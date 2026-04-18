허진우, 안동시장배 3쿠션 당구대회 정상…허정한 1점 차 꺾고 감격 우승

제23회 안동시장배 전국 3쿠션 당구대회 남자 3쿠션 부문에서 허진우 선수가 허정한 선수를 50 대 49, 1점 차로 꺾고 우승했다. 경기 초반 압도적인 리드를 펼치던 허진우 선수는 후반 허정한 선수의 맹추격을 허용하며 1점 차 접전을 벌였고, 마지막 순간 허정한 선수의 실책으로 극적인 승리를 거머쥐었다. 허진우 선수는 3년 7개월 만에 전국대회 정상에 다시 올랐다.

제23회 안동시장배 전국 3쿠션 당구대회 남자 3쿠션 부문에서 허진우 선수가 극적인 역전승을 거두며 우승컵을 들어 올렸다. 18일 경북 안동실내체육관에서 펼쳐진 결승전에서 허진우 선수는 랭킹 4위 허정한 선수를 상대로 50 대 49, 단 1점 차의 짜릿한 승리를 거머쥐었다. 이로써 허진우 선수는 지난 2022년 9월 강원도 태백에서 열린 대한당구연맹회장배 우승 이후 약 3년 7개월 만에 전국대회 정상에 다시 한번 등극하는 영광을 안았다. 반면, 지난 3월 국토정중앙배 우승으로 2개 대회 연속 우승을 노렸던 허정한 선수는 마지막 순간 아쉬운 뒤돌리기 실패로 준우승에 머물렀다. 경기 초반은 허진우 선수가 압도적인 기세를 보이며 일방적으로 경기를 이끌어가는 듯했다. 17이닝에는 9점짜리 하이런을 터뜨리며 45 대 31로 크게 앞서 나갔다. 허정한 선수가 24이닝까지 8점 차이(49 대 41)로 추격하는 상황에서도 허진우 선수는 좀처럼 점수 차를 벌리지 못했다.

하지만 허정한 선수는 포기하지 않았다. 25이닝 공격에서 착실하게 7점을 뽑아내며 48 대 49까지 맹추격했다. 48점에서 허정한 선수는 승기를 잡기 위한 회심의 앞돌리기를 시도했지만, 아쉽게도 종이 한 장 차이로 빗나가며 공격권이 허진우 선수에게 넘어갔다. 26이닝, 허진우 선수가 장고 끝에 선택한 비껴치기가 예상보다 길어지면서 허정한 선수에게 다시 한번 기회가 찾아왔다. 그러나 허정한 선수의 큐볼과 제1적구가 너무 가깝게 붙어 있어 더블샷 시도가 키스(공이 의도치 않게 다른 공을 건드리는 현상)로 이어지며 득점에 실패하고 말았다. 이어 허정한 선수의 마지막 시도였던 뒤돌리기가 짧게 끊기면서 득점에 실패했고, 허진우 선수는 침착하게 비껴치기를 성공시키며 길었던 승부에 마침표를 찍었다. 경기 후 허진우 선수는 “전반을 크게 앞섰지만 상대가 상대인 만큼 마지막까지 방심할 수 없었다”며 “어렵게 이겨서 힘든 부분도 있지만 우승했다는 사실이 기쁘고 행복하다”고 소감을 밝혔다. 이로써 허진우 선수는 2026 안동시장배 전국3쿠션당구대회 남자3쿠션 부문의 영광스러운 챔피언이 되었다. 한편, 이번 대회 남자 3쿠션 부문 공동 3위에는 정역근 선수와 김민석 선수가 이름을 올렸다. 주최 측은 올해부터 남녀 우승자에게 우승 재킷을 증정하는 새로운 시상 방식을 도입했다. 이번 안동시장배 전국3쿠션당구대회는 당구 팬들에게 잊을 수 없는 명승부를 선사했다. 특히 결승전에서 보여준 허진우와 허정한 선수의 팽팽한 접전은 보는 이들의 손에 땀을 쥐게 했다. 경기 초반 허진우 선수의 압도적인 리드와 후반 허정한 선수의 끈질긴 추격, 그리고 마지막까지 이어진 1점 차 승부는 당구의 묘미를 제대로 보여주었다. 허진우 선수의 침착함과 결정적인 순간의 집중력, 그리고 허정한 선수의 뛰어난 기량과 불굴의 의지가 어우러진 이 경기는 오랫동안 회자될 것으로 보인다. 또한, 허진우 선수가 2022년 첫 우승 이후 3년 7개월 만에 다시 정상에 서는 감격적인 순간은 많은 선수들에게 귀감이 될 것이다. 안동은 이번 대회를 통해 다시 한번 대한민국 당구의 중심지로서의 위상을 확고히 했으며, 앞으로도 이러한 수준 높은 대회를 통해 한국 당구의 발전과 저변 확대에 기여할 것으로 기대된다. 참가한 모든 선수들의 열정과 노력에 박수를 보내며, 다음 대회를 기약한다.





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