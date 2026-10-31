할로윈 서울 홍대·이태원에 인파 13만명 몰려... 경찰 370명 배치

할로윈을 맞아 서울 홍대와 이태원에 대규모 인파가 몰렸다. 홍대 관광특구에는 약 13만명, 이태원에는 2만8000명이 집중됐으며 경찰 370명이 배치됐다.

31일 오후 서울 마포구 홍대와 용산구 이태원 일대에 할로윈 행사를 즐기려는 인파가 대거 몰렸다. 서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 이날 오후 10시 기준 홍대 관광특구에 모인 인파는 약 13만명으로 집계됐다. 경찰청은 이태원 에 약 370명의 경찰력을 배치해 인파밀집 등 사고 대응에 나섰다.

홍대 관광특구에 13만명 운집

31일 오후 10시쯤 서울 마포구 홍대 클럽거리에는 각양각색 코스튬을 입고 분장을 한 시민들이 핼러윈 행사를 즐기기 위해 모여들었다. 서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 이날 오후 10시 기준 홍대 관광특구에 모인 인파는 약 13만명이었다. 혼잡도를 알리는 전광판에는 매우 혼잡 안내와 인파 사고 대응법이 번갈아 표시됐다.

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홍대입구역과 상수역 사이 일부 교차로에 수많은 인파가 모이자 교통경찰은 연신 호루라기를 불며 보행 흐름을 통제했다. 오가는 시민 일부는 도로 인근에 주차된 경찰특공대 장갑차 앞에서 사진을 찍기도 했다. 친구와 함께 홍대를 찾은 김모(31)씨는 핼러윈 당일 이런 번화가에 와본 건 처음이라며 북적거리는 분위기를 느끼기 위해 왔지만 징그럽다고 느껴질 정도로 사람이 많아 이제 집에 가는 길이라고 말했다.

한편 오후 8시 30분쯤 홍대 레드로드에 모인 인파는 서울 실시간 도시데이터 기준 약 12만명에서 12만5000명으로 집계됐다. 같은 시각 이태원 관광특구에는 시민 약 2만8000명이 몰렸다. 이는 오후 5시 기준 1만4000~1만6000명으로 집계된 것과 비교해 두 배 규모로 늘어난 수치다. 연령별로는 20대가 46.8%로 가장 높은 비중을 차지했다.

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이태원 참사 4주기 추모제도 열려

축제를 즐기는 이들 곁에서는 4년 전 발생한 10·29 이태원 참사를 추모하는 행사도 진행됐다. 이태원역 인근 녹사평역 광장에서는 시민단체 등이 주도한 추모제 불빛과 소음이 되어 함께 일렁일 때가 열렸고, 보라색 리본을 단 시민들이 모여들었다. 축제를 표방하는 추모제 성격에 맞게 인디가수 공연이 시작되고 참석자 100여명은 노래를 따라 부르며 희생자들을 추모했다. 추모제 곳곳에서는 핼러윈 분장을 한 채 묵념하는 시민도 눈에 띄었다.

이태원 참사 현장에서 빠져나왔던 생존자들의 증언도 이어졌다. 당시 해밀턴호텔 인근 거리에서 핼러윈 행사를 즐겼다는 이정미씨는 핼러윈은 죽은 자를 기억하는 게 중요한 날인 만큼 이태원 참사를 빼고 행사를 즐길 수는 없다며 참사의 아픔을 당당하게 얘기할 수 있는 사회가 돼야 한다고 발언했다. 시민단체 이태원을 기억하는 호박랜턴 관계자는 올해 행사는 이태원만의 분위기에 맞춰 참석자들이 함께 놀고 각자의 방식으로 희생자를 기억하는 데 초점을 뒀다며 시끄럽고 활발한 핼러윈 분위기에서도 시민들이 이태원 참사를 다시 한번 기억할 수 있었으면 한다고 말했다.

경찰·소방 등 안전관리 총력전

이날 경찰·소방·행정안전부·서울시 등 인파 관리를 위한 관계기관은 밤까지 안전사고에 대비하기 위한 총력전에 나섰다. 이태원 119안전센터 사거리부터 녹사평역 광장까지 거리는 오후 6시부터 차량 통행이 전면 통제됐으며, 인파가 집중되는 거리도 일부 차로를 막아 별도 통행로를 확보했다. 이 때문인지 많은 인파가 모였음에도 별다른 안전사고는 발생하지 않았다.

경찰은 남은 주말 동안에도 유관기관 합동 상황실에 정보를 실시간으로 공유하고, 인파 관련 112 신고가 접수되면 긴급 신고인 코드1 이상으로 분류해 신속하게 대응할 방침이다. 이태원 세계음식특화거리에서 7년간 음식점을 운영해온 30대 남성 A씨는 어제 하루 매출만 평소의 약 2배 정도였는데 오늘은 어제보다 훨씬 바쁠 것 같다며 이태원을 방문하는 이들이 늘어난 만큼 경찰도 더 자주 순찰을 하고 있어 사고 걱정은 덜하다고 전했다.