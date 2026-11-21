불가사리, 해파리 등 해양 폐자원을 제설제와 화장품, 배터리 소재로 활용하는 스타스테크 등 기업의 혁신적인 자원화 사례와 그 파급 효과를 살펴본다.

바다의 골칫거리로 인식되어 왔던 불가사리, 해파리, 성게 등이 이제 제설제, 화장품, 배터리 소재 등 고부가가치 산업의 핵심 원료로 재탄생하고 있다. 이러한 전환의 중심에는 해양 폐자원을 단순 폐기물이 아닌 산업 자원으로 활용하는 기술력을 가진 기업들이 자리 잡고 있다.

불가사리 제설제와 코스메틱 시장 공략

기후테크 스타트업 스타스테크는 불가사리의 골편에 포함된 다공성 탄산칼슘 구조를 활용하여 친환경 제설제 'ECO-ST'를 개발·사업화에 성공했다. 기존 염화물계 제설제가 금속 부식과 콘크리트 손상을 유발하는 문제를 해결하며, 2026년 고상·액상 신제품 NEP 인증과 해외 시장 진출을 목표로 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

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스타스테크는 불가사리 유래 콜라겐 펩타이드를 경피 전달 기술인 '탄성 에토좀'에 담배 피부 투과성을 극대화한 독자 원료 '페넬라겐'을 개발했다. 이는 일반 콜라겐 대비 2392배 높은 피부 흡수율을 보였으며, 2022년 출시된 '라보페' 브랜드를 통해 마스크팩과 스킨케어 등 더마 코스메틱 시장에서 입지를 넓히고 있다.

추출 과정에서 발생하는 부산물은 액상비료 '불쑥이'의 원료로 재활용되어 폐기물 제로화를 실현하고 있다. 스타스테크는 2025년 대한상공회의소 탄소인증제를 통해 3만87t의 탄소 감축 실적을 인증받았으며, 누적 자발적 탄소크레딧 5만6000t을 확보해 2026년 '서스테이너블웨이브 페스티벌'에 414t을 공급하는 등 탄소중립 활동에도 기여하고 있다.

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해양 바이오를 활용한 차세대 배터리 및 섬유 소재

스타트업 포엠은 해파리와 해조류 등 유기성 폐자원을 활용해 전도성 카본블랙을 개발하며 2차전지 산업의 소재 공급망 다변화를 모색하고 있다. 이는 화석자원 기반 소재를 대체할 수 있는 청정 기술로, 2026년 'K-배터리 쇼'에서 에이빅스(ABICS) 브랜드로 배터리, 연료전지, 슈퍼커패시터용 소재를 선보였다.

패션테크 스타트업 쿨베어스는 불가사리와 성게에서 유래한 탄산칼슘을 섬유 가공 기술에 적용, 내구성과 내염소성을 높인 소재를 개발했다. 이는 수영장 소독제 염소나 땀에 노출되는 의류의 손상을 방지하여 수명을 늘리는 것을 목표로 하며, 자체 브랜드 '에이븐'을 통해 2025년 해양수산신기술(NET) 인증과 조달청 혁신제품 지정을 획득했다.

제주 해안가로 밀려드는 괭생이모자반 역시 샴푸바 등 생활용품 원료로 활용되거나 저분자 PDRN 추출 연구가 진행되며, 구멍갈파래는 화장품 원료로 개발되는 등 해양 유해생물의 산업적 가치 증폭이 지속되고 있다.