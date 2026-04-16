행정 달인 조현재, 피클볼 대중화 앞장서... '하는 스포츠'로 10대 생활 스포츠 만든다

전 문화체육관광부 차관 및 국민체육진흥공단 이사장을 역임한 조현재 대한피클볼협회 회장이 피클볼의 국내 대중화를 위해 발 벗고 나섰다. 쉽고 재미있게 즐길 수 있는 피클볼을 5~10년 안에 국내 10대 생활 스포츠로 만들겠다는 포부를 밝히며, 대한체육회 인정 단체 및 전국체전 편입까지 목표하고 있다.

조현재 대한 피클볼 협회 회장은 행정 전문가로서 문화체육관광부 차관과 국민체육진흥공단 이사장을 역임한 바 있다. 2002 한일월드컵 당시 문화체육관광부 국제체육과장으로 활동하며 스포츠 정책 분야에 깊은 발자취를 남겼다. 그는 현재 국내에 아직 널리 알려지지 않은 피클볼 의 대중화를 위해 열정적으로 나서고 있으며, 이는 그가 새롭게 시작하는 도전이다. 15일 서울 강남구에 위치한 대한 피클볼 협회 사무실에서 만난 조 회장은 후배들의 요청으로 협회 회장을 맡았지만, 이제는 한국 스포츠 종목 단체의 성공적인 성장 모델을 만들고 싶다는 포부를 밝혔다. 이러한 장기적인 발전 전략의 일환으로 스포츠 마케팅 전문 기업인 와우 스포츠 매니먼트그룹과 계약을 체결했다. 피클볼 은 1960년대 미국에서 시작된 비교적 신생 스포츠 지만, 빠르게 성장하는 시장을 형성하고 있다. 미국 내 피클볼 인구는 3천만 명 이상으로 추산되며, 중국, 인도, 베트남, 싱가포르 등 아시아 지역에서도 폭발적인 인기를 얻고 있다.

국내에는 2016년 연세대 체육과 교수를 중심으로 도입되었으며, 대한피클볼협회는 지난해 11월 사단법인으로 정식 인가를 받고 조 회장 체제로 출범했다. 불과 5개월 만에 국내 피클볼 환경은 괄목할 만한 변화를 겪었다. 서울시는 광나루 한강공원에 국내 최대 규모인 14면의 피클볼 전용 경기장을 개장했으며, 서울을 비롯해 경기, 대전, 세종, 공주, 울산, 대구 등 7개 시도협회가 구성되었다. 이러한 확산세는 시군구 단위로 더욱 가속화되고 있다. 조 회장은 프로야구가 ‘보는 스포츠’에 집중되어 있는 반면, 피클볼은 ‘하는 스포츠’로서 유치원생부터 80대 어르신까지 누구나 즐길 수 있다는 점을 강조하며, 5~10년 안에 피클볼을 국내 10대 생활 스포츠로 만들겠다는 목표를 제시했다. 탁구 채보다 큰 패들로 배드민턴 코트 크기에서 테니스와 유사하게 공을 주고받는 피클볼의 가장 큰 매력은 재미에 있다. 조 회장은 직접 해보면 누구나 공에 빠져들 것이라고 확신하며, 축구처럼 많은 인원이 필요하지 않고 단식 두 명 또는 복식 네 명만으로도 충분히 땀 흘리며 즐길 수 있어 MZ세대에게도 매력적이라고 설명했다. 구멍이 뚫린 플라스틱 공은 강하게 쳐도 멀리 날아가지 않고 쉽게 맞출 수 있으며, 규칙 또한 단순하여 초보자도 한 시간 안에 배울 수 있다. 오는 16일부터 19일까지 강원도 오크밸리에서 열리는 제3회 전국피클볼대회는 지난해 대회보다 훨씬 뜨거운 열기를 보일 것으로 예상된다. 조 회장은 피클볼 동호인들의 뜨거운 열기를 바탕으로, 5년 안에 대한체육회 인정단체, 나아가 준가맹 및 정가맹 단체로 성장하는 것을 꿈꾸고 있다. 그는 준가맹단체가 되면 대한체육회의 지원을 받을 수 있으며, 시군구 조직이 완성되는 내년부터는 전국체전 종목으로도 편입될 수 있을 것이라고 전망했다. 국제적으로 피클볼의 인기가 높아지고 올림픽 종목 채택 가능성이 거론되는 것 역시 긍정적인 환경 조성에 기여하고 있다. 조 회장은 피클볼 종주국인 미국이 2028 LA 올림픽 시범 종목 채택에 실패한 이유가 단일 세계 연맹 요구에 부응하지 못했기 때문이며, 2032년에는 상황이 달라질 것이라고 확신했다. 문화체육관광부 공무원 시절부터 국제 스포츠 무대에서 한국의 역할을 강조해 온 그는 지난해 6월 한국올림픽유산협회를 창립했으며, 국민체육진흥공단 이사장 재임 시절인 2022년에 출범시킨 올림픽 레거시 국제포럼에도 관여하고 있다. 스포츠 국제 무대까지 광폭 행보를 이어가는 것에 대해 조 회장은 올림픽이 단순한 이벤트를 넘어 더 큰 가치를 지니며, 올림픽 운동과 철학에서 메달 이상의 의미를 배워야 한다고 강조했다. 초등학교 체조 선수 출신으로 소년체전 메달 경력이 있는 그는 운동 없이는 살 수 없는 삶을 살고 있다. 평소 체력 관리는 축구(60대 연령별 대회)로 하고 있으며, 한 달에 2~3번 피클볼을 즐기며 현장의 목소리를 듣고 스포츠와 호흡하고 있다. 그는 5월부터 전국 초등학교 스포츠클럽 피클볼 대회가 서울에서 열리고, 초중등 리그도 올해 시작될 예정이라고 밝혔다. 그는 전통적인 종목 단체 운영 방식이 고리타분하다는 인식을 바꾸고, 운영의 투명성을 확보하며 누구나 참여할 수 있는 새로운 체육 단체 운영 모델을 만들고 싶다는 포부를 밝혔다





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