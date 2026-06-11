합수본 압수수색 진행 중, 과천 중앙선거관리위원회에 뒤숭숭한 분위기

합수본이 서울경찰청 광역범죄수사대와 검경 합동수사본부로 구성된 검경 수사본부에 의뢰해 6·3 지방선거 당시 투표지 부족 사태를 수사하고 있는 중앙선거관리위원회(선관위)에 압수수색을 진행하고 있다. 선관위는 중앙선관위 직원들이 보고를 취합하는 선거종합상황실, 업무일지나 회의록, 상황보고서 등을 확보하려는 것으로 보인다.

서울=연합뉴스) 서대연 기자=6ㆍ3 지방선거 당시 벌어진 투표지 부족사태를 수사하는 서울경찰청 광역범죄수사대 관계(과천=연합뉴스) 최주성 기자=6·3 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 를 들여다보고 있는 검경 합동수사본부의 압수수색 이 진행중인 과천 중앙선거관리위원회 에는 11일 뒤숭숭한 분위기가 감돌았다.

선관위 관계자의 설명에 따르면 선거종합상황실은 중앙선관위 직원들이 구·시·군 선관위의 보고를 취합하는 등 '컨트롤 타워' 역할을 하는 곳이다. 상황실에서는 합수본이 디지털 포렌식 장비나 하드 드라이브, 서류봉투가 든 상자를 들고 바삐 걸음을 옮겼다. 오후 4시께에는 영상 녹화 장비가 담긴 것으로 추정되는 상자 10여개가 상황실 내부로 들어가는 장면이 포착되기도 했다. 합수본은 압수수색 진행 상황을 묻는 취재진의 질문에는 일절 답하지 않은 채 선관위 청사를 오갔다.

취재진이 따라붙자 손사래를 치거나"자료를 들고 있지 않다"며 답변을 피하는 직원도 있었다. 합수본이 본격 수사에 착수하고 정치권에서도 해체 수준 개혁 필요성을 언급하고 있는 상황에서 강제수사 현장을 바라봐야 하는 선관위 직원들에게서는 착잡한 표정이 읽혔다. 합수본은 이날 과천 중앙선거관리위원회를 공직선거법 위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색하고 있다. 투표용지 부족 사태가 발생한 경위를 규명하고 불법적 요소가 있었는지를 따져보기 위해 자료 확보에 나선 것이다.

선관위의 업무일지나 회의록, 상황보고서 등이 일단 합수본이 필요로 하는 자료가 될 것으로 보인다. 이날 압수수색은 중앙선관위를 포함해 서울시선관위, 송파·서초·강남·광진·동작구 선거관리위원회 등 7곳에서 이뤄지고 있다. 경찰은 압수수색에 광역수사대 소속 경찰관과 국수본, 서울경찰청 디지털포렌식 요원 등 100여명을, 합수본은 검사 3명과 수사관 10여명 등을 투입했다. 중앙선관위가 압수수색을 당한 것은 이번이 처음이 아니다.

지난 2024년에는 선관위 채용 비리를 수사하던 검찰이 압수수색을 벌인 바 있다. 자가 11일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회에서 디지털 포렌식 장비를 들고 이동하고 있다. 2026.6.11 dwise@yna.co.k





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