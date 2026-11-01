한화필리조선소, 미 해군 LSM 1척 건조 계약...2억6900만달러 규모

한화필리조선소가 미 해군 중형상륙함(LSM) 1척 건조 계약을 체결했다. 계약 규모는 2억6900만달러로, 향후 옵션 포함 시 추가 건조가 예상된다.

한화가 미국 필라델피아 필리조선소 인수를 발표한 지 2년 만에 처음으로 미국 해군의 중형 상륙함 건조 사업을 수주했다. 한화디펜스 USA는 지난달 29일 현지 시간으로 미 해군 선박건조관리업체 토트 서비스와 중형 상륙함 1척 건조 계약 을 체결했다고 1일 밝혔다. 이 계약은 현지의 높은 인건비와 공급망 부족, 설비 용량 한계 등으로 미군으로부터 안정적인 물량을 확보하는 것이 관건이었던 상황에서 첫발을 뗀 의미 있는 성과로 평가된다.

2억6900만달러 규모 계약 체결

이번에 체결된 계약의 규모는 2억6900만달러로, 환산 시 약 3587억원에 달한다. 선박의 실제 건조 작업은 한화필리조선소가 담당한다. 이번에 수주한 중형 상륙함은 네덜란드 업체 다멘이 설계한 LST-100을 기반으로 제작된다. 이는 한화필리조선소가 단순 상선 건조를 넘어 해군 함정 건조 능력을 인정받았음을 시사하는 중요한 지표다.

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LST-100 기반 중형 상륙함 제원

이번에 건조되는 중형 상륙함은 길이 100m, 폭 16m의 크기이며, 경하중량은 2687톤이다. 최대 속도는 시속 27.8㎞에 해당하는 15노트이며, 항속 거리는 4000해리(약 7408㎞)에 이른다. 미 해군은 인도·태평양 지역을 포함한 연안에서 분산 작전을 펼치기 위해 이러한 원정작전용 상륙함을 도입하고 있다.

이 함정은 500톤 이상의 해병대 병력과 장비, 보급품을 수송하고 전개하는 임무를 맡는다. 또한 헬리콥터 등 항공기의 이착륙이 가능한 시설을 갖추고 있어 다양한 작전 상황에 대응할 수 있도록 설계되었다. 이는 현대 해전 환경에서 신속한 상륙 작전과后勤支援을 가능하게 하는 핵심 자산이다.

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35척 동시 건조 구상 및 향후 계획

미 해군은 총 35척의 중형 상륙함을 한화필리조선소를 포함한 미국 내 여러 조선소에서 동시에 건조한다는 구상이다. 데이브 매코믹 상원의원은 지난달 경남 거제 한화오션 조선소를 방문해 첨단 인프라와 제조 역량을 직접 점검했다. 그는 보도자료를 통해 한화필리조선소의 수주 소식을 전하며, 계약에 향후 3척 추가 건조 옵션이 포함되어 있음을 강조했다.

매코믹 의원은 한화가 발표한 50억달러 조선 투자 계획을 언급하며 동맹국과의 협력이 미국 조선 역량 재건과 국방산업 기반 강화에 기여하는 모범 사례라고 평가했다. 한화 측은 후속 물량 수주를 대비해 인력 양성과 설비 투자 등을 지속해 나갈 계획이다. 이를 통해 한화필리조선소는 해군 함정 건조 전문 조선소로서의 입지를 더욱 굳힐 것으로 예상된다.