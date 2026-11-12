해양수산부, 강릉에서 구조한 남방큰돌고래 '안목이' 제주 방류

해양수산부는 11월 12일 제주 서귀포시 사계리 용머리해안 인근 해상에 지난 7월 강릉항에서 구조한 남방큰돌고래 '안목이'를 최종 방류했다.

해양수산부 는 11월 12일 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 지난 7월 강릉항 에서 구조한 남방큰돌고래 ' 안목이'를 성공적으로 방류했다고 밝혔다. 이날 오전 10시 46분, 안목이 는 한국 해양환경공단 해양조사선 3호 뒷편 데크에 설치된 작은 수조 안에서 크레인을 이용해 조심스럽게 인양되었다.

인양 직후 남방큰돌고래 '안목이'는 가두리 위에 깔린 방수포 위로 안전하게 내려졌으며, 현장에서 대기 중인 관계자들의 마지막 보살핌을 받으며 자연으로 돌아가는 준비를 마쳤다. 이는 야생에서 구조된 돌고래가 전문적인 치료를 받고 다시 야생으로 복귀하는 전례 없는 사례로 평가받고 있다.

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안목이 구조 배경 및 치유 과정

안목이는 평소 선박 프로펠러에 자주 접근하는 습성을 보이며, 이로 인해 허리 부위 피부가 약 20cm에 달하는 깊은 상처를 입는 등 몸 곳곳에 심각한 부상을 입었다. 해양수산부는 방치할 경우 폐사 위험이 매우 크다고 판단하여, 안목이의 긴급 구명을 위해 7월 15일 정식으로 구조 조치를 취했다.

이후 남방큰돌고래 '안목이'는 치유와 적응 기간을 거쳐 11월 초까지 안정 상태를 유지해 왔다. 해양수산부는 원래 지난 10일 안목이를 방류할 예정이었으나, 제주도 해상에서 풍랑주의보가 발효되어 기상 여건이 악화됨에 따라 방류 일정을 당초 계획에서 늦췄다.

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다양한 기관의 협력 체계 구축

남방큰돌고래 '안목이'의 이송과 최종 방류 작업에는 다수의 전문 기관과 인력이 동원되었다. 해양수산부는 물론 국립해양생물자원관, 한국해양환경공단, 그리고 해양 동물 전문 구조 및 치료 기관 8곳이 참여하여 긴밀한 협력을 이어나갔다.

특히 각 기관 소속 수의사와 아쿠아리스트들은 안목이의 건강 상태를 상시 모니터링하며 치유 과정을 주도했다. 해양수산부 관계자들은 이러한 다부처·다기관 협업 시스템이 안목이의 무사한 방류를 가능하게 한 핵심 요인이라고 설명했다.

야생 적응 모니터링 및 향후 계획

서정호 해양수산부 해양정책실장은 이번 방류 사례의 의미와 향후 계획을 전달하며, 안목이의 야생 적응 여부를 지속적으로 살피겠다고 밝혔다. 서 실장은 전 세계적으로 찾아보기 드문 이 사례가 보호 및 복원 정책의 모델이 될 수 있음을 강조하였다.

관계자들은 방류 직후부터 안목이가 자연 환경에 얼마나 빨리 적응하는지, 그리고 선박과의 충돌 위험이 제거되었는지 등을 집중 관측할 계획이다. 이를 통해 향후 유사한 사례 발생 시 더 효율적인 구조 및 방류 매뉴얼을 수립하는 데 활용할 예정이다.