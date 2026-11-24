합동참모본부는 24일 동해 KADIZ 진입 러시아 군용기가 울릉도 영공 침범 직전까지 접근하자 경계경보를 발령하고 주한 러시아 국방무관을 국방부로 초치했다.

합동참모본부 는 2026년 11월 24일 동해 한국방공식별구역 에 진입한 러시아 군용기 4대가 울릉도 영공 침범 직전까지 근접하자, 국민의 안전을 확보하기 위해 선제적으로 경계경보 를 발령했다고 밝혔다.

러시아 군용기 초근접 비행 및 경계경보 발령 배경

이날 오전 동해상에서 활동한 러시아 군용기 중 일부는 수 초 만에 울릉도 영공을 침범할 수 있는 거리의 '초근접' 지점까지 접근한 것으로 확인됐다.

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합참 공보실장 장도영은브리핑에서 러시아 군용기가 울릉도 영공 침범 직전까지 접근했음을 확인하며, 이로 인해 예상되는 영공 침범을 차단하고 국민의 안전을 확보하고자 경계경보 조치를 취했다고 설명한다.

군 당국에 따르면 러시아 군용기의 평균 이동 속도는 시속 600~700km, 초속 200m에 달해 상황이 매우 급박한 것으로 판단된다.

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이는 지난해 3월 러시아 군용기가 울릉도 북방 영공 외곽 약 20km까지 근접 비행했던 사례보다도 더 가까운 거리로, 우리 군이 즉시 대응할 수밖에 없는 수준이었다.

우리 군은 F-15K 등 전투기를 출격시켜 위협에 대응하자, 러시아 군용기는 일본 쪽으로 'L'자 형태로 기수를 틀어 한국방공식별구역을 이탈한 뒤 다시 북상하는 행위를 보였다.

주한 러시아 국방무관 초치 및 외교적 항의 강화

국방부는 이번 사태와 관련해 주한러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령을 2026년 11월 24일 서울 용산구 국방부로 초치해 엄중히 항의했다고 밝힌다.

정부가 주한 러시아 인사를 국방부로 직접 초치해 항의한 것은 지난해 3월 영공 근접 비행 사례 이후 처음이며, 평소에는 주로 유선 항의 등의 경미한 조치를 취해왔던 점을 고려할 때 외교적 수위가 크게 높아진 것이다.

국방부는 이번 대응이 국제법을 준수하는 범위 내에서 영공을 수호하기 위한 적극적인 조치였다고 강조하며, 향후 유사 상황에 대비한 대응 태세를 강화할 계획이다.

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두진호 경남대 극동문제연구소 초빙연구위원은 이번 사건을 북러 조약 등 러시아의 대북 방위공약 이행을 위한 무력시위이자, 한러 관계 개선과 관련해 한국의 의지를 시험하고 압박하기 위한 의도로 분석한다.

KADIZ 무단 진입 역사 및 향후 위기관리 협력 전망

러시아 군용기의 한국방공식별구역 무단 진입은 빈번하게 발생해 왔으며, 합동참모본부가 국회에 제출한 자료에 따르면 2020년부터 2023년 6월까지 약 65회가량에 달한다.

올해 들어서는 6월 27일 중·러 연합공중훈련 명목과 8월 26일 등 여러 차례 진입이 있었으며, 특히 지난 11월 17일과 19일에 이어 24일까지 1주일 사이 세 차례나 진입해 주의가 요구된다.

과거 2019년 7월에는 러시아 A-50 조기경보통제기 1대가 동해 한국방공식별구역에 무단 진입해 독도 인근 영공을 두 차례 실제로 침범하며 경고사격까지 빗발쳤던 전례가 있다.

전문가들은 이번 상황을 계기로 한러 양국이 우발적 충돌 방지를 위해 위기관리체계를 더욱 적극적으로 가동해야 한다고 지적하며, 2021년 11월 체결된 해·공군 간 직통망 설치·운영 관련 양해각서의 활용을 제고할 것을 제안한다.