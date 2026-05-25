오늘 서울송파구 올림픽공원에서 열린 18회 서울재즈페스티벌 마지막 날, 그래미상 14회 수상자 허비 행콕이 전설적인 재즈를 현대적으로 재해석하며 무대를 빛냈다. 행콕은 새로이 출연한 미공개곡과 기존 명곡들을 심도 있게 펼쳐 관객과 세대간 다리를 놓았다.

지난 24일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 18회 서울재즈페스티벌 마지막 날, 그래미상을 14번 수상한 ‘살아있는 재즈의 전설’ 허비 행콕 (86)이 무대를 장악했다. 행콕은 90여분의 공연을 통해 곡 하나하나를 새롭게 해석하며 관객과 깊은 교감을 나눴다.

그는 입에 발음이 어려운 ‘카멜레온’에서부터 자체 신시사이저를 활용한 미공개곡 ‘펠릭스’에 이르기까지 폭넓은 색채를 보여 주었다. 무대의 분위기는 청춘의 에너지와 전통적인 재즈가 결합한 혁신적인 기운으로 가득했다. 행콕은 관객을 ‘우리 가족’이라고 부르며 따뜻한 인사와 함께 이 순간이 단순한 공연이 아니라 세대를 이어주는 문화적 축제임을 강조했다. 80년대 이후 재즈가 펑크와 전자음향을 포용한 ‘헤드 헌터스’와 같은 기념비적 작품을 통해 시대를 초월한 감동을 선사하며 재즈의 미래를 모색했다.

행콕이 전사한 재즈 선율은, 동시에 현대음악의 실험적인 면모를 드러냈다. 1974년 발표된 ‘스러스트’는 10분 이상의 긴 즉흥연주를 통해 연주자별로 깊이 있는 표현을 가능케 했으며, 이는 곧 재즈가 새로운 장르와 융합될 수 있는 가능성을 보여 주는 계기가 되었다. 무대 도중 본인이 직접 키타를 착용해 메타포를 시너지했다는 장면은 관객의 호기심을 일깨웠고, 한세대의 개성을 다음 세대로 인도하는 영감을 불러일으켰다. 특히 ‘시크릿 소스’에서는 앰비언트적 공간감과 전자음향을 결합한 예술적 시도가 돋보아 재즈의 전통적 영역을 넘어선 경계를 확장했다.

마지막으로 행콕은 손자와 무대를 나누며 ‘음악은 세대를 넘어 이어지는 인연’이라는 메시지를 실연했다. 관객들은 어린 손자를 바라보며 다시 한 번 박수를 치며 감동에 휩싸였다. 행콕은 “계속 공연을 보러와라. 여러분을 사랑한다”는 말로 이날을 마무리했다.

한편, 재즈의 전설이 그려낸 무대를 통해 관객들은 긴 시간 동안 이어진 감정의 폭풍 속에 몸을 맡겼으며, 공통의 문화유산을 새롭게 재해석하는 기회를 갖게 되었다. 행콕의 공연은 재즈가 과거와 미래를 연결하는 다리임을 증명하며 재조명될 것이다.





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허비 행콕 재즈 페스티벌 음악 실험 세대간 연결 서울

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