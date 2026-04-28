헌재, 녹십자 백신 담합 과징금 사건 재판소원 1호로 전원재판부 회부

헌법재판소가 녹십자의 백신 입찰담합 과징금 사건에 대한 재판소원 1호 사건을 전원재판부에 회부했습니다. 이는 재판소원 제도가 시행된 이후 처음으로 전원재판부의 심리를 거치는 사건으로, 법원의 상반된 판결에 대한 헌법적 판단이 이루어질 예정입니다.

서울 종로구 헌법재판소 에서 중요한 사건이 시작되었습니다. 성동훈 기자가 보도한 바와 같이, 헌법재판소 는 녹십자 백신 입찰담합 과징금 사건을 재판소원 1호 사건으로 지정하고 전원재판부 에 회부했습니다.

재판소원은 헌법재판소가 법원의 판결을 재검토하여 취소할 수 있는 새로운 제도이며, 지난달부터 시행되었습니다. 헌법재판소는 28일 녹십자가 제기한 백신 입찰담합 과징금 관련 재판소원 사건을 전원재판부에 회부하기로 결정했습니다. 이는 재판소원 제도가 시행된 이후 처음으로 전원재판부의 심리를 거치는 사건입니다. 헌법재판소는 제도 시행 이후 총 525건의 재판소원을 접수했으며, 지정재판부의 사전심사를 통해 265건을 각하했습니다.

녹십자는 지난달 16일 공정거래위원회의 시정명령 및 과징금 처분 취소 청구가 기각된 재판을 취소해달라며 재판소원을 청구했습니다. 녹십자는 백신 입찰담합 사건과 관련하여 법원의 행정재판과 형사재판에서 상반된 해석이 나왔다는 점을 강조했습니다. 녹십자는 2017년 4월부터 2019년 1월까지 질병관리청이 발주한 HPV4가(가다실) 백신 구매 입찰 3건에서, 백신 도매상들을 들러리로 세워 입찰에 참여한 후 1순위로 낙찰을 받아 담합했다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령 및 20억여원의 과징금 납부 명령을 받았습니다.

이에 불복하여 소송을 제기했지만, 서울고법은 지난해 10월 녹십자의 청구를 기각하며 입찰 과정에서 공동행위에 해당하는 외형이 존재한다고 판단했습니다. 대법원은 지난 2월 12일 심리불속행 기각으로 이 판결을 확정했습니다. 그러나 대법원은 지난 1월 입찰담합 관련 형사사건에서 녹십자 등에 무죄를 선고한 원심판결을 확정했습니다. 이러한 상반된 판결에 대해 녹십자는 재판소원을 청구하며, 대법원이 상고를 심리불속행으로 기각한 것은 청구인의 재판청구권 및 재산권을 침해했다고 주장했습니다.

헌법재판소는 이번 사건 심리 과정에서 법원도 피청구인으로서 변론 절차에 참여할 것으로 예상되며, 대법원장에게 사건 회부 통지서 등을 발송하고 관련 서면 답변을 요청할 예정입니다. 헌법재판소법에 따르면 헌재는 사건 접수 후 180일 이내에 결정을 선고해야 하지만, 이는 의무 규정이 아닌 훈시 규정입니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

헌법재판소 녹십자 백신 담합 재판소원 전원재판부 공정거래위원회 과징금

United States Latest News, United States Headlines