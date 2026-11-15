행안부, 혐오 비방 정당 현수막 24시간 내 자진철거 명령

행정안전부가 연말까지 혐오·비방 표현이 포함된 정당 현수막에 대해 무관용 원칙을 적용해 집중 단속에 나선다. 24시간 이내 자진 철거하지 않을 경우 즉시 강제 철거 및 과태료 부과 조치.

행정안전부 는 연말까지 전국적으로 혐오와 비방 표현이 담긴 정당 현수막에 대해 무관용 원칙을 적용한 집중 단속에 나선다. 이는 최근 특정 인물의 영정사진을 이용한 변형 현수막 등 시민의 명예를 침해하는 사례가 반복되고 있어 즉각적인 개선을 위한 조치다.

변형 현수막 무관용 원칙 적용

정부의 이번 단속은 9월 10일 국회 앞에서 열린 이진숙 국민의힘 의원의 집회 사건을 계기로 가속화됐다. 이 자리에서는 5·18 북한 개입설이 거론되었으며 극우 유튜버 전한길씨도 참석해 부정선거 주장을 펼쳤다. 이때 한 참가자가 이재명 대통령의 대형 영정사진을 들고 나온 사건이 논란을 불러일으켰다.

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이 사건에서 이진숙 의원은 해당 현수막이 주최 측이 아닌 개인이 세운 것이라 해명했다. 그러나 한병도 민주당 원내대표를 비롯한 더불어민주당 측은 지켜야 할 선을 넘었다며 강하게 비판했다. 이 같은 논란 속 행안부는 15일 혐오·비방 정당 현수막 정비에 나선다고 공식 밝혔다.

설치 규격과 24시간 자진 철거 규정

행안부는 현수막의 내용적 판단보다 먼저 형식적 요건인 설치 개수와 장소, 기간을 엄격히 적용하기로 했다. 현행 규정에 따르면 정당 현수막은 읍·면·동마다 2개 이내로만 설치할 수 있으며 어린이보호구역은 설치 금지 구역이다. 또한 게시 기간은 15일을 넘길 수 없다.

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위반 시정명령 시 24시간 이내에 자진 정비하도록 요구하며, 이행하지 않을 경우 관할 시·군·구가 즉시 강제 철거한다. 피해 당사자나 다수인의 민원이 제기될 때도 24시간 이내 시정을 요청하며, 불이행 시 철거 후 일시 보관하는 절차가 진행된다.

사회적 논란 시 위법성 심의 절차

민원이 없더라도 사회적 논란이 크거나 지방정부가 위법 여부를 판단하기 어려운 경우 행안부 옥외광고정책위원회가 심의한다. 심의 결과에 따라 조치 방안을 안내하고 관련 규정과 절차에 따라 과태료를 부과하는 등 무관용 원칙을 적용한다.

단속 과정에서 고소나 고발을 당한 공무원에게는 적극행정 면책과 소송대리인 선임 등 법률 지원을 강화한다. 윤호중 행정안전부 장관은 정치적 자유를 존중하지만 법령을 위반해 시민 안전을 위협하거나 타인의 인권과 명예를 침해하는 현수막은 결코 허용할 수 없다고 강조했다.