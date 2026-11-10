헤그세스 국방장관, 탄핵 추진 반박...이란 전쟁 정당성 강조

피트 헤그세스 미국 국방장관이 하원의 탄핵소추안에 대해 강경 반박하며 이란 전쟁의 정당성을 되새겼다. 의회 차원의 절차 위반 주장에 대해 역사적 precedents를 인용하며 방어막을 쌓았다.

피트 헤그세스 미국 국방장관은 10일(현지시간) 워싱턴 DC 국방부 청사에서 기자회견을 열고, 자신에 대한 탄핵 추진 시도에 대해 단호하게 반박했습니다. 헤그세스 장관은 이 자리에서 미국 공화국 250년 역사상 합법적인 군사작전 수행을 이유로 전쟁장관이나 국방장관이 탄핵된 사례가 단 한 명도 없었다고 명확히 지적했습니다.

헤그세스 장관의 탄핵안 반박과 역사적 근거

헤그세스 장관은 특히 이번 사례는 단순한 정책 이견이 아닌, 성공한 작전에 대한 정치적 공격이라고 규정했습니다. 그는 불만에 찬 한 명의 의원이 정책상 이견을 이유로 헌법적 기준을 무시하려 한다고 비판하며, 이러한 갈등의 올바른 해결책은 입법 과정과 토론, 그리고 다음 대통령 선거를 통해 이루어져야 한다고 주장했습니다.

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이번 공식 기자회견은 헤그세스 장관이 지난 5월 이후 약 6개월 만에 이루어진 것입니다. 그는 이번 조치가 미국 군 병사들을 겨냥한 행위라며 이를 애국이 아닌 사보타주로 정의했습니다. 헤그세스 장관은 의회가 실시간으로 임무를 방해하겠다는 신호를 보내는 것이 미국 전사들에게 과녁을 붙이는 행위와 같다며 강력히 경고했습니다.

토머스 매시 의원발 탄핵안과 의회 진행 상황

탄핵 소추안을 발의한 공화당 토머스 매시 하원의원(캔터키주)은 지난 9일 트럼프 대통령과 대립해 온 입장을 고수하며 절차를 주장했습니다. 매시 의원은 의회 승인 없이 이란 전쟁을 벌인 것은 명백한 절차 위반이라고 핵심적인 문제를 제기했습니다.

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탄핵 사유는 이란 전쟁 절차 위반 외에도 니콜라스 마두로 전 대통령 체포 작전 과정에서의 권한 남용, 그리고 예멘에서의 위법한 군사작전 등이 포함되었습니다. 이 탄핵안은 오는 10일부터 11일까지 하원에서 표결에 부쳐질 예정입니다.

하원에서는 공화당 이탈 표가 나올 경우 탄핵안이 가결될 가능성이 있지만, 상원에서의 실제 파면은 어려운 것으로 분석됩니다. 상원 파면을 위해서는 재적 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하기 때문입니다.

이란 전쟁 정당성 및 트럼프-반스 발언 배경

헤그세스 장관은 이란 전쟁에 대한 미국의 정당성을 여러 차례 강조했습니다. 그는 역사가 이 전쟁을 현재의 통념과 다르게 평가할 것이며, 미국이 전쟁을 시작한 것이 아니라 이란이 47년 전에 시작했다고 반박했습니다. 또한 도널드 트럼프 대통령이 다른 어떤 대통령도 하지 않으려던 일을 기꺼이 수행했다고 평가하며, 정치적 목적보다 미국 국민的安全과 안보를 위해 힘들지만 올바른 일을 했다고 덧붙였다.

제이디 밴스 부통령이 이란 전쟁을 중간선거 패배 요인으로 꼽은 질문에 대해서는 서로를 비난하는 데 관여할 생각이 없음을 밝혔습니다. 대신 도널드 트럼프 대통령이 이 일을 다시 해야 한다고 언급한 점에 동의한다고 답하며 행정부의 입장을 통일시켰습니다.