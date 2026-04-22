행정수도 특별법 또다시 국회 문턱 좌절, 시민사회 반발 확산

세종시를 행정수도로 명시하는 특별법이 위헌 논란과 공청회 필요성을 이유로 국회 법안심사소위를 통과하지 못하고 처리가 보류되었다.

세종시 를 대한민국 행정수도 로 명시하고 법적 지위를 공고히 하기 위한 이른바 행정수도 특별법 제정안이 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회의 문턱을 넘지 못하고 또다시 처리가 보류되었다. 국회 국토교통위원회는 22일 법안심사소위를 열어 황운하, 강준현, 김태년, 복기왕, 엄태영 의원이 각각 발의한 총 5건의 행정수도 관련 법안을 일괄 상정하여 논의를 진행했다. 하지만 여야 의원들 사이에서는 법안의 입법 취지에 대해서는 대체로 공감대를 형성하면서도, 헌법재판소의 과거 위헌 결정 사례와 관련된 위헌성 논란 및 사회적 합의를 위한 공청회 개최 필요성 등을 이유로 신중론이 제기되었다. 결국 실질적인 결론을 도출하지 못한 채 오는 30일 열릴 차기 회의에서 다시 논의하기로 결정하며 법안 처리는 또 한 번 기약 없이 미뤄지게 되었다. 앞서 해당 법안은 지난달 30일과 이달 14일에도 소위 안건으로 올랐으나, 회의 후순위로 밀리며 논의조차 되지 못하는 등 난항을 겪어왔다.

이번 결정에 대해 지방분권세종회의를 비롯한 시민단체들은 즉각적으로 강력한 유감을 표명했다. 이들은 논평을 통해 위헌 논란이나 절차적 정당성을 핑계로 결론을 유보하는 것은 사실상 법안 처리를 회피하려는 의도로 보인다고 비판했다. 또한 국가균형발전과 세종시 완성은 단순히 특정 지역의 숙원 사업이 아니라 대한민국 전체의 미래를 결정짓는 핵심 국가 과제임에도 불구하고, 국회가 이에 걸맞은 책임 있는 자세를 보여주지 못하고 있다고 성토했다. 특히 대통령의 세종 집무실 설치 지시 등 행정수도 완성에 대한 국정 기조가 명확한 상황에서 이를 제도적으로 뒷받침해야 할 국회가 입법 책무를 다하지 않는 것은 국가 정책의 일관성 측면에서도 매우 부적절하다는 지적이 잇따르고 있다. 황운하 의원을 비롯한 법안 발의 의원들 역시 행정수도 특별법을 둘러싼 위헌 시비는 이미 충분히 법리적 검토를 거쳐 극복 가능한 사안이라고 주장하며, 더 이상 법안이 발목 잡히지 않도록 여야 지도부와 위원들을 적극적으로 설득하겠다는 의지를 보이고 있다. 행정수도 건설 특별법의 핵심은 세종특별자치시에 행정수도로서의 법적 지위를 확실하게 부여하고, 현재 세종시에 소재하지 않은 나머지 중앙행정기관의 추가 이전을 원활하게 추진할 수 있는 법적 근거를 마련하는 데 있다. 세종시가 행정의 중심지로서 명실상부한 제 역할을 수행하기 위해서는 물리적인 행정기관의 이전뿐만 아니라 이를 뒷받침할 특별법 제정이 필수적이라는 것이 세종시와 관련 전문가들의 공통된 의견이다. 국회는 오는 30일 다시 열리는 소위에서 이 법안을 재논의할 예정이지만, 여야 간의 입장 차이가 해소되지 않을 경우 논의가 장기화될 가능성도 배제할 수 없다. 행정수도 완성을 염원하는 지역 사회의 목소리가 점차 높아지는 가운데, 입법권을 쥔 국회가 과연 이번 회의에서 어떠한 결단을 내릴지 귀추가 주목된다. 대한민국은 급격한 수도권 과밀화 현상과 지방 소멸 위기에 직면해 있으며, 이를 타개하기 위한 가장 확실한 정책 대안으로 세종시의 행정수도 완성이 꾸준히 거론되어 왔다. 따라서 이번 특별법 제정은 단순히 지역 발전을 위한 조치를 넘어 국가 경쟁력 강화와 지속 가능한 국토 균형 발전을 위한 시대적 과업이라는 인식이 확산하고 있다. 국회는 소모적인 정쟁이나 위헌 논란이라는 명분 속에 숨지 말고, 국가 백년대계를 위해 조속히 법안을 심의하고 통과시키는 결단력을 보여야 할 시점이다. 행정수도 세종 시대의 개막을 가로막는 장애물을 제거하고 국가균형발전의 속도를 높이는 것은 입법부가 국민에게 보여주어야 할 당연한 책무이기 때문이다





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