해운대나눔과행복병원 척수장애 재활코치, 휠체어 기술과 사회 복귀 돕는다

부산 해운대나눔과행복병원의 척수장애인 재활코치 3명이 휠체어 기술과 일상 복귀 경험을 환자에게 전하고 있다. 수가가 없는 재활코치 제도를 병원 수익으로 유지해 온 병원은 척수통합재활센터 구축을 추진하고 있다.

부산 해운대나눔과행복병원 에서 척수장애인 재활코치 들이 환자들에게 휠체어 기술 을 가르치고 있다. 10일 해운대나눔과행복병원 자립이동훈련실에서는 참여자인 환자들이 자동차 승하차와 장애물 통과 연습을 했고, 재활코치 가 옆에서 동작을 지도했다. 이 병원에는 재활코치 권진태씨를 포함해 3명의 재활코치 가 상주하고 있다.

재활코치 제도는 정식 자격증이 있는 직업은 아니다. 그럼에도 환자들은 이들에게 휠체어를 다루는 실질적인 방법을 배우고, 가족에게도 쉽게 나누기 어려운 대소변 문제 같은 고민을 함께 나눌 수 있다.

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재활코치가 휠체어 기술을 전하는 방식

재활코치들은 환자가 실제 생활에서 마주할 장면을 그대로 훈련한다. 해운대나눔과행복병원 5층 테라스의 자립이동훈련실에는 휠체어 이용자가 승하차를 연습할 수 있도록 실제 차량이 올라가 있다. 과속방지턱 등 일상적인 장애물도 함께 배치돼 있어 환자들이 실전에 가까운 조건에서 기술을 익힌다.

횡경사로를 지나는 훈련에서는 몸이 한쪽으로 쏠리는 특성을 고려해야 한다. 황정현씨는 횡경사에서 직선보다 대각선 방향으로 운전해야 한다는 원리를 재활코치의 지도로 익혔다. 재활코치가 옆에서 방향과 속도를 잡아주는 방식이 반복 연습의 핵심이다.

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휠체어 이용자의 일상 동작 훈련도 이어진다. 다이빙 사고 후 다른 병원에서 1년 동안 치료받다가 이 병원으로 옮긴 이우성씨는 입원 일주일 만인 9일 휠체어에서 변기로 옮겨 앉는 연습을 처음 시작했다. 이 병원에는 다른 병원에 없던 화장실과 주방 등 일상생활 연습 공간도 마련돼 있다.

재활코치 제도를 둘러싼 당사자들의 목소리

재활코치 제도에 대한 가장 큰 평가는 같은 장애를 가진 선배가 직접 길을 보여준다는 점이다. 재활코치 권진태씨는 2018년 자동차 정비 작업 중 3층 높이에서 추락해 배꼽 아래가 마비된 척수장애인이 됐다. 권씨는 휠체어를 타고 처음 집으로 가던 길에 사람들의 시선이 무서워 고개를 떨궜다고 회상했다.

권씨에게 전환점이 된 것은 언덕길에서 휠체어를 밀어주던 아내의 한마디였다. 권씨는 고개를 들라는 말에 정신이 번쩍 들었고, 자신이 고개를 숙이면 보호자도 함께 고개를 숙이게 된다는 생각이 들었다고 말했다. 그는 재활을 다시 걷는 과정이 아니라 장애인으로서 사회로 돌아가는 기반을 다지는 시간이었다고 설명했다.

권씨는 성민규 재활코치팀장의 제안으로 재활코치 일을 시작했다. 그는 재활코치가 장애인으로서 첫걸음을 내딛게 해줬다고 말하며, 새로운 환자들에게 자신의 경험을 공유하고 앞으로도 길이 열려 있다고 말해줄 수 있어 보람이 크다고 밝혔다.

황정현씨는 반년 전 대형 자동차를 수리하다가 산재를 당했다. 그는 같은 장애인인 재활코치에게 영화관이나 음식점을 이용할 때 필요한 일상적인 조언을 얻기 편하다고 말했다. 또 휠체어 기술을 배우면서 자동차 수리 경험을 살려 휠체어를 수리하는 일에도 관심이 생겼다고 전했다.

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병원 측 입장에서는 재활코치 제도의 재정 구조가 쉽지 않은 과제다. 물리치료와 작업치료와 달리 재활코치가 제공하는 서비스에는 수가가 없어 병원이 직접 수익을 낼 수 없다. 병원은 영상의학과 갑상샘과 유방 진료에서 나온 수익으로 재활코치팀을 유지해 왔다. 민간 병원으로서는 부담이 큰 선택이지만, 병원은 사람을 본다는 미션 아래 15년 동안 진정한 회복을 고민해 왔다고 설명했다.

척수통합재활센터 추진과 병원의 향후 계획

해운대나눔과행복병원은 척수장애인의 사회 복귀를 지원하는 척수통합재활센터를 추진하고 있다. 이 센터는 재활코치 제도를 병원 밖 일상 복귀까지 잇는 구조로 확장하는 것을 목표로 한다. 현재 계획의 출발점으로 제시된 사업은 장애인 전용 헬스장과 퇴원 후 준비 공간이다.

장애인 전용 헬스장인 이룸재활운동센터는 부산 해운대구 청봉기념 이룸재활운동센터에 있으며, 휠체어를 이용하는 누구나 이용할 수 있다. 이현수씨는 이곳에서 김동현 팀장에게 일대일 트레이닝을 받으며 숄더프레스 등 어깨 운동을 하고 있다. 병원 환자만이 아니라 지역의 휠체어 이용자 전체를 대상으로 열려 있다는 점이 특징이다.

전환홈은 퇴원 후 재활코치와 함께 지내며 일상 복귀를 준비하는 공간이다. 병원은 이 두 시설을 척수통합재활센터의 출발점으로 삼고 있다. 백선미 병원장은 재활이 의료에만 머물지 않고 지역사회와 연결되는 통합 플랫폼으로 자리 잡기를 바란다고 말했다.