헤그세스 장관 '이란 핵 야망은 북한 전략과 동일'…트럼프 행정부 대응 강조

피트 헤그세스 미 국방장관이 이란의 핵무기 개발이 북한의 전략과 유사하다고 지적하며, 트럼프 행정부의 이란 정책을 옹호했다. 청문회에서 이란의 핵 위협이 지속되고 있다고 강조한 헤그세스 장관은 북한의 재래식 무기 개발 전략과 이란의 유사성을 언급하며, 미국 정부의 군사적 대응이 필요하다고 주장했다.

피트 헤그세스 미 국방장관이 29일 연방 하원 군사위원회 청문회에 출석해 이란의 핵무기에 대한 야망이 북한의 전략과 유사하다고 지적했다. 헤그세스 장관 은 이날 청문회에서 민주당 간사 애덤 스미스 의원의 질의에 대해 이란의 핵 야망이 지속되고 있다고 답변했다.

스미스 의원은 트럼프 대통령이 지시한 지난해 6월 이란 핵 시설 타격으로 인해 핵 위협이 사라졌다는 주장과 2월28일 이란 전쟁 발발 당시의 '임박한 위협' 주장이 모순된다고 지적했다. 이에 헤그세스 장관은 핵 시설이 완전히 파괴됐지만 이란의 핵 야망은 지속되고 있다고 설명했다. 그는 지하에 묻힌 핵 시설과 재래식 방어망 구축을 언급하며 북한의 전략과 유사하다고 강조했다. 북한은 재래식 무기 개발로 외부의 도전을 차단하면서 핵무기 개발을 은밀하게 진행해왔고, 이란도 같은 전략을 쓰고 있다고 분석했다.

헤그세스 장관은 트럼프 대통령이 이란의 취약한 순간을 포착해 이스라엘과 함께 군사 행동을 취했다고 설명했다. 또한 이란이 핵무기를 갖게 되면 반드시 사용할 것이라고 경고하며 북한을 예로 들었다. 클린턴 행정부 시절 북한이 탄도 미사일을 확보해 한반도와 세계를 협박한 사례를 언급하며, 트럼프 대통령이 미국인을 위해 과감한 선택을 했다고 강조했다. 헤그세스 장관은 이란이 핵무기를 갖게 되면 '미국에 죽음을' '이스라엘에 죽음을'을 외치며 이를 사용할 것이라고 경고했다.

그는 미국인들이 이란의 핵 위협을 이해하면 이를 지지할 것이라고 믿는다며, 이란의 핵무기 확보를 막기 위한 미국 정부의 노력을 강조했다. 이란의 핵 문제와 북한의 전략적 유사성, 미국 정부의 대응 방안 등이 주요 논점으로 제기됐다





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