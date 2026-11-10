헤그세스 국방장관, 하원 탄핵소추안에 '정치적 쇼' 반발

피트 헤그세스 미국 국방장관이 하원의 탄핵소추안 표결을 정치적 쇼라고 비판했다. 하원은 단순 과반 찬성으로 가결할 수 있어 통과 가능성이 크지만, 실제 파면에는 상원에서 출석의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.

피트 헤그세스 미국 국방장관이 10일(현지시간) 버지니아주 알링턴의 국방부 청사에서 기자회견을 열고, 자신에 대한 하원 탄핵소추안 표결을 정치적 쇼라고 강하게 반발했다. 헤그세스 국방장관은 이번 시도가 의회 감독이나 책임 추궁이 아니라, 패배한 한 하원의원의 불만에서 비롯됐다고 주장했다. 그가 지목한 인물은 토머스 매시 (공화·켄터키) 하원의원이다.

매시 의원은 전날 탄핵소추안을 재발의했다. 그는 헤그세스 국방장관이 의회의 승인 없이 이란 전쟁을 지휘하고 지속하는 등 헌법을 위반하고 권한을 남용했다며 탄핵을 추진하고 있다. 이 탄핵소추안은 11일까지 하원 표결에 부쳐질 예정이다.

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헤그세스 국방장관, 탄핵 사유를 전면 반박

헤그세스 국방장관은 탄핵 사유로 제시된 이란 전쟁의 정당성을 분명히 했다. 그는 이란 전쟁을 반드시 수행해야 했던 일이라고 규정하며, 이번 작전이 성공적인 군사작전이었다고 주장했다. 그는 미국의 250년 역사에서 합법적인 군사작전을 수행했다는 이유로 탄핵소추된 전쟁부 또는 국방부 장관은 한 명도 없었다고 덧붙였다.

미군의 중남미 선박 공격 과정에서 민간인을 표적으로 삼았다는 의혹에 대해서도 헤그세스 국방장관은 중상모략이라고 반박했다. 그는 이번 사안의 본질이 정책적 이견이라며, 중대한 범죄도, 경범죄도, 반역도, 뇌물수수도 아니라고 선을 그었다. 이는 탄핵 사유의 법적 성격에 대한 그의 핵심 주장이다.

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하원 가결 요건과 상원 파면 절차

헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안은 하원에서 단순 과반 찬성만 얻으면 가결되는 구조다. 이 요건을 고려하면 탄핵소추안은 통과될 가능성이 크다. 다만 실제로 파면되려면 상원의 탄핵심판을 거쳐야 하며, 이때 출석의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.

헤그세스 국방장관은 표결을 앞두고 마이크 존슨 하원의장 등 공화당 의원들과 접촉하고 있다고 밝혔다. 그는 자신이 엄청난 지지를 받고 있다고 주장하며, 공화당 의원들이 실체가 없는 사안에 찬성표를 던지고 싶어 하지 않는다고 전했다. 공화당 내부 기류에 대한 그의 판단은 아직 표결 결과로 확인되지 않은 상태다.

민주당 비판과 트럼프 대통령의 옹호 입장

헤그세스 국방장관은 탄핵 추진이 민주당에 하원과 상원의 본회의장을 내주는 행위라고 비판했다. 그는 대통령과 전쟁부 장관을 상대로 정치적 보여주기식 재판을 벌이려는 시도라고 규정했다. 그러면서 정책적 이견을 해결하는 적절한 방법은 입법과 토론, 그리고 다음 대통령 선거라고 강조했다.

트럼프 대통령도 헤그세스 국방장관을 적극적으로 옹호하고 있다. 트럼프 대통령은 기자회견 직후 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 헤그세스 장관에게 잘했다고 평가하며, A 플러스, 플러스, 플러스라고 적었다. 트럼프 대통령은 기자회견 전날에도 그가 뭘 잘못했느냐며 헤그세스 국방장관을 두둔한 바 있다.