허수경 시인 유고시집 (난다) 발간, 생전 작품 42편 시와 3편 산문 수록

2018년 작고한 허수경 시인의 유고시집 (난다)가 발간됐다. 시인은 위암 말기 진단 후에도 작품들을 정리했고, 절친 김민정 시인이 노트북을 전달받아 엮었다. 시집에는 서정적이고 사유적인 시들이 실렸으며, 출간이 8년 늦어진 이유는 유족의 사정과 사망신고 문제였다. 다른 시인들의 추모 글과 함께 완독 행사도 열렸다.

허수경 시인의 유고시집 (난다)가 발간되었다. 이 시집에는 생전에 그가 쓴 시 42편과 산문 3편이 실렸다. 2018년 세상을 떠난 허 시인은 위암 말기 진단을 받고도 자신의 작품들을 노트북 등에 정리해왔으며, 그가 절친했던 김민정 시인이 노트북을 전달받아 작품들을 모아 엮었다.

시집에는 생의 흐름과 시간에 대한 사유가 담긴 서정적인 시들이 다수 포함되어 있다. 예를 들어 '만일 그대가 나보다 먼저 간다면'에서는 이별과 기다림, 영원한 어긋남에 대한 성찰을, '공항에서'에서는 사랑하는 사람을 기다리며 세상 속에서 스러져가는 모습을 담았다.

'그녀가 들려주는 시'에서는 시인의 시가 주는 슬픔과 그 모습을 표현하며 블루스, 소울, 가스펠, 시나위 등으로 비유하기도 했다. 유고시집이 8년 만에 나오게 된 배경에는 여러 사정이 있었다. 김민정 시인은 허 시인의 노트북을 정리하는 것이 쉽지 않았고, 또한 빨리 엮고 싶지 않은 마음도 있어 미뤄왔다고 전했다. 그러나 지난해 11월 허 시인의 유족들을 만났을 때 아직 사망신고가 되지 않았다는 말을 들었다.

독일에 거주하는 남편이 투병 중이라 한국에서 서류 정리를 하지 못하고 있었기 때문이다. 허 시인이 서류상으로는 아직 살아 있는 사람이라는 사실을 알게 되었고, 이제는 그를 쉬게 해줘야겠다는 생각이 들었다. 이에 따라 생일인 6월 9일에 맞춰 시집을 내었고, 올해 기일 전에는 사망신고 문제를 해결할 예정이다. 시집 출간을 기념해 다른 시인들도 추모의 글을 보냈다.

김혜순 시인은 여성성으로의 연대와 당신만의 이야기, 살아서 죽음을 추억하기 위한 떠남과 돌아옴을 떠올리며 바리공주를 언급했다. 함민복 시인은 허 시인의 노래들이 쓸쓸했지만 그를 삼켜버릴 듯 하다며, 노래를 발굴하다가 눈물 한 방울이 된 것 같다고 표현했다. 출간 기념 행사로는 9일 서울 종로구의 시집 전문 서점 위트앤시니컬에서 이번 시집을 릴레이 필사하며 완독하는 '완독 행사'가 열렸다. 참가자들은 허 시인의 시를 손으로 베껴 쓰면서 그의.world를 다시 느끼고 기리는 시간을 가졌다





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허수경 유고시집 김민정 난다 시인 위암 완독 행사 추모

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