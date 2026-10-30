핼러윈, 전국 집중 인파 관리 위한 대대적 대비…AI·드론 활용

2024년 11월 14일, 핼러윈을 맞아 서울과 부산, 대구, 대전, 울산 등 주요 지역에서 수백만 명이 몰릴 것으로 예상되어 인파 관리와 안전 시스템이 구축된 현황을 보도한다.

전국 지방자치단체와 중앙정부가 올해 10월 31일 핼러윈 데이를 맞아 서울 인구 밀집지역과 부산, 대구, 대전, 울산 등 주요 도시에서 인파 사고 예방을 위해 총괄적인 대책을 마련했다. 경찰은 이태원·홍대 등 대도시 중심가에서 차량과 인파를 단계별로 통제하며, 인파 밀집 상황을 실시간으로 감지해 1㎡당 5~6명에 도달하면 '심각' 단계 알람이 발령된다.

이때 361대의 CCTV와 AI 인파밀집 분석 시스템이 작동하여 필요한 상황에서 자동 경보가 전달된다. 또한 드론을 띄워 골목길의 병목구간을 파악하고, 4개 국어(한국어·영어·중국어·일본어)로 재난 안내 방송을 진행한다. 서울시는 핼러윈 기간 이태원, 홍대, 성수동, 강남역 등 10개 자치구 14곳을 집중 관리한다. 각 지역에는 안전펜스와 이동식 일방통행 구간이 설치되고, 안전요원 300여 명이 현장을 감시한다.

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주요 도시별 인파 관리 및 특별대책 시행

이태원에서는 도로 통제와 현장 감시를 위해 경찰이 배치되며, 홍대 클럽 거리에 이동식 펜스를 설치해 보행 공간을 확보한다. 부산시 역시 서면, 광안리, 해운대 등 젊음의 거리와 해변을 대상으로 하는데, 이 지역에서는 3곳을 집중 관리하며, 역(서면역·광안역·해운대역) 진입을 단계적으로 통제한다. 울산과 대구, 대전 등에서도 각각 3~4곳을 중점 관리하고 인파를 세는 기기와 CCTV를 연계해 위험 수준을 감지한다. 경영물론 외국인 관광객 유입이 크게 증가함에 따라 행정안전부는 '인파 사고 위기경보'를 '주의' 단계로 발령하고, 23일부터 1월 1일까지 열흘간 '핼러윈 인파관리 특별대책기간'으로 지정했다.

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인파가 몰릴 가능성이 높은 서울 이태원·홍대, 부산 서면, 대구 동성로, 대전 둔산동 등 12곳에는 현장상황관리관이 파견되어 지자체·경찰·소방과 협력해 인파 밀집 상황을 모니터링하고 신속 대응체계를 점검한다. 윤호중 행정안전부 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '핼러윈 다중운집인파 안전관리 관계기관 대책 회의'에서 '국민들이 안전하게 핼러윈을 즐길 수 있도록 관계기관과 함께 안전관리에 만전을 기하겠다'며 현장 점검 결과를 공유했다.

지방자치단체장 현장 점검과 안전 관리 강화

오세훈 서울시장은 29일 홍대 관광특구를 방문해 핼러윈 대비 현장 점검과 안전관리 대책 브리핑을 들었으며, 부산시·울산시 관계자들도 현장 방문하여 인파 안전관리 점검을 진행했다. 올해 핼러윈은 토요일과 겹쳐 주요 번화가에 지난해보다 더 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되며, 지난해 10월 31일 홍대 일대에만 105,000명이 몰리는 폭주 사태가 재발하지 않도록 사전 예방과 실시간 대응이 강화되고 있다.