스티븐 밀러에 대한 조사도 예고했다. 차기 하원 감독위원장으로 거론되는 로버트 가르시아 민주당 의원은 밀러가 트럼프 정부의 주요 정책 설계자다 보니 감독과 조사가 필요하다고 주장했다.

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트럼프 행정부의 대응도 만만치 않다. 토드 블랜치 법무 장관은 민주당이 트럼프 내각 인사들을 향해 위협하는 행위가 도를 넘었다고 비판하며 역공했다. 블랜치 장관은 민주당 의원들을 수사할 것이라고 경고하며, 정치적 보복이 아닌 법과 절차에 따른 대응임을 시사했다. 한편 피트 헤그세스 장관 역시 5일 소셜미디어 영상을 통해 '우리는 일어서서 싸울 것'이라고 밝히며 탄핵 움직임을 돌파하겠다는 강한 의지를 드러냈다.