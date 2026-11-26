헌법재판소는 11월 26일 노동쟁의조정법 및 노동조합법의 제3자 개입금지 조항이 근로3권과 표현의 자유를 침해한다며 위헌 결정을 내렸다.

헌법재판소 는 11월 26일 구 노동쟁의조정법 제13조의2와 구 노동조합법 제12조의2의 제3자 개입금지 조항이 헌법에 위반된다고 판시했다. 김상환 헌법재판소 장과 헌법재판관들은 서울 종로구 헌법재판소 심판정에서 열린 위헌법률심판 제청 사건 및 헌법소원 선고를 통해 이 같은 결정을 내렸다. 이 조항은 노조 쟁의행위나 단체교섭 시 노사 당사자가 아닌 제3자의 개입을 금지하는 내용을 담고 있었다.

재판부 위헌 6 대 3 의견으로 판단

헌법재판소는 위헌법률심판 제청 사건 2건에 대해 재판관 6명이 위헌, 3명이 합헌이라는 의견으로 최종 판결을 내렸다. 심판대상 조항은 1980년 전두환 신군부 국가보위입법회의 당시 제정되었으며, 1997년 노동쟁의조정법과 노동조합법 폐지로 사실상 사문화됐다. 2006년 노동조합법 개정으로 해당 조항은 완전히 삭제되었지만, 과거 재심 청구가 진행되던 중 위헌 심판이 이뤄진 것이다.

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근로3권 및 표현의 자유 침해 인정

헌법재판소는 해당 조항이 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권인 근로3권과 제3자의 표현의 자유를 침해한다고 명시했다. 재판부는 전문적인 지식과 경험을 갖춘 제3자의 조력 및 지원이 노사 간의 자치와 노조의 자주성을 실질적으로 보장할 수 있다고 설명했다. 이를 통해 근로자의 자주적 의사결정을 침해할 염려가 없는 제3자의 행위뿐 아니라 근로3권 행사를 위한 조력 행위까지 처벌할 가능성이 있다고 지적했다.

윤씨 등 재심 청구자들의 오랜 소송

이 사건의 배경에는 윤씨와 홍 전 의원의 재심 청구가 있었다. 두 사람은 당시 대우조선 파업을 지원하기 위해 연대단체인 연대를 위한 대기업노동조합회의 소속으로 연대성명을 발표하는 등 제3자 개입 혐의로 기소된 바 있다. 31년 뒤인 2022년 두 사람은 나란히 재심을 청구했고, 법원은 둘 모두 재심 개시를 결정했다. 이로 인해 장기간 사각지대에 놓였던 법적 공방이 헌법재판소의 판단을 통해 종결되는 계기가 마련됐다.

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현대 노사분규 해결 방식에 부합하지 않아

헌법재판소는 해당 조항이 폐지된 후 현재 노사분규 발생 시 사회 각계각층의 다양한 단체가 현장 실태조사와 사회적 공론화를 유도하는 등 조정 역할을 한다는 점을 강조했다. 조항이 방법과 수단, 행위 객체 등에 제한 없이 제3자 개입을 포괄적으로 금지함으로써 표현의 자유에 심대한 위축 효과를 초래한다고 비판했다. 이는 현대 노사관계의 다양성과 현실을 반영하지 못한 구시대적 규정임을 시사하는 대목이다.

합헌 의견과 향후 전망

정형식, 김복형, 조한창 재판관은 심판대상조항이 외부인의 조력행위 중 근로자의 자주적 의사결정을 침해하지 않는 부분은 처벌대상으로 삼지 않는다고 지적하며 합헌 의견을 냈다. 그러나 다수 의견에 따라 조항은 위헌으로 최종 처리되었으며, 이에 따라 과거 이 조항을 근거로 형사처벌을 받았던 사례들의 법적 재평가 가능성이 열렸다. 헌법재판소는 노사분쟁 해결의 자주성 확보 목적은 정당하나 침해의 최소성 원칙을 위반했다고 판단했다.