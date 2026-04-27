핵확산금지조약 재검토회의, '핵 비확산 체제' 위기 고조 우려

4년 만에 개최되는 국제 핵확산금지조약(NPT) 재검토회의가 이란 핵 문제와 핵 보유국들의 핵 전력 증강으로 인해 '핵 비확산 체제'의 현주소를 드러내는 자리가 될 것이라는 우려가 제기되고 있습니다.

미국과 이스라엘, 이란 간의 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 이란 핵 문제 가 국제 사회의 주요 관심사로 부상했습니다. 이러한 상황에서 4년 만에 개최되는 국제 핵확산금지조약 ( NPT ) 재검토회의가 ‘핵 비확산 체제’의 실질적인 효력을 의심하게 만드는 자리가 될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

일본 니혼게이자이신문은 뉴욕 유엔 본부에서 개막한 제11차 NPT 재검토회의에 대해, 이란 핵 개발을 둘러싼 회원국 간의 첨예한 대립과 핵 보유국들의 지속적인 핵 전력 증강으로 인해 조약이 ‘공동화’될 위기에 처했다고 보도했습니다. 핵확산금지조약은 전 세계 191개 회원국이 참여하는 중요한 국제 조약입니다. 이 조약은 5개 핵무기 보유국(미국, 러시아, 영국, 프랑스, 중국)에게는 핵군축 협상을 의무화하는 동시에, 나머지 국가들에게는 핵무기 개발 및 보유를 엄격히 금지하고 있습니다. 이번 회의는 향후 4주 동안 조약 이행 상황을 면밀히 점검할 예정입니다.

NPT 재검토회의는 원래 5년마다 개최되었지만, 코로나19 팬데믹의 영향으로 직전 회의는 2022년에 개최되었고, 올해는 4년 만에 회원국들이 다시 한자리에 모였습니다. 그러나 이번 회의는 미국과 러시아 간의 핵심적인 핵 군축 조약인 ‘신전략 무기 감축협정’(New START)의 종료로 인해 긴장감이 고조되고, 각국이 핵무장 강화를 노골적으로 표명하는 상황에서 열리게 되어 더욱 복잡한 양상을 보이고 있습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 자국 핵실험 재개를 지시했으며, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “향후 반세기는 핵무기 시대가 될 것”이라며 핵탄두 확대를 결정했습니다.

또한, 중국은 꾸준히 핵탄두 보유량을 늘려 2035년에는 핵무기 2000발을 실전 배치할 가능성이 제기되고 있습니다. 현재 미국과 이스라엘과의 전쟁을 치르고 있는 이란은 ‘핵확산금지조약 탈퇴’라는 극단적인 카드를 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 미국과 이란이 이번 회의에서도 각자의 요구를 굽히지 않고 최종 합의문 내용에 강력하게 반대할 가능성이 높다고 전망하고 있습니다. 만장일치제로 운영되는 합의문 채택이 또다시 불발될 것이라는 비관적인 시각이 지배적입니다.

실제로 2015년과 2022년 회의에서도 각각 중동 비핵화 문제와 우크라이나 침공을 감행한 러시아의 반대로 인해 최종 합의문을 도출하지 못했습니다. 미국 싱크탱크 군비통제협회의 대릴 킴볼 사무총장은 NHK와의 인터뷰에서 “지난 두 차례 연속 합의문 채택에 실패했고, 전 세계 핵 확산 방지 체제가 엄청난 압박을 받고 있다는 점에서 이번 회의는 핵확산금지조약 역사상 가장 중요한 회의 중 하나”라고 강조했습니다. 이번 회의의 결과는 국제 핵 비확산 체제의 미래를 결정짓는 중요한 분수령이 될 것으로 예상됩니다.

NPT의 근본적인 목적은 핵무기의 확산을 막고, 궁극적으로 핵무기 없는 세상을 실현하는 데 있습니다. 그러나 최근 국제 정세의 불안정성과 각국의 이익 추구로 인해 NPT의 효력이 약화될 가능성이 커지고 있습니다. 이번 회의에서 회원국들이 진지하게 대화하고 상호 이해를 바탕으로 협력한다면, NPT를 강화하고 핵 확산 방지 체제를 복원하는 데 기여할 수 있을 것입니다. 하지만 각국의 입장 차이가 크고, 합의점을 찾기 어려울 경우, NPT는 더욱 유명무실해지고 핵 확산의 위험은 더욱 커질 수 있습니다.

따라서 이번 회의는 국제 사회의 책임 있는 자세와 리더십이 요구되는 중요한 시험대가 될 것입니다. 국제 사회는 핵무기 없는 세상을 향한 공동의 목표를 재확인하고, NPT를 통해 핵 확산을 방지하기 위한 노력을 지속해야 합니다. 또한, 이란 핵 문제와 같은 특정 국가의 핵 개발 문제는 외교적 해결을 통해 평화적으로 해결해야 합니다. 핵무기 경쟁은 인류의 생존을 위협하는 가장 심각한 문제 중 하나이며, 국제 사회는 핵무기 없는 세상을 만들기 위해 끊임없이 노력해야 합니다





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