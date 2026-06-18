해리 케인, 월드컵 첫 경기서 2골 1助…잉글랜드 8년만의 조별리그 승리

잉글랜드 주장 해리 케인이 2026년 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 크로아티아를 상대로 두 골을 넣으며 팀의 4-2 승리를 이끌었다. 케인은 페널티킥과 헤딩으로 득점에 성공하며 월드컵 통산 10골을 기록, 게리 리네커와 잉글랜드 최다 월드컵 골 기록을 공동 보유하게 되었다. 또한 그는 세 대회 연속 월드컨 골을 넣어 데이비드 베컴 이후 두 번째 잉글랜드 선수가 되었다. 그의 활약은 공격뿐 아니라 적극적인 수비 가담과 전방 압박에서도 빛을 발했다. 토마스 투헬 감독은 케인의 헌신적인 플레이를 현대 스트라이커의 표본이라며 극찬했다. 이번 승리는 잉글랜드가 FIFA 랭킹 15위 안에 드는 팀을 꺾은 첫 월드컵 본선 승리로, 2018년 러시아 월드컵 8강에서 크로아티아에게 패한 아쉬움을 8년 만에 씻어냈다.

2026년 북중미 월드컵 본선 조별리그 L조 첫 경기에서 잉글랜드 가 크로아티아 를 4-2로 꺾고 승리를 거두었다. 이 경기에서 해리 케인 은 두 골을 기록하며 팀 승리를 이끌었고, 이로 인해 그는 공격과 수비 모두에서 완벽한 활약을 펼쳤다.

경기 시작 직전까지 논란의 중심에 서 있었지만, 케인은 이날 경기에서 자신이 왜 세계 최고의 스트라이커인지를 증명했다. 그는 페널티킥으로 선취득점에 성공한 뒤, 정확한 코너킥을 헤딩으로 연결해 추가골을 성공시켰다. 이 두 골로 그는 월드컵 통산 10골을 기록하며 잉글랜드의 전설 게리 리네커와 어깨를 나란히 했다. 또한 그는 잉글랜드 역사상 데이비드 베컴 이후로 세 대회 연속 월드컵 득점에 성공한 두 번째 선수가 되었다.

케인의 활약은 단순한 득점에 그치지 않았다. 그는 홀로 최전방에 서 있으면서도 수비 가담이 매우 컸다. 특히 미드필더 루카 모드리치의 공격 전개를 차단하기 위해 중원 깊숙이 내려가 압박을 가했고, 세트피스 상황에서는 적극적인 헤딩으로 위협을 제거했다. 토마스 투헬 감독은 경기 후 케인의 수비 기여도와 전방 압박 타이밍을 현대 축구 스트라이커의 기준이자 최고 수준이라고 극찬했다.

케인은 자신의 역할이 단순한 득점에 국한되지 않는다고 말하며, 팀 수비의 첫 번째 버팀목이 되고, 동료들이 공간을 활용할 수 있도록 수비수를 끌어내는 역할을 한다고 설명했다. 이번 시즌 케인은 바이에른 뮌헨에서 51경기 61골이라는 커리어 하이를 기록했고, 분데스리가 득점왕(36골)을 차지하며 발롱도르 수상 유력후보로 거론되고 있다. 그는 이번 월드컵 첫 경기부터 공수 모두에서 압도적인 존재감을 과시하며, 2026년 세계 최고 선수로 가는 또 다른 발걸음을 내딛었다





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해리 케인 잉글랜드 크로아티아 2026 월드컵 바이에른 뮌헨

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