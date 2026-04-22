해외 도피 범죄자 범죄수익 몰수 가능…범죄수익은닉 규제법 개정안 국회 통과

보이스피싱, 불법 도박 등 범죄 수익에 대한 독립 몰수제 도입…국민의힘은 법적 안정성 우려하며 기권

서영교 법제사법위원장은 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 해외 도피 등 보이스피싱 범죄자들에 대한 공소 제기가 어려운 상황에서도 범죄 수익을 몰수하고 추징할 수 있도록 하는 범죄수익은닉 규제법 개정안을 의결했다.

이번 개정안은 특히 보이스피싱, 불법 온라인 도박, 마약, 아동 및 청소년 성착취물, 디지털 성범죄, 그리고 헌정질서 파괴 범죄 등 심각한 범죄 행위에 대해 독립 몰수제를 도입하는 것을 핵심 내용으로 한다. 이는 범죄자가 사망하거나 해외로 도피하여 소재를 알 수 없는 경우에도 공소를 제기하지 않더라도 범죄로 얻은 수익을 국가가 환수할 수 있도록 하는 제도이다. 특히 헌정질서 파괴 범죄의 경우, 공소시효가 지났더라도 독립 몰수가 가능하도록 하여 범죄 수익에 대한 국가의 회수 노력을 강화했다. 개정안에 대한 표결에서 국민의힘 의원들은 기권했다.

그 이유는 몰수 대상 재산이 범죄자가 아닌 다른 사람에게 상속이나 증여로 넘어갔을 경우, 해당 재산 취득자가 범죄 사실을 인지하지 못했을 가능성을 고려하여 법적 안정성을 해칠 수 있다는 우려 때문이었다. 이와 함께 사회연대경제기본법 및 5·18 민주화운동 관련자 보상법 개정안도 국민의힘의 반대에도 불구하고 의결되었다. 사회연대경제기본법은 사회적기업, 협동조합 등 다양한 사회연대경제 조직을 포괄하고, 이들 조직의 활동에 대한 정부 지원의 법적 근거를 명확히 제시한다. 또한 사회연대경제발전위원회 설치 및 사회연대금융 체계 구축 등 사회연대경제 활성화를 위한 구체적인 방안을 담고 있다.

그러나 송석준 국민의힘 의원은 이 법안이 대한민국의 자유민주주의 시장경제 질서에 근본적인 제한을 가하며 위헌적 요소를 포함하고 있다고 비판했다. 5·18 민주화운동 관련자 보상법 개정안은 관련자들의 정신적 피해에 대한 손해배상 청구권 소멸시효를 폐지하는 내용을 담고 있으며, 국민의힘은 소급입법의 문제점을 지적하며 반대표를 던졌다. 이 외에도 불법 사금융 범죄를 범죄 피해 재산 환부 대상에 포함하도록 하는 부패재산몰수특례법 개정안은 여야의 합의를 통해 처리되었다. 이 개정안은 불법 사금융 피해자 구제를 위해 범죄 수익을 피해자들에게 환원하는 것을 목표로 한다.

특히 이 법안은 시행 시점에 수사 중이거나 법원에 계류 중인 사건에도 소급 적용되어, 보다 많은 피해자들이 범죄 수익 환수를 통해 구제받을 수 있도록 할 것으로 기대된다. 이번 법안들의 통과는 범죄 수익 환수를 강화하고 사회적 약자를 보호하며 과거사 피해자들의 권익을 구제하는 데 중요한 의미를 가진다. 법제사법위원회는 앞으로도 국민의 안전과 사회 정의를 실현하기 위한 법안 심의에 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 김지혜 기자는 이번 법안 통과 과정을 상세히 보도하며, 관련 내용을 추가적으로 취재할 예정이라고 전했다





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