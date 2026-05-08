해외입양으로 잃어버린 자녀…모친 5명 진상규명 신청

해외입양으로 자녀를 잃은 모친 5명이 진실·화해위원회(TRC)에 진상규명을 신청했다. 이들은 입양 과정의 불법성과 국가의 책임에 대한 진상규명을 요구하며, 피해자 지원과 정부의 공식 사과를 촉구했다. 모친들의 아픔과 입양자들의 고통스러운 과거를 드러내는 이 사건은 한국 사회의 해외입양 문제의 심각성을 다시 한번 일깨운다.

해외입양 으로 잃어버린 자녀를 찾기 위해 진상규명 을 신청한 모친 5명이 8일 서울 중구 진실·화해위원회( TRC ) 앞에서 기자회견을 열고 추모식을 가졌다. 이날 행사에서 한 모친은 '엄마, 미안해. 그 사람들을 믿지 말고 당신을 찾아다녔더라면'이라며 울음을 터뜨렸다.

시민단체 '해외입양 및 아동권리 진상규명 TRACE연대'는 이날 오후 서울 중구 TRC 앞에서 기자회견을 열고 해외입양으로 자녀를 잃은 5명의 모친에 대한 진상규명을 TRC에 신청했다고 밝혔다. 이들은 '납치, 친인척에 의한 강제 이송, 위조 문서, 신생아 사망 허위 통보, 무단 입양 처리 등 방법은 달랐지만 결과는 같았다'며 '어머니들은 자녀를 잃었고, 자녀들은 평생 버림받았다고 믿으며 살았으며, 일부는 비극적인 죽음을 맞았다'고 설명했다. 이 단체는 지난 3월에도 해외입양자 진상규명 신청을 한 바 있다. 5명의 모친들의 이야기들은 각기 달랐다.

이귀임 씨는 1980년 광주민주화운동에서 남편을 잃은 후 1983년 경제적 어려움으로 7세와 5세였던 두 아들을 목포의 아동복지시설에 잠시 맡겼다. 그녀는 '3개월 후 목포에 갔더니 아이들이 전주로 갔다고 했고, 다시 전주에 갔더니 홀트아동복지회로 갔다고 했다. 홀트에 가니 아이들은 이미 프랑스로 떠났다고 했다'며 '지금은 파리에서 살고 있을 것 같다. 언어는 통하지 않겠지만, 잘 살았으면 좋겠다'고 말했다.

단체에 따르면 당시 입양기관은 모친의 동의 없이 입양을 진행했고, 서류에는 모친의 서명이 있었으나 위조된 문서였다. 김은순 씨의 아들 전선학 씨는 1976년 전주에서 실종됐고, 입양기관은 그의 이름을 바꾸고 미국으로 입양시켰다. 김 씨는 '누가 자식을 버리겠나. 나는 절대 버리지 않았다'며 '아들을 찾았지만 소통이 안 돼서 명절이나 어버이날이면 울게 된다'고 말했다.

김 씨는 작년 한 번 아들 전 씨를 만났다. 이애리나 씨는 1993년 자녀가 사망했다고 허위 통보를 받았고, 10년 후 딸 박미애 씨가 미국으로 입양됐다는 사실을 알게 됐다. 박 씨는 입양가족과의 갈등과 거리의민으로 고생한 끝에 2023년 한국 성씨 '박'을 회복한 다음날 스스로 생을 마감했다. 이 씨는 '딸은 끝까지 자신의 뿌리를 찾으려 했다'며 '입양 과정을 추적해 달라고 정부에 요청했지만 법적 근거가 없다며 기록을 공개하지 않았다'고 말했다.

이 씨는 '이것은 불법 입양이 만든 죽음이다'고 덧붙였다. 시민단체 'TRACE연대'는 이날 서울 중구 TRC 앞에서 기자회견을 열고 '정부와 지자체는 위조 문서로 진행된 해외입양에 대해 감독·감독 의무를 다하지 않고 있다'며 '자녀를 잃은 어머니들은 국가폭력의 피해자가 됐지만, 국가는 아직까지 사과하지 않고 있다'고 지적했다. 이들은 성명에서 '한국은 어머니와 자녀가 함께할 권리를 철저히 배제했다'며 '홀트아동복지회, 동부사회복지사 등 입양기관의 허위 문서로 진행된 불법 해외입양에 대한 진상규명과 입양 기록에 대한 모든 해외입양자의 즉시 접근 보장, 정부의 공식 사과와 피해자 보상을 요구한다'고 밝혔다.

TRC는 이날 송상교 위원장과 회견을 열고 해외입양 진상규명과 피해자 지원에 대한 의견을 들었다





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