피트 헤그세스 장관 탄핵소추안 법사위 회부된 가운데, 국방부 예산 전용으로 미군의 전투준비태세가 급격히 저하된 상태다. 대만 방어를 위한 즉각 대응 능력 상실이 중국의 패권 확장에 직접적인 기여를 하고 있어 안보 당국자들의 우려가 커지고 있다.

10일 미국 워싱턴 의사당에서 열린 하원 본회의 에서 피트 헤그세스 전쟁부 장관의 탄핵소추안이 211대 204의 표차로 부결되었다. 공화당 지도부의 강한 반대로 본회의 통과가 차단되며 안건은 법사위원회로 이관되었다. 이 과정은 미국 정치가 국가 안보라는 명분 아래 당파적 균열을 드러냈다는 점에서 의미가 크다.

헤그세스 장관 탄핵소추안 심리적 충격과 파장

탄핵소추안이 법사위로 넘어가면서 의회 내 논쟁은 종식되지 않고 더 깊은 갈등으로 이어질 전망이다. 헤그세스 장관은 다음 날 오전 펜타곤 브리핑룸에서 성명을 통해 '전쟁에서 이겼다는 이유로 탄핵당하는 것은 미국 역사상 처음'이라고 강력히 반발했다.

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그는 국가 안보 문제가 정당 이익을 초월해야 한다는 미국의 오랜 불문율이 무너졌다고 주장했다. 도널드 트럼프 전 대통령과 헤그세스 장관은 중간선거에서의 패배를 당파적 실패로 규정하며, 이를 전쟁 수행 능력 저하의 원인으로 지목하는 데 주저하지 않았다.

국방예산 삭감과 국방부 재정의 비정규적 운용

이러한 대립의 배경에는 막대한 국방예산 확보 문제를 둘러싼 의회와 행정부 간의 갈등이 자리하고 있다. 지난 6월24일 백악관은 876억달러 규모의 추경안을 의회에 제출했으나, 하원은 이 중 국방부 분담금인 671억달러를 거부했다.

의회예산국(CBO)의 분석에 따르면 순수 전쟁 비용은 423억달러에 불과했다. 나머지 예산은 미 국방부의 일반 재정을 보충하기 위한 것으로 의회는 이를 승인하지 않은 상태다. 내년 출범할 민주당 주도의 의회는 이번 군사행동의 불법성을 검토하고, 트럼프 전 대통령과 헤그세스 장관을 상대로 전쟁 범죄 조사를 진행할 계획이라고 밝혔다.

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전비 조달을 위한 훈련 예산 전용과 미군战力 고갈

전비 조달의 길이 사실상 차단되면서 헤그세스 장관은 군의 재원을 전쟁 비용으로 전용하고 있다. 국방부 감찰관 보고서에 따르면 최소 334억달러의 전쟁 비용이 훈련 및 정비 예산에서 긴급 확보되었다. 함정 건조와 연구개발 예산 43억달러를 전용하겠다는 신청서도 제출된 상태다.

해군은 이란 해역 작전으로 인해 80억달러의 재정 구멍이 생겼다고 호소했다. 그 결과 야전 훈련은 취소되고 첨단 무기 개발은 멈췄으며 시설 유지비까지 삭감되었다. 헤그세스 장관은 '돈이 없으면 첫 희생양은 훈련'이라고 고백하며, 동맹국과의 연합훈련도 축소될 수밖에 없는 현실을 인정했다.

F-35 임무 가능률 급락과 핵잠수함 정비 적체

예산 전용의 직접적인 결과는 미군의 전투준비태세(QRA) 급격한 저하로 나타났다. 공군 조종사들은 월 평균 1회 정도만 출격하고 있어, 전투준비태세를 인정받기 위해 필요한 월 9~10회의 출격 목표를 크게 하회했다.

주력 전투기 F-35의 임무 가능률은 40%대로 추락했다. 모든 임무를 수행할 수 있는 전투기는 전체 기체의 4분의 1 수준에 불과하다. 미 해군 공격형 핵잠수함 49척 중 19척이 정비 적체로 작전에 나서지 못한다.

항공모함도 사정이 다르지 않다. 서류상으로 11척인 항공모함 중 실제로 운용 가능한 것은 8척 내외다. 존 스테이너스함의 핵연료 재장전 정비가 14개월 지연되었고, 즉시 배치할 수 있는 구축함은 전체의 4분의 1로 줄었다.

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태평양 미군 전력 후퇴와 시진핑 주석의 전략적 승리

미국의 이러한 내분과 군사력 약화는 베이징의 시진핑 주석에게 직접적인 이익으로 연결되고 있다. 시진핑 주석은 태평양에서 '중국의 시간'이 다가오고 있음을 확신하고 있는 상태다. 첨단 반도체 기술이 스파이를 통해 유입되는 동시에 미군의 자정 능력이 고갈되는 양상이 뚜렷해졌다.

일본 요코스카에 주둔하던 7함대 이지스 구축함 10척 중 5척이 중동으로 차출되었다. 서태평양의 유일한 전진 배치 항공모함도 페르시아만으로 이동하며 아시아 바다에서 미 항공모함의 존재감이 사라졌다.

존 핀함 승조원들은 14개월째 바다에서 근무하며 2027년까지 귀환할 수 없다는 통보를 받았다. 미 군사전문지 '디펜스 원'은 해군 장교들이 2029년까지 구축함 17척을 상시 배치하라는 요청에 '미친 짓'이라고 비판할 정도로 해군의 혼란이 가중되었다.

대만 방어를 위한 초기 대응 전력의 완전 소멸

문제는 전력 숫자의 감소가 아니라, 미국의 대만 방어 구상 그 자체가 무너졌다는 데 있다. Pentagon 및 미국 싱크탱크는 과거 중국군의 대만 점령 시나리오에서 미군이 즉각적인 전력 투입으로 제1도련선에서 중국을 저지한다는 전제 하에 워게임을 진행해 왔다.

하지만 현재 대만 사태 발생 시 즉각 투입할 초기 대응 전력은 소멸했다. 태평양의 미군 기지를 보호할 탄약과 감시체계도 전반적으로 허술해진 상태다. 전쟁이 중단되더라도 미군이 정상적인 전력 수준으로 복귀하려면 수년에서 최대 10년이 걸린다는 진단이 나온다.

트럼프 전 대통령과 헤그세스 장관은 이러한 실패의 경로에서 헤어 나오지 못하고 있다. 이 같은 상황은 중국에 있어 트럼프 전 대통령과 헤그세스 장관이 최대의 우군처럼 작용하고 있음을 시사한다.