행정안전부, AI 시대의 개인정보 보호 기준 논의를 위한 '모두의 토론회' 개최

행정안전부와 개인정보보호위원회는 1일 서울 연세대에서 'AI 시대 개인정보' 안전 활용 방안을 논의했다. 사전 동의 여부 등 핵심 쟁점을 집중 조명한다.

행정안전부 와 개인정보 보호위원회는 1일 서울 서대문구 연세대학교 백양누리에서 제3차 모두의 토론회 를 개최했다. 이번 행사의 주제는 AI 시대, 개인정보 를 어떻게 보호하고 활용할 것인가였다.

AI 환경 개인정보 보호 기준 논쟁

이날 행사에서는 인공지능(AI) 기술이 발전함에 따라 기존의 개인정보 처리 기준이 한계에 부딪히고 있다는 점이 주요 의제로 다뤄졌다. 특히 AI가 여러 서비스를 연결하여 이용자의 요청을 수행하는 현대 환경에서는 법적인 해석이 명확하지 않은 문제가 빈번하게 발생하고 있다.

Also read 최불암 선생 발인 일정과 금관문화훈장 추서의 의미

가장 큰 쟁점은 이용자가 특정 예약을 요청했을 때, 그 행위 자체가 개인정보 제공에 대한 명시적인 동의로 간주될 수 있는지에 관한 것이다. 또한, 다른 기업이나 서비스에 정보를 전달할 때마다 매번 별도의 동의를 받아야 하는지, 아니면 사전 고지로 충분할지에 대해 업계와 전문가 간에 의견이 분분하게 갈렸다.

사전 동의 vs 사전 고지 후 거부

일부 참석자들은 반복적이고 과도한 동의 절차가 오히려 이용자의 실질적인 선택권을 약화시킬 수 있다고 지적했다. 이러한 관점에서 법적으로 합리적이고 정당한 근거가 있는 경우에는, 개인정보의 처리 목적과 내용을 미리 알리고 이용자가 원할 경우 언제든 거부하거나 중단할 수 있도록 하는 시스템을 제안하기도 했다.

Advertisement

조별 토론에서도 이러한 양론이 뚜렷하게 드러났다. 사전 동의 방식을 선호한 한 조의 발표자는 우리 사회에 AI와 개인정보 활용에 대한 신뢰가 아직 충분히 형성되지 않았다고 분석했다. 그는 신뢰가 확보된 상태라면 사전 안내와 중단 권리 보장으로 이동하는 것이 적절할 수 있다는 의견을 제시했다.

반면 정보의 민감성과 악용 가능성을 우려했다. 다른 조의 발표자는 우리가 AI에 제공하는 정보가 생각보다 매우 민감하며, 정보 활용 범위가 넓어질수록 악용의 범위 또한 확대되어 예측이 어렵다는 점을 강조했다.

제도 개선 방향과 전문가 조언

산업 발전 속도와 기술 처리 속도를 고려할 때, 사전 고지 후 거부 방식을 선호하는 시각도 존재했다. 이들에 따르면 데이터 활용 구조와 국가 기술 발전 측면에서 이점이 크며, overly rigid한 동의 절차가 혁신을 저해할 수 있다고 판단했다. 이는 기술적 효율성과 개인정보 보호 간의 균형 찾기가 얼마나 중요한지를 시사한다.

김도승 전북대 법학전문대학원 교수는 개인의 자기결정권이 실질적으로 보장되려면 기업의 책임 강화와 국가 차원의 제도 마련이 병행되어야 한다고 강조했다. 그는 기업이 개인정보 처리의 적법성과 안전성을 책임질 뿐만 아니라, 국가도 위험 예방 및 권리 침해 구제를 위한 제도를 실효성 있게 운영해야 한다고 덧붙였다.

Advertisement

송경희 개인정보보호위원장은 AI 시대의 변화된 환경에 맞춰 국민의 편익을 위해 개인정보가 안전하게 사용되면서도 제대로 보호될 수 있도록 관련 제도를 근본적으로 재설계해야 할 때라고 밝혔다. 그는 이번 토론회의 숙의 결과가 실제 정책 개선으로 이어지도록 최선을 다하겠다는 의지를 표현했다.

이번 토론회는 단순한 의견 수렴을 넘어, 빠른 AI 기술 발전 속에서 사회적 합의를 도출하고 법적 장치를 마련하기 위한 중요한 계기로 평가된다. 향후 발표될 의견 수렴 결과에 따라 개인정보 보호 법제도가 어떻게 수정되고 보완될지 관심이 집중되고 있다.