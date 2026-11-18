한국항공우주산업이 해병대 요청에 따라 개발한 상륙공격헬기 MAH 시제기가 공개되며 체계개발이 완료됐다. 총사업비 4500억 원 규모로 내년 양산 예정이며 해외 수출 가능성도 점쳐진다.

한국항공우주산업 은 해병대 상륙공격헬기 MAH 시제기를 처음 공개하며 국산 공중돌격 헬기 개발 사업을 공식적으로 완료했다고 밝혔다. 이는 해병대가 오랜 기간 숙원처럼 바라던 자체 공중돌격 능력 확보에 결정적인 진전을 의미하며, 국산 헬기 플랫폼의 공격형 확장 및 무장체계 통합 역량이 한 단계 도약했음을 입증하는 결과다.

해병대 상륙공격헬기 시제기 공개와 개발 경과

18일 방산업계에 따르면 한국항공우주산업은 지난 16일 경기 화성시에 위치한 해병대 사령부에서 해병대 상륙공격헬기 MAH 시제기를 처음 공개했다. 이 기종은 지난 2022년 10월 개발에 착수한 이후 시험비행, 무장사격시험, 함정운용시험 등을 거쳐 지난달 28일 체계개발을 완료한 상태다. 이번 사업의 총사업비는 약 4500억 원으로 산정되었으며, 방위사업청은 내년 중 상륙공격헬기 총 20여 대의 양산에 착수할 계획이라고 전했다.

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우선 이 헬기들은 국내 해병대에 공급되어 운용 실적을 확보할 예정이며, 전력화 이후에는 이를 바탕으로 해외 시장 진출 가능성을 타진하는 전략을 구상하고 있다. 이는 국산 헬기 플랫폼을 활용해 임무별 파생형을 확장했다는 점에 큰 의미가 있다. 상륙공격헬기는 앞서 개발된 수리온 기반의 상륙기동헬기 마린온에 소형무장헬기 미르온의 항전 및 무장 체계 기술을 접목한 항공기다.

새로운 기체를 처음부터 개발하는 대신 기존 설계와 기술을 활용한 방식으로 제작되었기 때문에 마린온과 부품 공통화율은 무려 96%에 달한다. 이는 기존 정비 및 군수지원 체계를 공유할 수 있어 운용 부담을 줄일 수 있으며, 해외 구매국에 유지비 절감 효과를 제시할 수 있는 강력한 장점이 된다.

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무장 능력과 가격 경쟁력 확보를 위한 기술 적용

한국항공우주산업이 수출 시장에서 앞세우는 요소는 탁월한 가격과 충분한 무장 성능이다. 상륙공격헬기에는 20㎜ 기관총과 70㎜ 로켓, 공대지유도탄 천검, 공대공유도탄 등이 적용되었으며, 주야간 표적획득지시장비와 통합헬멧시현장치도 갖췄다. 이를 통해 아파치 공격헬기에 견줄 만한 무장 능력을 확보하면서 가격은 절반 수준을 유지한다는 것이 기업의 설명이다.

고가 공격헬기 도입에 부담을 느끼는 국가들을 대상으로 가격 경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대하겠다는 전략이다. 국내에서의 운용 경험을 바탕으로 해외 구매국들의 요구 조건도 충족할 수 있을 것으로 보인다. 현재 글로벌 공격헬기 시장에서는 미국의 아파치, 유럽의 타이거, 튀르키예의 T129 등 기존 기종들이 치열하게 경쟁하고 있다.

구매국들은 도입 가격뿐 아니라 가동률과 부품 조달 기간도 중요한 판단 기준으로 삼는데, 기존 업체들은 오랜 운용 경험과 정비, 부품 공급망을 이미 확보한 상태다. 후발 주자인 상륙공격헬기는 이러한 운용 신뢰를 새로이 쌓아야 하는 과제를 안고 있다.

해외 수출 전망과 남은 과제를 통한 시장 진출 전략

해외 구매국은 장기간의 운용 가능성과 고장, 전투 손상 시의 정비 능력도 엄격하게 평가한다. 기존 기종보다 낮은 가격을 제시하더라도 운용 실적이 부족하다면 초기 수출에서 장벽이 될 수 있음을 유의해야 한다. 또한 기체 설계 특성이 수출 과정에서 고려될 요소로 작용하는데, 상륙공격헬기는 공격 전용기가 아닌 기동헬기 기반 파생형인 만큼 전용 공격헬기와 비교한 기동성, 방호력, 생존성을 입증해야 한다.

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무인기인 드론과 휴대용 대공미사일의 확산도 작전 환경에서 중요한 변수로 작용하고 있어 이에 대비한 체계 개선이 필요하다. 방산업계 일각에서는 KF-21과 수리온 개발 이후 뚜렷한 사업 동력을 확보하지 못했던 한국항공우주산업이 상륙공격헬기를 기반으로 다시 힘을 받을 수 있다는 기대 어린 전망도 내놓고 있다.

준수한 역량을 갖춘 상태에서 가격 경쟁력을 내세우면 충분히 시장에서 승산이 있다는 평가다. 한 업계 관계자는 해외 판매를 위해서는 후속 지원 체계가 필수적이라고 강조했다. 구매국별 무장 및 통신체계 개물은 물론 현지 정비시설과 부품 공급망, 조종사와 정비사 교육까지 제공해야 하며, 수출 계약 이후 장기간 지원할 기반이 있어야 경쟁력을 확보할 수 있다.