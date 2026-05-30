헤그세스 美국방장관, 한국 전작권 전환 의지에 '고무적'…균형 강조

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 샹그릴라 대화에서 한국의 전시작전통제권 전환 의지를 환영하면서도 미군 작전 계획과의 균형을 강조했다. 한국을 부담 공유의 모범 사례로 지목하며 국방비 증액을 높이 평가했다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 한국의 전시작전통제권 전환 의지에 대해 고무적이라고 평가하면서도 미군의 작전 계획과 책임을 존중하는 균형을 찾아야 한다고 밝혔다.

헤그세스 장관은 연설과 질의응답에서 전작권 전환 문제에 대해 자신이 제이비어 브런슨 주한미군사령관 및 안규백 한국 국방부 장관과 논의했다고 소개하며 동맹국이 더 많은 통제권을 행사하려는 것은 장려할 본능이라고 환영했다. 그러나 그는 전작권 전환 과정에서 미군의 수십 년간의 작전 계획과 장병들의 책임이 존중되는 균형을 찾아야 한다고 강조했다. 이는 도널드 트럼프 행정부의 동맹국 부담 확대 기조와 맞물려 이재명 정부의 의지를 환영하면서도 미군의 작전 관행과 사기를 고려하겠다는 의미로 해석된다.

헤그세스 장관은 한국을 부담 공유의 모범 사례로 지목하며 한국은 전쟁을 학문적 연습처럼 여길 여유가 없기 때문에 꾸준히 국방에 투자해왔고, 이재명 대통령이 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5%로 증액하고 재래식 방어에 더 큰 책임을 지기로 한 결정은 위협 환경에 대한 명확한 인식을 반영한 것이라고 평가했다. 그는 한국의 실용주의와 리더십에 박수를 보내며 다른 동맹국과 파트너국들이 한국의 길을 따른다면 지역이 더 안정적이고 안전해질 것이라고 말했다.

또한 헤그세스 장관은 부담 공유를 적극 실행하는 동맹국에는 무기 판매 신속 처리, 산업 기반 협력 심화, 정보 공유 확대 등의 혜택을 주겠다고 약속한 반면, 무임승차하는 국가들은 협력 방식에 있어 분명한 변화를 마주하게 될 것이라고 경고했다. 그는 트럼프 대통령이 자립하려는 국가를 돕는 것을 신조로 삼고 있으며 국방부도 같은 입장이라고 강조하며 부담 공유의 본질이 바로 이것이라고 말했다. 헤그세스 장관의 발언은 한미 동맹의 미래 방향성에 중요한 시사점을 던진다.

전작권 전환은 한국군의 자주적 방어 능력 확립을 위한 핵심 과제이지만, 미국의 작전 계획과 책임을 고려한 균형 있는 접근이 필요하다는 점을 재확인했다. 특히 트럼프 행정부는 동맹국에 대한 부담 공유를 강력히 요구하고 있으며, 한국이 이에 적극 응함으로써 동맹의 모범 사례로 자리잡고 있다. 이는 한국이 국방비 증액과 전작권 전환 의지를 통해 미국과의 협력 관계를 더욱 공고히 하려는 전략의 일환으로 볼 수 있다. 또한 헤그세스 장관이 다른 동맹국들에게 한국의 사례를 따를 것을 촉구한 점은, 향후 인도-태평양 지역에서 미국의 동맹 체계가 부담 분담을 기준으로 더욱 차별화될 가능성을 시사한다.

한편, 한국 내에서는 전작권 전환의 구체적인 일정과 조건에 대한 논의가 필요하며, 미군의 작전 공백을 최소화하면서 한국군의 주도권을 강화할 방안을 모색해야 한다는 목소리가 나온다. 이번 샹그릴라 대화에서 헤그세스 장관의 발언은 한국의 국방 정책에 대한 미국의 지지와 기대를 동시에 보여준 것으로, 향후 한미 국방 장관 회담 등에서 구체적인 협의가 진행될 전망이다. 전문가들은 전작권 전환이 단순히 통제권 이양이 아닌, 한미 군사 체계의 통합적 발전을 위한 과정으로 접근해야 한다고 조언한다.

특히 북한의 핵·미사일 위협이 고조되는 상황에서 전작권 전환은 신중하게 추진되어야 하며, 미국의 확장억제 신뢰성과 한국의 자체 방어 능력 간의 균형이 중요하다는 지적이다





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