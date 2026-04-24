헤그세스 장관, 호르무즈 해협 무임승차 종식 촉구…'배에 올라탈 때' 강경 발언

피트 헤그세스 미국 국방장관이 호르무즈 해협 상황과 관련하여 유럽과 아시아 국가들에게 무임승차의 시대는 끝났다고 강조하며, 군사적 지원을 촉구했습니다. 이란에 대한 해상 봉쇄 강화와 나포 작전 등을 언급하며 강력한 대응 의지를 밝혔습니다.

피트 헤그세스 미국 국방장관은 24일(현지시간) 호르무즈 해협 의 불안정한 상황과 관련하여 유럽과 아시아 국가들이 오랫동안 미국의 보호를 누려왔지만, 이제 더 이상 무임승차의 시대는 끝났다고 단언했습니다.

워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 진행된 전황 브리핑에서 헤그세스 장관은 이 지역의 안정을 위해 미국 혼자 모든 책임을 질 수 없다는 점을 분명히 했습니다. 그는 미국과 자유 세계는 역량 있고 충성스러운 동맹국들과 함께해야 하며, 동맹 관계는 일방적인 것이 아니라 상호 협력과 책임 공유를 기반으로 해야 한다고 강조했습니다. 이는 호르무즈 해협의 유조선 통행 보호와 이란에 대한 해상 봉쇄 유지에 필요한 군사적 지원을 동맹국들에게 지속적으로 요청해 온 미국의 입장을 반영하는 발언으로 해석됩니다. 특히 헤그세스 장관은 유럽 국가들을 향해 더욱 강력한 메시지를 전달했습니다.

그는 유럽이 호르무즈 해협을 미국보다 훨씬 더 필요로 한다면서, 단순히 말만 늘어놓거나 화려한 회의를 여는 대신 실제 행동에 나서 배에 탑승할 때라고 촉구했습니다. 또한, 이란에 대한 해상 봉쇄가 강화되고 있으며, 오만만에서 공해까지 그 범위가 확대되고 있다고 밝혔습니다. 봉쇄 조치로 인해 시간이 이란에게 유리하게 작용하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 미국은 이란 봉쇄 조치 이후 지금까지 이란 선박 또는 이란 항구를 오가는 선박 34척을 회항시켰으며, 해상 봉쇄를 시작하기 전 이란의 ‘암흑 선단’으로 불리는 불법 유조선 집단의 선박 2척을 인도·태평양 지역에서 나포했습니다.

댄 케인 합참의장은 나포된 선박이 원유 운반선 ‘티파니호’와 ‘머제스틱X호’라고 설명했으며, 현재 이들 선박과 승무원들은 모두 미국의 통제 하에 있습니다. 또한, 미군의 회항 지시를 따르지 않은 대형 컨테이너선 ‘투스카호’에 대해서는 발포하여 나포했습니다. 이란은 호르무즈 해협 내에서 상선 5척을 공격했으며, 그중 2척을 나포했습니다. 헤그세스 장관은 이란의 행동을 해적이나 테러리스트와 같다고 비판하며, 무차별적인 기뢰 설치와 선박에 대한 무작위 발포를 지적했습니다.

이란이 추가로 기뢰를 설치하려 시도할 경우 단호하게 대응할 것이며, 이는 휴전 위반으로 간주될 것이라고 경고했습니다. 또한, 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 선박에 대해 격침 명령을 내린 방침을 재확인하며, 카리브해의 마약 밀매선에 대한 단속 작전처럼 주저 없이 행동할 것이라고 밝혔습니다. 미군은 지난해 8월부터 카리브해 일대에서 중남미 마약 운반선을 겨냥한 고강도 단속 작전을 벌였으며, 이 과정에서 160여명이 사망한 것으로 추정됩니다.

헤그세스 장관은 이란에게 협상 테이블에서 현명한 선택을 할 기회가 여전히 남아 있으며, 핵무기를 의미 있고 검증 가능한 방식으로 포기해야 한다고 촉구했습니다. 이러한 강경한 발언들은 호르무즈 해협의 긴장 고조 속에서 미국의 강력한 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다





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