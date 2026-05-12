헌법재판소에 걸린 헌법재판소 깃발, 뉴스1 법원의 재판 취소 도전

뉴스1 법원이 법률 해석을 위헌적으로 해 기본권이 침해당했다는 이유로 재판 취소를 구하는 사건 2건이 헌법재판소 전원재판부로 회부됐다.

서울 종로구 헌법재판소 에 걸린 헌법재판소 깃발이 바람에 휘날리는 모습. 뉴스1 법원이 법률 해석 을 위헌적으로 해 기본권 이 침해당했다는 이유로 재판 취소 를 구하는 사건 2건이 헌법재판소 전원재판부로 회부됐다.

헌법재판소는 12일 지정재판부 평의 결과 재판취소 접수 사건 651건 중 2건을 회부하기로 했다고 밝혔다. 재판소원 제도 시행 두 달간 심리불속행 기각 사건에 이어 총 3건이 전원재판부에서 심리될 예정이다. 청구인인 김모 변호사는 2022년 7월 13일과 21일 이예람 중사 사망 사건을 수사한 안미영 특별검사팀에게서 참고인 신분으로 자신의 주거지 등을 압수수색당했다. 김 변호사는 당시 영장 사본을 교부받지 못했다는 이유로 준항고를 제기했으나, 서울중앙지법은 일부만 인용했다.

대법원은 지난 2월 26일 위법이 없다는 이유로 재항고를 기각했다. 김 변호사는 압수수색 영장 사본의 교부 대상에 대한 형사소송법 118조, 219조를 법원이 위헌적으로 해석 적용했다고 주장했다. 형사소송법 118조는 압수수색 영장을 집행할 때 피고인의 경우 사본을 제시하도록 규정한다. 형사소송법 219조는 검사 등에게 이를 준용하도록 한 규정이다.

김 변호사는 ‘해당 조항은 수사단계에서 피의자뿐만 아니라 압수수색 처분을 받는 자 모두에게 영장 사본을 교부해야 하는 것으로 해석돼야 한다’고 주장했다. 다른 사건 역시 법원의 법률 해석을 문제삼은 내용이다. A 주택재건축정비사업조합은 2017년 서울시, 영등포구와 토지 매매계약 체결 당시 유상으로 매입한 매매계약은 무효라며 부당이득반환 소송을 제기했다. 1심 법원은 서울시 등의 손을 들어줬고, 2심 법원은 1심 판결을 취소하고 청구인 항소를 대부분 인용했다. 대법원은 1심과 동일한 취지로 파기환송 선고했다.

조합은 ‘공유재산 중 일반인의 교통을 위해 제공되고 있는 부지는 공공 사업시행자에게 무상으로 귀속된다’고 정한 ‘도시 및 주거환경정비법’(도시정비법) 65조 1항 2문이 민간 사업시행자에 관한 규정인 2항에도 적용되는 것으로 해석돼야 한다고 주장했다. 조합은 ‘법원 판결들이 법률을 위헌적으로 해석해 평등권, 재산권, 재판청구권을 침해했다’고 청구 이유를 밝혔다. 3월 25일 서울 종로구 헌법재판소 민원실에 재판소원 관련 안내문이 비치돼 있는 모습. 뉴스1 김보름 기자 kim.boreum1@joongang.co.k





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