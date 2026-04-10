합수본, 전재수 등 통일교 유착 의혹 수사 종결... 명품시계·현금 수수 혐의 무혐의

합동수사본부가 더불어민주당 전재수 의원 등 통일교 관련 금품 수수 의혹 수사를 종결하고, 불송치 결정을 내렸다. 명품시계와 현금 수수 혐의는 증거 불충분 및 공소시효 만료로 무혐의 처리됐다. 수사 과정에서 전 의원 보좌진의 증거인멸 시도가 확인되어 논란이 예상된다.

합동수사본부(이하 합수본)는 더불어민주당 부산시장 후보였던 전재수 의원을 포함, 전·현직 국회의원들과 통일교 관계자들에 대한 금품 수수 의혹 수사를 종결하고, 불송치 결정을 내렸다. 이로써 2018년부터 제기된 통일교 와 정치권 간의 유착 의혹에 대한 수사는 일단락되었다. 이번 수사의 핵심 쟁점이었던 명품 시계 및 현금 수수 의혹에 대해 합수본은 증거 불충분과 공소시효 만료를 이유로 무혐의 결론을 내렸다. 구체적으로, 전재수 의원이 통일교 측으로부터 명품 시계와 현금을 받았다는 의혹에 대해, 합수본은 시계의 가치를 3천만 원 이상으로 특정하기 어렵고 현금 제공에 대한 물증이 부족하다는 점을 지적했다. 특히, 현금 제공 관련해서는 통일교 전 세계본부장의 진술 외에 객관적인 증거가 확보되지 않았으며, 시계 역시 뇌물로 인정하기에는 공소시효가 이미 만료되었다고 판단했다.

또한, 전 의원의 자서전 500권을 통일교 측이 1천만 원에 구입한 행위에 대해서도, 합수본은 정당한 거래로 보이며 대가성이나 청탁의 증거가 부족하다고 판단하여 혐의없음으로 결론을 내렸다. 임종성 전 의원과 김규환 전 의원이 2020년 총선 전후로 각각 3천만 원을 수수했다는 의혹에 대해서도, 합수본은 해당 진술 외에 객관적인 증거가 부족하다는 이유로 무혐의 처분을 내렸다. 이러한 결정에 따라 뇌물 공여 혐의를 받던 통일교 총재 한학자와 관련 간부들 역시 공소권 없음 또는 혐의없음으로 사건이 종결되었다. 합수본은 전·현직 국회의원의 정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의가 인정되지 않으므로, 금품을 제공했다는 측 역시 범죄 성립이 어렵다고 설명했다. 이번 수사 결과는 통일교와 정치권 간의 유착 의혹에 대한 일부분을 해소하는 것으로 보이지만, 수사 과정에서 전재수 의원 보좌진들의 증거인멸 시도가 확인되어 논란이 예상된다.\수사 과정에서 전재수 의원 보좌진들이 압수수색에 대비하여 사무실 PC를 초기화하고 저장장치를 손괴하는 등 증거인멸을 시도한 사실이 드러났다. 합수본은 비서관과 보좌관 등 4명을 증거인멸 혐의로 불구속 기소했다. 이들은 언론 보도 등을 통해 압수수색 가능성을 인지하고 조직적으로 증거를 삭제한 것으로 조사되었다. 다만, 전재수 의원의 직접적인 지시 여부는 확인되지 않았다. 이와 관련하여, 전재수 의원은 수사 결과 발표 이후 어떠한 입장을 밝힐지 주목된다. 이번 사건은 정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의에 대한 무혐의 처분으로 일단락되었지만, 증거인멸 시도라는 새로운 쟁점이 부각되면서 또 다른 파장을 예고하고 있다. 이 사건은 정치권과 종교단체 간의 관계에 대한 사회적 관심을 다시금 불러일으키는 계기가 될 것으로 보인다. 이번 수사를 통해 드러난 증거인멸 시도는 공정한 수사를 방해하는 행위로 간주되며, 법적 처벌과 함께 국민적 비판을 피하기 어려울 것으로 예상된다.\합수본은 이번 사건과는 별개로 통일교 자금을 이용한 정치인 불법 후원 의혹, 신천지 관련 로비 의혹 등 다른 정교유착 사건에 대한 수사를 지속적으로 이어갈 예정이다. 합수본 관계자는 현재 진행 중인 사건들에 대해 신속하고 엄정하게 수사하여 실체를 규명하겠다는 입장을 밝혔다. 이번 수사가 종결됨에 따라 통일교 관련 의혹에 대한 수사는 새로운 국면을 맞이하게 될 것으로 보인다. 합수본은 앞으로 남은 수사를 통해 더욱 명확한 사실 관계를 밝혀내고, 사회적 의혹을 해소하는 데 주력할 것으로 예상된다. 이번 사건을 통해 정치권과 종교단체 간의 투명하고 공정한 관계 정립의 필요성이 더욱 강조될 것이다. 특히, 정치자금의 투명한 사용과 불법적인 로비 행위에 대한 감시 및 처벌 강화 등 제도적 개선의 필요성이 제기될 수 있다. 또한, 이번 수사를 통해 드러난 증거인멸 시도는 수사 기관의 증거 확보의 어려움을 보여주는 사례로, 향후 수사 과정에서의 증거 확보 방안에 대한 고민이 필요하다는 점을 시사한다. 이번 사건을 계기로 정치권과 종교단체 간의 관계에 대한 국민들의 지속적인 관심과 감시가 필요하며, 투명하고 공정한 사회를 만들기 위한 노력이 계속되어야 할 것이다





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전재수 통일교 유착 뇌물 무혐의 증거인멸

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