헤그세스 국방장관 거취와 와일스 비서실장 개편 전망

미국 공화당의 중간선거 패배 이후 피트 헤그세스 국방장관과 수지 와일스 비서실장의 거취가 초미의 관심사로 부상하며 백악관 내각 개편이 임박했다는 관측이 나온다.

미국 공화당 이 중간선거에서 참패한 후, 피트 헤그세스 국방장관의 사임 여부와 백악관 내각 개편 방향이 주요 쟁점으로 떠올랐다. 도널드 트럼프 대통령은 즉시 각료 교체는 없을 것이라고 공식 입장을 밝혔으나, 선거 패배의 책임을 지울 희생양으로 헤그세스 장관을 지목할 가능성이 크다는 분석이 나온다. 특히 민주당과 공화당 내부 모두 헤그세스 장관에게 비난의 화살을 돌리는 분위기다.

헤그세스 국방장관, 선거 패배 책임론과 탄핵 전망

선거 패배 직후 트럼프 대통령은 각료 교체 가능성을 일축했으나, 물밑에서는 책임을 전가할 인물을 모색하고 있다. 1순위 후보로 지목된 인물은 이란전쟁을 적극 지원한 피트 헤그세스 국방장관이다. JD 밴스 부통령은 선거 다음 날 패배의 원인이 이란전쟁에 있다고 선언했으며, 민주당 역시 이란전쟁 종식을 압박하며 헤그세스 장관을 겨냥하고 있다.

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공화당 의원들도 트럼프 대통령을 직접 겨냥하기보다 헤그세스 장관에게 책임을 전가하며 등을 돌리는 양상이다. 이에 따라 하원에서 헤그세스 장관에 대한 탄핵안이 통과될 가능성이 높다는 전망이 지배적이다. 헤그세스 장관은 사임하지 않고 탄핵에 맞서 싸우겠다는 입장으로, 폭스뉴스 진행자 이력을 활용해 탄핵 청문회를 정면 돌파하겠다는 구상인 것으로 알려졌다.

트럼프 행정부의 전략적 이동과 상원의원 복귀 가능성

트럼프 행정부 관계자는 CNN과의 인터뷰에서 헤그세스 장관이 자신의 퇴출을 의식하고 있으며, 대권 출마를 위한 극적인 퇴장을 원할 수 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 전날 헤그세스 장관의 거취에 대한 질문은 하지 않았으나, 테네시주 상원의원 자리를 언급해 이를 우회적으로 시사했다.

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테네시주 상원의원 공석은 주지사가 임시로 임명하는 방식이다. 트럼프 대통령이 헤그세스 장관을 테네시주 상원의원으로 이동시켜 자연스럽게 행정부에서 '퇴출'하는 방안을 검토할 가능성도 있다. 헤그세스 장관 역시 테네시주 상원의원에 관심을 보이고 있지만, 현재 당장 상원의원 진출을 목표로 하지는 않는 것으로 알려졌다.

인준 절차의 난관과 역사적 선례 비교

트럼프 대통령이 헤그세스 장관을 교체하려면 시간이 많이 남아 있지 않다. 내년이면 민주당이 상원 다수당이 되어, 트럼프 대통령이 새 국방장관을 지명하더라도 민주당의 반발로 인준이 사실상 불가능해지기 때문이다. 이는 2006년 조지 W. 부시 대통령이 이라크전쟁 여론 악화 속에 도널드 럼즈펠드 국방장관을 선거翌日 교체한 사례와 비교된다.

당시 부시 대통령은 중간선거 참패의 상징으로 럼즈펠드 장관을 교체했으나, 현재 상황은 인준 절차의 정치적 난관이 더 크다는 점이 다르다. 이로 인해 헤그세스 장관의 장기 재임 여부나 우회적 퇴출 방안이白宫内部에서 활발히 논의되고 있다.

수지 와일스 비서실장 거취와 내각 개편 시나리오

백악관 참모진 교체가 이뤄질 경우 핵심 키워드는 수지 와일스 비서실장의 거취다. 월스트리트저널(WSJ)은 워싱턴 정가가 트럼프 대통령과 와일스 비서실장의 결별 여부에 큰 관심을 보이고 있다고 보도했다.

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트럼프 대통령의 행정부 외곽 측근들 사이에서는 이미 와일스 비서실장의 교체 가능성에 대한 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다. 헤그세스 장관의 거취와 함께 수지 와일스 비서실장의 향후 행보가 다음 달 백악관 조직 개편 방향을 결정짓는 중요한 변수로 작용할 전망이다.