헌법재판소, 성범죄 무죄 판결 취소 청구 재판소원 사건 전원재판부에 회부

헌법재판소는 성범죄 무죄 판결을 취소해달라는 재판소원 사건을 전원재판부에 회부했다. 헌재는 성범죄 무죄 사건 등 2건이 추가로 사전심사 문턱을 넘었다고 밝혔다.

헌법재판소 는 성범죄 무죄 판결을 취소해달라는 재판소원 사건을 전원재판부에 회부했다. 헌재는 성범죄 무죄 사건 등 2건이 추가로 사전심사 문턱을 넘었다고 밝혔다. 동의없는 성폭력 재판소원 공동대책위원회 회원들이 '동의없는 성폭력' 재판소원 진행 기자회견에서 구호를 외치고 있다.

뉴스1 이날 지정재판부 평의를 거쳐 전원재판부에 회부된 성범죄 사건은 이미 지난 3월 무죄가 확정된 건이다. 2022년 7월 남성 A씨는 피해 여성이 수차례 거부 의사를 표시했음에도 유사강간을 했다는 혐의로 기소됐다. 1심 법원은 피해자의 진술과 녹음파일 내용을 고려할 때, 당시 A씨의 행위가 '피해자의 항거를 현저히 곤란하게 할 정도의 폭행․협박'이었는지 합리적 의심을 할 여지가 없을 정도로 입증되지 않았다는 이유로 무죄를 선고했다. 검사가 항소했으나 2심 법원도 1심과 같은 이유로 지난 3월 11일 무죄를 선고했다. 이후 검사가 상고를 포기해 A씨는 무죄가 확정됐다.

이에 피해 여성은 지난 4월 17일 무죄 판결을 취소해달라며 헌법소원을 청구했다. 청구인은 성범죄 인정에 있어 가장 중요한 판단 기준은 성행위에 대한 피해자의 동의 여부임에도 불구하고, 법원이 유사강간죄 성립을 위한 폭행․협박의 정도에 관해 종래 대법원의 태도에 따라 무죄 판결을 내렸다고 주장했다. 법원이 유사강간죄 성립을 위해서는 '피해자의 항거가 현저히 곤란하게 할 정도의 폭행․협박이 있어야 한다'는 이른바 '최협의설'을 따른 게 부당하다는 취지다. 청구인은 이 같은 판결로 피해자의 성적 자기결정권과 공정한 재판을 받을 권리 등을 침해했다고 주장했다.

사진은 지난 3월 25일 서울 종로구 헌법재판소 민원실에 재판소원 관련 안내문이 비치돼 있는 모습. 뉴스1 헌재가 이미 무죄가 확정된 형사 사건을 전원재판부에 회부하자 법조계에선 미묘한 파문이 일었다. 한 부장판사는 '헌재가 성범죄에 관해 기존의 대법원 판례를 변경하려는 취지로 회부한 것 같다'며 '법원이 가지고 있는 해석의 문제를 건드리는 것'이라고 말했다. 이어 '법관이 증거와 정황을 종합해 자유롭게 판단하는 게 자유심증주의의 정신인데, 이를 헌법 위반으로 볼 수 있는지 모르겠다'며 '헌재가 대법 위에 있다는 걸 드러내어 본인의 위신을 세우려고 하는 느낌도 든다'고 했다.

헌재는 '이 사건 한편에는 무죄 확정 판결을 받은 '피고인'의 법적 안정성이라는 법적 이익이 있고, 다른 한편에는 '피해자'에 대한 사법보호청구권에 대한 헌법적 통제 요청이 있다'며 '일사부재리 원칙, 무죄추정의 원칙에 관한 보호 범위 등에 대해 전원재판부에서 검토할 것'이라고 밝혔다. 2024년 10월 23일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 원고 측과 장애인차별금지추진연대 관계자들이 편의점 경사로 설치 관련 공개변론을 앞두고 기자회견을 열고 있다. 최서인 기자 이날 헌재는 휠체어를 이용해 일상생활을 영위하는 지체장애인 B씨가 낸 재판소원 청구도 회부했다.

B씨는 장애인 이동권을 보장하라며 버스회사 2곳과 국가 등을 상대로 소송을 제기했다. 이후 법원은 'B씨가 탑승할 가능성이 있는 버스 노선' 7개에 한해 휠체어 탑승설비를 제공하라는 판결을 선고했다. B씨는 재판소원을 청구하며 법원이 7개 노선으로 범위를 한정해 이동권과 평등권을 침해했다고 주장했다. 또 서울고등법원에서 해당 선고가 나온 후 상고했으나, 대법원이 심리불속행 기각한 점도 재판청구권 침해라고 주장했다. 헌재는 이 사건 판결이 청구인의 기본권을 침해했는지 검토할 예정이다





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헌법재판소 성범죄 무죄 판결 취소

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