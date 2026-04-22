행정수도 완성의 분수령, 세종시 특별법 국회 통과 위해 총력전 돌입

세종시가 행정수도 건설 특별법의 국회 통과를 위해 여야 의원들을 대상으로 전방위적인 설득 작업을 펼치고 있습니다. 이승원 경제부시장과 최민호 시장 후보가 직접 국회를 방문해 법안의 시급성과 중요성을 강조하며 통과를 호소했습니다.

세종시 가 행정수도 건설 특별법 의 국회 통과를 위한 막판 총력전에 돌입했다. 최근 국회 국토교통위원회 소속 여야 의원들이 해당 법안을 최우선 안건으로 다루기로 합의하면서 행정수도 완성을 향한 기대감이 어느 때보다 높아진 가운데, 세종시 는 이번 회기 내 법안 처리를 목표로 정치권 설득에 모든 역량을 집중하고 있다. 이승원 세종시 경제부시장은 22일 국회를 방문해 국토교통위원회 소속 김은혜 의원을 비롯한 여야 핵심 의원들과 연달아 면담을 가졌다. 이 부시장은 이 자리에서 행정수도 건설 특별법 제정의 당위성을 설명하며 국회 차원의 적극적인 협조와 조속한 처리를 강력히 요청했다. 이승원 부시장은 면담 과정에서 여야가 합의를 통해 해당 법안을 국토위 법안소위의 최우선 안건인 1번으로 상정한 것은 국가 균형발전 실현이라는 국민적 염원이 반영된 결과라고 강조했다.

그는 행정수도 완성을 더 이상 미룰 수 없다는 공감대가 정치권 내에 형성된 것을 매우 고무적인 일로 평가하며, 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립이 본격적인 궤도에 오른 현시점이 특별법 통과의 최적기임을 역설했다. 특히 지방선거를 앞두고 정치적 불확실성을 해소하기 위해서라도 이번 소위가 행정수도 완성을 향한 새로운 이정표가 되어야 한다는 점을 거듭 강조하며 법안 통과의 시급성을 피력했다. 그동안 행정수도 건설 특별법은 지난 3월과 지난달 두 차례 열린 소위에서 후순위로 밀려 제대로 된 논의조차 이루어지지 못하는 등 우여곡절을 겪었기에 이번 회기의 중요성은 더욱 크다. 국민의힘 최민호 세종시장 후보 역시 같은 날 국회를 찾아 법안 처리를 위한 지원 사격에 나섰다. 최 후보는 국토위 법안소위 이종욱 위원장을 포함해 여야 의원들을 차례로 만나 세종시민들의 간절한 염원을 전달했다. 최 후보는 세종시가 지난 20여 년간 행정수도의 꿈을 품고 달려온 만큼, 이번 특별법은 단순한 법안 통과를 넘어 대한민국 국토 균형발전의 미래를 결정짓는 핵심 과제라고 목소리를 높였다. 또한 수많은 세종시민이 국가적 약속을 믿고 이주해 온 점을 상기시키며 국회가 그 믿음에 응답해야 할 책임이 있다고 강조했다. 세종시는 오는 30일로 예정된 국토교통위원회 전체회의에서 해당 법안이 반드시 통과될 수 있도록 정부 부처 및 정치권과 긴밀한 소통을 이어갈 방침이다. 행정수도 건설 특별법은 세종시에 실질적인 행정수도로서의 법적 지위를 부여하고, 중앙행정기관의 추가 이전을 뒷받침할 수 있는 핵심 근거를 담고 있어 향후 세종시의 도시 성장에 결정적인 역할을 할 것으로 기대된다. 시 관계자는 법안이 통과될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 모든 행정력을 동원하여 국회의 긍정적인 결단을 이끌어낼 것이라고 밝혔다





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세종시 행정수도 국회 특별법 국토교통위원회

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