한화자산운용 최영진 부사장, 'K방산 ETF'와 한국 제조업 ETF 투자 전략 공개

한화자산운용 최영진 부사장이 머니랩과의 인터뷰를 통해 개인 투자 포트폴리오를 공개하고, K방산 ETF 및 한국 제조업 ETF 투자 전략을 제시했습니다. 미국 ETF닷컴 어워즈 후보 선정과 PLUS K방산 ETF의 성공적인 미국 시장 진출을 바탕으로, 한국 방산 및 제조업 ETF의 성장 가능성을 조명합니다. 최 부사장은 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 통해 직접 ETF에 투자하며, 장기적인 관점에서 투자를 권고합니다.

머니랩 관심 머니랩에 등록된 내용에 따라, 관련 정보를 내 관심 목록에 추가했습니다. 전 세계 영화계의 아카데미상처럼, 상장지수펀드(ETF) 업계에는 'ETF닷컴 어워즈'가 있습니다. 지난 1월에 열린 '2026 ETF닷컴 어워즈'는 특히 의미가 깊었습니다. 한국 자산운용업계가 사상 처음으로 후보작(신규 미국 외 주식 ETF 부문)을 배출했기 때문입니다. 그 주인공은 한화자산운용 이 출시한 한국 방산 기업 ETF였습니다. 작년 국내 증시 상장 ETF 중 수익률 1위(177%, 한화자산운용 집계)를 기록한 'PLUS K방산(순자산 1조 8225억원, 3일 장 마감 기준)'의 미국 버전입니다. 이 ETF는 작년 2월 미국 주식시장에 상장된 이후 1년여 만에 순자산이 1억 7000만 달러(약 2580억원, 1일 장 마감 기준)로 급증했습니다. 특히 올해 들어 순자산 증가 속도가 더욱 빨라졌습니다.

여의도 증권가에서는 “한국 방산주가 글로벌 투자 테마로 부상했다”는 긍정적인 평가가 이어지고 있습니다. 이러한 긍정적인 흐름에 맞춰 한화자산운용은 한국 제조업을 기초 자산으로 하는 ETF를 미국 증시에 추가 상장할 계획을 발표했습니다. 이 ETF는 한국의 인공지능, 반도체, 배터리, 조선, 방위산업, 에너지, 휴머노이드 관련 기업들을 포함하며, 올해 상반기 상장을 목표로 하고 있습니다. 두 ETF 모두 한국 증시에도 상장되어 있어 국내 투자자들은 더욱 손쉽게 투자 기회를 잡을 수 있습니다. 하지만, 투자 시점과 관련하여 우려의 목소리도 있습니다. 전쟁 종식 이후에도 방산주의 성장세가 지속될지, 중국의 거센 추격 속에서 한국 제조업이 장기적으로 경쟁력을 유지할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이러한 투자 관련 궁금증을 해소하기 위해 머니랩은 최영진 한화자산운용 부사장을 만나 심층적인 인터뷰를 진행했습니다. 최 부사장은 자신의 개인적인 투자 포트폴리오를 공개하며, 두 가지 ETF에 직접 투자하고 있다는 사실을 밝혔습니다. 이는 해당 ETF에 대한 그의 강력한 자신감을 보여주는 사례로 해석됩니다. 최영진 한화자산운용 부사장은 3월 31일 서울 여의도 한화금융센터 사무실에서 중앙일보와의 인터뷰를 통해 투자 철학 및 시장 전망을 공유했습니다. 김종호 기자는 'K방산 ETF 아버지'로 불리는 최 부사장의 개인 계좌를 심층 분석했습니다. 최 부사장은 머니랩과의 인터뷰에서 개인형퇴직연금계좌(IRP) 2개의 포트폴리오를 공개했습니다. 첫 번째 계좌는 PLUS K방산 ETF를 약 50% 비중으로 편입하여 공격적인 투자를 진행하고 있음을 밝혔습니다. 두 번째 계좌에 대한 정보는 공개되지 않았지만, 균형 잡힌 포트폴리오 구성을 통해 안정적인 투자를 추구할 것으로 예상됩니다. 최 부사장은 인터뷰에서, K방산 ETF의 장기적인 성장 가능성과 한국 제조업의 경쟁력을 높게 평가했습니다. 그는 한국 방산 기업들이 글로벌 시장에서 선전할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 정부의 적극적인 지원과 기술 혁신을 통해 지속적인 성장을 이룰 수 있다고 강조했습니다. 또한, 한국 제조업은 반도체, 배터리 등 고부가가치 산업 분야에서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이러한 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지를 더욱 강화할 수 있을 것이라고 전망했습니다. 최 부사장은 개인적인 투자 경험을 바탕으로, 투자자들이 장기적인 관점에서 한국 방산 및 제조업 관련 ETF에 투자할 것을 권했습니다. 그는 시장 변동성에 일희일비하지 않고, 꾸준히 투자 포트폴리오를 관리하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 이번 인터뷰를 통해, 머니랩은 투자자들이 한국 방산 및 제조업 관련 ETF에 대한 궁금증을 해소하고, 투자 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공했습니다. 최 부사장의 개인적인 투자 사례를 통해, 투자자들은 ETF 투자에 대한 실질적인 정보를 얻고, 자신만의 투자 전략을 수립하는 데 도움을 받을 수 있을 것입니다. 향후 머니랩은 투자자들에게 유용한 정보를 지속적으로 제공하고, 건전한 투자 문화를 조성하는 데 기여할 것입니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

한화자산운용 최영진 K방산 ETF 한국 제조업 ETF ETF 투자 개인 투자 포트폴리오

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

의료ETF 다 같은게 아니네?…소부장 ‘웃고’ 바이오액티브 ‘눈물’의료기기 소부장 ETF 한달간 일반 의료기기 ETF보다 선전 바이오 패시브 ETF 수익냈지만 액티브는 큰폭 손실 ‘고전’

더 많은 것을 읽으십시오 »

4대그룹 ETF 반도체에 웃고, 배터리에 울고HBM 품은 SK하이닉스 덕에SK그룹 ETF 올해 16.7%↑EV시장 정체로 LG ETF 부진

더 많은 것을 읽으십시오 »

“150조 시장 잡아라”…브랜드명 바꾸는 운용사 각축전 ‘치열’ETF 150조 시대…치열해진 점유율 경쟁 KB·한화·키움운용, ETF 브랜드명 변경

더 많은 것을 읽으십시오 »

'크립토 대통령 온다' 가상화폐 ETF 후끈트럼프發 규제완화 정책 기대서학개미도 코인 상승장 참전가상화폐 ETF 1200억원 베팅美 ETF 옵션상품도 승인 주목

더 많은 것을 읽으십시오 »

가열되는 ETF 시장 주도권 다툼…보수 경쟁 다시 불붙나(서울=연합뉴스) 김태균 기자=미래에셋자산운용이 주요 상장지수펀드(ETF)의 총보수를 업계 최저 수준으로 낮추자, 금융투자업계에서는 ETF ...

더 많은 것을 읽으십시오 »

변동성 견디려면 … 지수ETF·액티브펀드 함께 담아라전쟁 리스크 대응 분산투자 전략S&P500 지수 추종 ETF 주목액티브 펀드는 하락장 방어용고배당·중형 가치주 담아볼만자금 한번에 몰아넣으면 위험10~20% 단위로 나눠 투자를

더 많은 것을 읽으십시오 »