헤그세스 미 국방장관, 알링턴 국립묘지 경위병으로부터 정숙 요구 받다

피트 헤그세스 미국 국방장관이 버지니아주 알링턴 국립묘지에서 재향군인의 날 행사 후 일행과 웃는 모습이 포착되면서 묘지 경비병으로부터 정숙을 요구받는 사건이 발생했다.

피트 헤그세스 미국 국방장관이 11일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴 국립묘지 에서 열린 재향군인의 날 기념행사를 위해 방문했다가, 행사 종료 후 묘지 내에서 웃고 떠든 모습이 포착되며 현장 경비 병사로부터 정숙을 요구받았다. 헤그세스 장관은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 참석으로 예상되는 이번 기념식에 참여하기 위해 무명용사의 묘 인근에서 일행과 함께 사진을 찍던 중 문제를 빚었다.

헤그세스 장관 일행의 웃음 소리와 경위병의 경고

CNN 보도에 따르면, 헤그세스 장관은 사진 촬영이 끝난 직후 '무명용사의 묘' 옆 계단에서 부인 제니퍼, 비서실장 리키 부리아, 부비서실장 패트릭 위버, 수석고문 태미 래더보 등과 함께 시간을 보냈다. 이 과정에서 일행 중 일부가 웃으며 떠드는 소리가 카메라에 녹음되어 공개되었다.

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당시 무명용사의 묘를 순찰하며 경비를 서던 병사는 이 소리를 들은 즉시 방향을 틀고 이들을 향해 돌아섰다. 병사는 큰 소리로 "모든 방문자는 항상 정숙하고 경의를 표하는 분위기를 유지해야 한다"라고 외치며 엄중히 경고했다. 국방부 최고위직 인사들이자 대통령 직속 기관의 수장이 포함된 일행임에도 불구하고, 병사는 예외 없이 규율을 강조했다.

알링턴 국립묘지의 엄격한 규율과 무명용사의 묘 의미

알링턴 국립묘지는 남북전쟁, 제1차 세계대전, 제2차 세계대전, 베트남 전쟁 등 다양한 전쟁에서 희생된 약 21만5,000여 명의 장병이 잠들어 있는 미국에서 가장 대표적인 추모 공간이다. 특히 무명용사의 묘에는 제1차 세계대전, 제2차 세계대전, 한국전쟁에서 목숨을 잃었으나 신원이 확인되지 않은 미국 장병 3명의 유해가 안장되어 있다.

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이곳의 경비병들은 단순한 순찰대가 아닌, 엄격한 선발 과정과 훈련, 시험을 통과한 정예 병사들로 구성되었다. 이러한 배경으로 인해 경비병은 국방장관 일행이라도 묘지 내 규범을 지키지 않는 행위에 대해 즉각적이고 공평하게 대처한 것으로 분석된다. 병사는 경고 후 다시 순찰을 시작했으며, 헤그세스 장관이 계단을 올라가 자리를 떠날 때 병사 쪽을 돌아보는 모습이 카메라에 포착되기도 했다.

미 국방부의 공식 입장 및 존중 선언

CNN은 이번 사건을 두고 경비병이 헤그세스 장관 일행을 "질책했다"고 표현하며 보도했다. 이에 숀 파넬 미 국방부 대변인은 성명을 통해 공식 입장을 밝혔다. 파넬 대변인은 장관과 국방부 전체가 미국을 안전하게 지킨 장병들의 희생에 항상 존경을 표해 왔으며 앞으로도 변함없을 것이라고 강조한 내용을 전했다.

국방부의 향후 태세와 추모 정신 재확인

파넬 대변성은 "이 엄숙한 날을 기념하는 동안 한 병사는 모든 이가 예의를 지키도록 정확하고 정중하게 상기시켰다"라고 덧붙였다. 이는 국방부 내부에서도 묘지 내 정숙 의무를 매우 엄격하게 준수해야 한다는 인식을 확인하는 대목이다.

이번 사건은 최고위 국방 책임자라도 국가적 추모 공간의 규율과 예의를 위반해서는 안 된다는 점을 재조명했다. 미 국방부는 이러한 사례를 통해 국민과 군인들에게 추모의 진지함과 존엄성을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 상기시키는 계기가 될 전망이다.