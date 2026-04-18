함께 걷는 관계의 기술: 라움콘, 웨어러블 오브제 ‘함께 조각’ 선보여

부부 아티스트 듀오 ‘라움콘’이 서울 모두미술공간에서 웨어러블 오브제 ‘함께 조각’을 선보이며, 관계 속 취약성과 연대의 감각을 탐색하는 전시를 개최한다. 장애를 극복의 서사가 아닌 신체 변화로 받아들이는 ‘한 손 프로젝트’를 통해 삶의 만족감 회복과 다양성을 이야기한다.

서울 중구 모두미술공간에서 열리고 있는 ‘2026 모두공감기획전 - 관계의 기술: 기꺼이 기어이 기대어’ 전시는 부부 아티스트 듀오 ‘ 라움콘 ’이 선보이는 웨어러블 오브제 ‘ 함께 조각 ’을 통해 관계 속에서 드러나는 취약성과 연대의 감각을 탐색한다. 광목천으로 제작된 이 오브제는 마치 망토와 같은 형태이지만, 두 개의 목 구멍을 가지고 있어 혼자서는 입을 수 없다. 오직 두 사람이 서로 몸을 맞대고 기대어 움직일 때 비로소 완전한 형태를 이루는, 관계의 구조를 시각적으로 구현한 작품이다. 라움콘 의 송지은 작가와 Q레이터 작가는 휠체어 사용자도 착용할 수 있도록 디자인되었으며, 다양한 신체를 가진 사람들이 함께 속도를 맞춰 나아갈 수 있는 가능성을 제시한다. ‘ 함께 조각 ’은 비 오는 날에도 서로를 온전히 보호하며 함께 걸을 수 있는 방법을 고민했던 경험에서 출발했으며, 두 사람이 함께 입는 형태부터 세 명, 네 명이 동시에 착용하는 구조까지 다양하게 제작되었다.

일부 작품은 한 명의 시야가 완전히 차단되어 다른 사람에게 전적으로 의지해야 하는 상황을, 또 다른 작품은 두 사람 모두 시야가 제한되어 마치 한 몸처럼 움직여야 하는 상황을 연출한다. 이러한 구조를 통해 ‘함께 조각’은 관계 속에서의 ‘의존’뿐만 아니라, 서로를 지지하면서도 동시에 드러나는 ‘취약성’을 보여준다. 송 작가는 관계가 서로를 보완하는 동시에 불안정해질 수밖에 없는 상태라고 말하며, 전시 제목처럼 ‘관계의 기술’이란 어떻게 기대고, 어떻게 함께 움직이며, 그 과정에서 무엇이 드러나는지에 대한 질문을 던진다. 라움콘은 Q레이터 작가가 2018년 뇌출혈로 오른쪽 신체 마비를 겪게 된 이후 시작된 ‘한 손 프로젝트’로도 잘 알려져 있다. 이 작업은 장애를 극복의 대상이 아닌, 신체의 변화를 새로운 감각으로 받아들이는 태도를 보여준다. 부부는 식사, 보행, 옷 입기 등 사소한 일상 행위를 기록하며, 기존의 일상용품들이 특정 신체에 맞춰져 있음을 깨달았다. 한 손으로 장갑을 끼는 데 한 시간이 걸리고, 옷의 소매에 팔을 넣는 동작에도 큰 힘이 필요하다는 사실을 이전에는 인지하지 못했던 것이다. 이를 바탕으로 한 손으로도 일상생활을 할 수 있도록 돕는 ‘한 손 장갑’, ‘한 손 그릇’, ‘한 손 숟가락과 젓가락’ 등 다양한 오브제를 제작했다. 특히 ‘한 손 장갑’은 Q레이터 작가의 신체뿐만 아니라 돌봄자인 송 작가의 부담을 덜어주기 위한 목적도 포함한다. 돌봄이 한쪽으로 기울어지지 않고 분리 가능한 오브제를 만들고자 한 것이다. ‘한 손 그릇’은 국물을 좋아하는 Q레이터 작가가 혼자 힘으로 그릇을 기울여 마지막까지 국물을 마실 수 있도록 돕는 등 삶의 만족감을 회복하는 도구가 되었다. 이들은 의료용 보조기기에 예술적 감각을 더해 사용자 만족도를 높였으며, 코오롱과의 협업을 통해 소매를 없앤 숄 형태의 양복을 제작하여 반마비 환자들의 옷 입기 편의성을 높이기도 했다. 송 작가는 이를 ‘다양성’이라고 정의하며, 라움콘의 작업은 장애를 ‘전환’으로 받아들이는 긍정적인 태도를 강조한다. 40년 이상 살아온 몸과 다른 새로운 몸으로 살아보는 것은 예술가로서 축복일 수 있으며, 창작 활동을 통해 얻는 것이 있다는 Q레이터 작가의 긍정적인 시각은 송 작가에게도 큰 힘이 된다. Q레이터 작가는 오른쪽 마비와 함께 베르니케 실어증을 앓고 있어 언어 이해에 어려움을 겪지만, 느려진 말 대신 드로잉으로 감정을 표현하며 이를 작업의 출발점으로 삼는다. 두 사람의 협업은 ‘부부는 싸우지만 듀오는 더 싸운다’는 말처럼 느리고 치열하지만, 서로의 장애와 경험이 부딪히며 긍정적인 방향으로 나아가는 ‘실천적인 삶’을 만들어가고 있다. 2018년 결혼 전 송 작가는 세월호 참사 희생자인 베트남 출신 이주여성의 삶을 기록하는 거리 예술 ‘응옥의 패턴’을 기획하기도 했다. ‘라움콘(laumkon)’이라는 팀명은 Q레이터 작가가 병상에서 ‘양치질’을 의도했으나 잘못 말한 단어에서 비롯되었지만, ‘세상에 없는 단어’, ‘완벽하지 않은 상태 그대로를 담고 있는 이름’이라는 점에서 팀명으로 삼게 되었다. 라움콘은 예술이 세상을 직접적으로 변화시키기보다는 감각적인 경험을 통해 교감하게 하는 ‘매개’ 역할을 한다고 믿는다. ‘함께 조각’과 같은 작품을 통해 관객들은 낯선 타인과 한 몸처럼 걸어야 하는 경험 속에서 익숙했던 세계의 속도가 달라짐을 느끼고, 이를 통해 타인의 삶을 조금이나마 이해하게 되기를 기대한다. 전시에는 ‘함께 조각’ 외에도 6개 작가팀이 ‘관계’라는 키워드를 중심으로 조명한 다양한 작품들이 전시된다. 오는 5월 23일까지 서울 중구 모두미술공간에서 열리는 이 전시는 장애 유무와 상관없이 참여할 수 있는 다양한 워크숍도 함께 마련하여 관객들이 웨어러블 오브제 ‘함께 조각’을 직접 입고 체험할 수 있도록 한다. 궁극적으로 라움콘이 공유하고자 하는 것은 장애가 있든, 아이든, 노인이든, 여성이든, 모두 독립된 존재이지만 결국 서로 연결되어 있다는 ‘연대의 감각’이다. 이러한 감각을 통해 관객들은 자신과 타인, 그리고 세상과의 관계를 새롭게 인식하고, 서로에게 기대고 지지하며 살아가는 공동체의 의미를 되새겨볼 수 있을 것이다. 전시를 통해 낯선 이와의 물리적, 정서적 거리감을 좁히고, 서로의 삶을 이해하는 따뜻한 경험을 나누는 것이 이번 전시기획의 중요한 목표 중 하나이다. ‘관계의 기술’이라는 주제는 비단 예술 분야뿐만 아니라 우리 사회 전반에 걸쳐 끊임없이 고민해야 할 화두이며, 라움콘의 작업은 이러한 고민에 대한 독창적이고 감성적인 답변을 제시하고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

라움콘 함께 조각 웨어러블 오브제 관계 연대

United States Latest News, United States Headlines