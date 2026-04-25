해방 이후에도 잊혀지지 않은 친일파, 김홍식의 삶과 행적

일제강점기 부천군수와 해방 이후 충남도지사까지 역임한 김홍식의 친일 행적을 심층적으로 분석하고, 그의 삶을 통해 역사적 교훈을 얻는다.

1945년 8월 15일, 우리는 일제의 식민 지배에서 벗어나 해방을 맞이했지만, 진정한 해방을 경험하지 못했습니다. 그 이유는 나라와 민족을 배신하고 일제에 협력한 친일파 들을 제대로 청산하지 못했기 때문입니다.

미군정은 친일 세력 청산에 소극적인 태도를 보였고, 오히려 이들을 관료로 임명했습니다. 1948년 대한민국 정부 수립 이후에도 이승만 대통령은 독립운동가들을 탄압했습니다. 1949년 반민족행위특별조사위원회(반민특위)가 해체되면서 친일파들은 사회 주류로 자리 잡았습니다. 1910년 경술국치 당시 많은 대한제국 관료들이 저항 없이 일제의 관료가 되었듯이, 1945년 8월 15일 또한 친일 관료들이 자연스럽게 대한민국 정부의 관료가 되는 상황이 벌어졌습니다. 누구도 반성하거나 사죄하지 않았습니다.

이러한 사회적 현실을 잘 보여주는 인물이 바로 친일파 김홍식(金弘植, 1901~1974)입니다. 일제강점기에는 군수를 지냈고, 해방 이후에는 장관까지 역임한 김홍식의 삶과, 특히 부천군수로서 알려지지 않았던 그의 친일 행적을 자세히 살펴보겠습니다. 김홍식은 충청남도 아산에서 태어나 1927년 경성법학전문학교에 입학하여 1930년에 졸업했습니다. 1932년 조선변호사시험에 합격했고, 1934년에는 일본 고등문관시험 사법과, 1935년에는 행정과에 합격했습니다.

이러한 학력과 시험 합격 경력을 바탕으로 행정관료가 된 김홍식은 1939년 평남 양덕군수, 1941년 평남 개천군수를 거쳐 1943년 부천군수가 되었습니다. 양덕군수로 재직 중에는 친일 잡지인 를 발간하는 내선일체실천사 평안남도지사의 고문을 맡았습니다.

해방 이후 김홍식은 승승장구하며 다양한 고위직을 거쳤습니다. 1945년 10월부터 1946년 1월까지 경기도 광공부 광공부장을 지냈고, 이후 잠시 변호사로 활동하며 인천신문사를 인수하여 경영했습니다. 1956년에는 민의원에 도전했지만 낙선했고, 이후 다시 행정관료로 복귀하여 사정위원회 사정위원이 되었으며, 1960년에는 충청남도지사가 되었습니다. 1961년에는 제1대 법제처 차장이 되었고, 1963년에는 무임소장관, 1964년에는 체신부 장관을 역임했습니다. 김홍식의 삶은 마치 관운이 뛰어난 사람의 전형처럼 보입니다.

김홍식이 부천군수로 재임한 1943년 3월은 일제의 침략전쟁이 가장 격렬했던 시기였습니다. 물자 수탈과 인력 강제 동원이 극심했던 때에 김홍식은 부천군수로서 적극적으로 일제에 협력했습니다. 군식량으로 사용될 쌀, 메밀, 보리, 고구마, 감자 등을 강제로 징수했을 뿐만 아니라, 군수용품을 만들기 위한 금속류와 놋그릇까지 징수했습니다. 또한 피마자, 해바라기, 송탄유, 목재, 짚 등도 적극적으로 수집했습니다.

김홍식은 농업 생산성을 높이기 위해 모내기에 힘썼고, 밭두둑과 공한지에는 대두를 심을 것을 장려하며 일제에 바칠 농산물 생산을 독려했습니다. 권농기념일을 맞아 소사신찬답에서 열린 풍년기원제에 직접 참석하여 모내기를 하는 등 적극적인 모습을 보였습니다. 이 행사에는 부천군 내무과장 다케시로 권업과장 이하 전 직원, 소사읍 읍장 및 각 관공서원, 지역 유지, 초등학생 등 수백 명이 참가했습니다.

또한 김홍식은 애국기 헌납에도 적극적으로 참여하여 1943년과 1944년에 부천군 차원에서 일제에 애국기를 헌납했습니다. 1943년에는 18,348원, 1944년에는 5만 2천 원이 넘는 금액을 헌납했습니다. 1943년 8월부터는 징병제를 실시하기 위해 각 읍면에서 병사 사무를 개시하고, 징병 축하 행사를 진행했습니다. 김홍식의 이러한 행적은 그가 일제의 식민 통치에 적극적으로 협력한 친일파였음을 명확히 보여줍니다.

김홍식은 1965년 관료에서 퇴직한 후 서울신문사 이사가 되었고, 1969년에는 서울에서 변호사를 개업했습니다. 1974년 2월 21일 사망하면서 그의 친일 행적은 잊혀지는 듯했습니다. 하지만 2009년 민족문제연구소가 편찬한 에 김홍식의 친일 행적이 기록되었고, 2020년 충청남도 누리집에 친일파로 규정되면서 다시 세상에 알려지게 되었습니다. 충청남도에서는 도민과 국민들이 김홍식의 친일 행적을 알 수 있도록 '친일인명사전등재'라는 안내 문구를 명시하고 있습니다.

김홍식의 삶을 통해 우리는 한 인간의 삶을 부분적으로만 보지 않고 전체적으로 파악해야 함을 알 수 있으며, 잘못된 행위는 시간이 지나도 반드시 드러나 후대에 알려진다는 것을 확인할 수 있습니다. 더 많은 사람들이 김홍식을 친일파 부천군수, 친일파 충남도지사로 기억해야 합니다





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