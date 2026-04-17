해직교사 복직 농성 연대자 구속영장 청구...시민단체 석방 촉구

해직교사 지혜복씨의 복직 요구 고공농성에 연대한 고진수 세종호텔지부장 등 3명에게 구속영장이 청구되어, 시민단체가 석방을 촉구하며 규탄 집회를 열었습니다.

해직교사 지혜복씨의 복직을 요구하며 지난 15일 서울시교육청 옥상에서 고공농성 을 벌이다 연행된 이들 중 3명에 대해 구속영장 이 청구되었습니다. 특히, 이들 중에는 장기간 고공농성 을 벌여온 고진수 세종호텔지부장도 포함되어 있습니다. 검찰은 지난 15일 서울시교육청 옥상에서 농성을 벌인 고 지부장 등 3명에 대해 구속영장 을 청구했으며, 고 지부장은 지씨의 고공농성 에 연대하기 위해 현장에 방문했다가 경찰에 연행된 것으로 알려졌습니다. 경찰은 지씨를 포함해 연행된 12명 중 9명을 석방했지만, 고 지부장 등 3명에 대해서는 구속영장 을 신청했습니다. 해직교사 지씨는 서울 소재 중학교에서 상담부장으로 근무하던 중 2024년 9월 학내 성폭력 문제를 제기한 후 전보되었고, 이에 대한 문제를 제기하다 해임되었습니다. 최근 법원은 지씨가 공직제보자이므로 전보는 부당하다는 취지의 판결을 내렸습니다. 이 사건과 관련하여 지씨를 포함한 시위자 12명이 건조물 침입 혐의로 현행범 체포되었습니다.

한편, 고진수 세종호텔지부장은 사측에 복직을 요구하며 330일 이상 세종호텔 앞에서 고공농성을 벌인 바 있습니다. 당시 노사 간 합의에 이르지 못해 농성은 중단되었으나, 복직 투쟁은 계속될 전망입니다. 지난 2월에도 고 지부장은 체포되었으나 법원의 영장 기각으로 풀려난 전례가 있습니다. 당시에는 세종호텔 입점 외주업체의 연회장 사용에 항의하다가 퇴거불응 혐의로 구속영장이 청구되었습니다. 17일, 서울서부지법에서는 고 지부장 등에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸습니다. 영장실질심사에 앞서 지 교사와 관련 시민단체 회원들은 법원 앞에서 기자회견을 열고 고 지부장 등의 석방을 촉구했습니다. 이들은 경찰의 연행 방식이 폭력적이었다고 주장하며, 구속영장이 청구된 3명 또한 즉각 석방되어야 한다고 목소리를 높였습니다. 고 지부장 등의 구속 여부는 이날 오후 중 결정될 예정입니다





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