할로윈 앞둔 이태원, 경찰 특공대·폭발탐지견 투입해 안전 관리

할로윈 하루 전인 30일 서울 이태원 일대에 경찰 특공대와 폭발탐지견, 장갑차가 투입돼 예방 순찰을 벌였다. 경찰과 용산구는 370명을 투입해 인파 관리를 이어간다.

할로윈 하루 전인 30일 서울 용산구 이태원 일대에서 경찰이 안전 관리에 나섰다. 경찰은 현장에 장갑차를 배치하고 특공대와 폭발탐지견 을 동원해 예방 순찰을 실시했다. 이날 오후 5시께 경찰 특공대 원들은 서울 용산구 이태원 세계음식문화거리 일대에서 예방 순찰을 벌였다.

특공대·폭발탐지견 투입된 이태원 순찰

빨간 베레모를 쓴 특공대원들은 거리에 쌓인 상자들을 들어 올리고 음식물 쓰레기 수거 용기 뚜껑을 열어 내부를 확인했다. 함께 순찰에 나선 폭발탐지견 두 마리는 핸들러를 따라다니며 냄새를 맡았다. 낯선 광경에 일부 시민들은 발걸음을 멈추고 순찰을 지켜보거나 사진을 찍었다.

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이태원 참사 현장 바로 옆 해밀턴 호텔 맞은편 도로에는 장갑차가 배치됐다. 안대선 서울 용산경찰서 경비과장은 최근 혼잡한 장소에서 발생한 흉기 난동 사건과 폭발물 설치 테러 및 위협 상황 등에 대비하기 위한 순찰이라고 설명했다.

안 과장은 장갑차 배치에 대해 가시적인 범죄 예방 효과를 위한 것이라고 말했다. 할로윈 당일까지 경찰은 소방서, 구청과 함께 인파를 관리한다. 이태원 일대에는 모두 370명의 경찰 인력이 투입된다.

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안전 펜스 설치와 인파 관리 계획

경찰은 이태원역 앞 이태원로를 따라 안전 펜스 설치를 완료했다. 안 과장은 이태원 일대 혼잡도가 매우 혼잡 단계에 이르면 거리 양쪽에서 보행자 통행을 차단할 계획이라고 밝혔다.

그는 펜스를 완전히 열어 차도를 보행로로 전환하고, 지하철 열차가 정차하지 않고 통과하도록 하는 방안도 준비하고 있다고 설명했다. 한편 전날인 29일에도 안 과장은 이태원역 인근에서 장갑차가 배치된 가운데 인파 및 안전 관리 계획을 기자들에게 브리핑했다.

인근 용산교육복지관에는 관련 기관 합동 현장 상황실이 설치됐다. 구청과 경찰, 소방 관계자들은 이곳에서 폐쇄회로(CC)TV로 인파 밀도를 실시간 확인하고, 주요 지점이 기준 혼잡도를 넘으면 단계에 따라 인파 통제 조치를 시행한다.

합동 상황실과 현장 안전 조치

백인관 용산구청 안전재난팀장은 할로윈 당일 이태원 119안전센터와 녹사평광장 사이 도로를 전면 통제할 계획이라고 밝혔다. 당국은 일대 곳곳에서 안전 관리에 분주했다.

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경찰은 보행자 좌우 흐름을 분리하기 위해 여러 골목에 분리 펜스를 설치했고, 주요 지점에는 경찰과 구청 관계자들이 배치돼 현장을 살폈다. 교통 통제를 위해 모범운전자들도 배치됐으며, 소방관들은 발광봉을 들고 순찰에 나섰다.

이날 오후 6시 이후 인파는 점차 늘었고 인근 상점 직원들이 나와 손님을 유치했지만 이동에 큰 지장은 없었다. 지난해 할로윈 당일 이태원역 인근에는 약 3만 명이 모였으며, 경찰은 올해 할로윈이 토요일과 겹쳐 더 많은 인파가 몰릴 수 있다고 보고 있다.

참사 희생자 추모와 경계 강화

할로윈을 앞두고 시민들의 추모 발길도 이어졌다. 참사 현장인 해밀턴 호텔 옆 10·29 기억과 안전의 길에는 시민들이 남긴 국화꽃이 길가에 놓여 있었다. 벽면은 추모 메시지가 적힌 포스트잇으로 가득했다.

오후 6시 30분께 현장을 찾은 한 여성은 앞자리에 앉아 눈물을 거듭 닦으며 일어서지 못했다. 2022년 10월 29일 이태원 참사가 발생한 지 만 2년이 지난 시점에서, 당국은 대규모 인파가 예상되는 올해 할로윈을 맞아 예방 순찰과 현장 통제를 강화하고 있다.