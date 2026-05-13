헌재와 대법원 ‘기관 간 다툼’ 우려 모반, 법조계 안팎에서 선열

헌법재판소가 법원의 확정판결을 취소할지 판단하는 재판소원 본안 심리 과정에서 법률 해석 권한을 쥐려는 '4심제 기능' 의 발목 잡힌 지적이 나온다. 법조계 안팎에서 우려가 높다. 강조된 핵심 키워드 : 사법사건, 법원, 법률 해석

헌법재판소가 법원의 확정판결을 취소할지 판단할 재판소원 본안 심리를 개인 간 재산권 분쟁이나 과징금 처분 사건을 잇달아 선별하면서, 원래의 취지보다는 법원의 고유 권한인 법률 해석 의 주도권을 쥐려는 ‘4심제 기능’을 우선하려는 지적이 제기됐다.

헌재는 지난달 28일 제약사 녹십자의 ‘백신 입찰 담합 과징금’ 사건을 재판소원 1호 사건으로 지정했으며, 전날 ‘2·3호 사건’을 추가로 전원재판부에 회부했다.

‘재판소원 2호’는 재건축조합이 서울시 등으로부터 도로부지를 매입하며 지급한 약 94억원을 돌려달라고 소송을 냈다가 패소한 사건이다. 대법원은 원고 패소로 파기환송한 이 사건이 확정됐으나, 재판소원은 법률 해석을 잘못한 것이며, 3호는 참고인 신분으로 압수수색을 받은 청구인이 법원에 영장 사본을 교부받지 못한 처분이 취소해야 할 사안이다. 재판소원 본안 심사 초기 사건들의 선정이 향후 헌재 제도 운용 가이드라인이 될 것이라는 점에서 우려를 사고 법조계 안팎에서는 ‘기본권 사각지대를 구제한다’는 제도 도입 취지와 달리, 법률의 해석과 적용 권한에 대한 기관 간 다툻으로 퇴색될 수 있다는 단서가 폈다





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