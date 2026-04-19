한화토탈에너지스, 중질 나프타 11만t 확보…PX 생산 정상화 청신호, 그러나 경질 나프타 수급이 관건

한화토탈에너지스가 중질 나프타 11만 톤을 확보하며 PX 생산 정상화에 나섰지만, 에틸렌·프로필렌 등 기초유분 생산에 필수적인 경질 나프타의 안정적인 수급이 석유화학 업계의 완전한 정상화를 위한 핵심 과제로 부상했다.

한화토탈에너지스 가 파라자일렌(PX) 생산에 필수적인 중질 나프타 11만 톤을 확보하며 생산 정상화에 한 발 다가섰다. 이는 앞서 나프타 수급 문제로 PX 공급 불가항력을 선언했던 한화토탈에너지스 에게 큰 전환점이 될 것으로 보인다.

현재 석유화학 업계는 중동 사태로 인한 공급망 불안에 대응하기 위해 다각적인 자구책을 마련하고 있지만, 완전한 정상화까지는 상당한 시일이 소요될 것이라는 전망이 지배적이다. 한화토탈에너지스는 다음 달 중순부터 해당 물량을 인도받아 5월 중순부터 PX 공급을 원활하게 이어갈 수 있게 되었다.

당초 5월 PX 생산량 조정을 계획했었으나, 이번 추가 확보로 6월부터 예정되었던 정상화 계획을 앞당길 수 있게 된 것이다. PX는 중질 나프타를 분해하여 생산되는 방향족 탄화수소로, 페트병 및 필름 제조에 사용되는 고순도테레프탈산(PTA)의 핵심 원료이다.

한화토탈에너지스 측은 이번 PX 생산량 조정이 일부 계약된 원료의 선적 지연으로 인한 일시적인 현상이었음을 강조하며, 평시라면 현지에서 즉시 나프타를 수급했겠지만 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 대체 방안을 가동하기 어려웠다고 설명했다. 하지만 6월부터는 원료 확보에 큰 어려움이 없을 것으로 전망하고 있다.

더불어 중질 나프타의 추가 확보는 나프타분해시설(NCC) 가동률 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 중질 나프타를 분해하는 방향족 공장은 PX뿐만 아니라 NCC의 주요 원료인 경질 나프타도 함께 생산하기 때문이다. 경질 나프타 생산량이 증가하면 NCC의 가동률이 높아져 에틸렌, 프로필렌 등 다양한 기초 석유화학 제품의 공급에 여유가 생길 수 있다.

그러나 업계 전반적으로는 중질 나프타 수급 문제 해결만으로는 근본적인 해결이 어렵다는 지적이 나오고 있다. 국내 석유화학 산업의 핵심인 에틸렌, 프로필렌 등의 생산에 필수적인 경질 나프타의 안정적인 수급 문제가 여전히 중요한 과제로 남아있기 때문이다. 업계 관계자는 하루 약 2만 톤의 경질 나프타가 차질 없이 공급되어야 NCC 시설의 효율적인 가동이 가능하다고 언급했다.

현재 중동 사태의 영향으로 국내 주요 석유화학 기업들의 NCC 시설 가동률은 60~70% 수준에 머물러 있는 상황이다. 또한, 대통령 비서실장이 4개국 순방 후 확보했다고 밝힌 나프타 210만 톤의 구체적인 도입 시기와 방식에 대한 정보 부족은 향후 공급 계획 수립에 있어 아쉬운 부분으로 지적되고 있다.

현재 나프타 가격은 국제적인 불안 요인으로 인해 높은 수준을 유지하고 있다. 시장조사업체 트레이딩이코노믹스에 따르면, 지난 17일(현지시간) 나프타는 톤당 874.44달러에 거래되었으며, 이는 전년 동기 대비 60.3% 상승한 수치이다. 이러한 높은 나프타 가격은 석유화학 제품의 생산 비용 증가로 이어져 업계의 수익성에 부담을 주고 있다.





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한화토탈에너지스 나프타 PX 석유화학 공급망

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