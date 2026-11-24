금속노조 웰리브지회와 거제통영고성조선하청지회가 12월9일 공동파업에 나선다. 한화오션의 임금·복지·고용 등 온전한 원청교섭 거부에 대한 대응이다.

금속노조 웰리브지회 와 거제통영고성조선하청지회 는 12월9일 경남 거제시에 소재한 한화오션 에서 공동 파업을 전개한다. 이两天的 두 노조는 개정 노동조합법 시행 이후 8개월이 지났음에도 한화오션 이 임금, 복지, 고용 등 핵심 의제에 대한 온전한 원청 교섭을 거부하고 있다며 강력히 비판했다.

개정법 시행 8개월, 원청 교섭 여전히 가로막혀

금속노조 웰리브지회와 거제통영고성조선하청지회는 지난 3월10일 개정 노동조합법이 시행된 이후 8개월이 경과했지만, 하청 노동자의 온전한 원청 교섭이 여전히 차단되어 있다고 주장했다. 한화오션이 단체 교섭 테이블에 오기는 했으나, 안전 문제를 제외하고는 임금, 복지, 고용, 노동조합 활동 등에 대해서는 교섭할 수 없다는 입장을 고수하고 있다는 것이다.

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공동투쟁위원회는 "조합원의 낮은 임금과 복지를 개선하고 고용을 지키며 현장을 안전하게 만드는 것은 노동조합의 가장 근본적인 존재 이유이자 단체 교섭의 목적"이라고 강조했다. 이어 "진짜 사장인 한화오션과 임금도, 복지도, 고용도 교섭할 수 없다면 이는 있으나 마나 한 껍데기뿐인 단체 교섭"이라고 강력히 비판했다.

웰리브 필수 노동 평가 절하, 파업으로 존재 증명

이번 공동 파업은 12월9일 하루 24시간 동안 진행된다. 웰리브지회 조합원들이 파업에 참여할 경우, 한화오션의 사내 식당과 통근 버스, 세탁소, 샤워장 등 주요 편의 시설의 운영에 차질이 빚어질 것으로 예상된다. 조선하청지회 조합원들도 생산 현장을 완전히 멈추지는 않으나, 공동 파업에 함께 참여할 계획이다.

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공동투쟁위원회는 웰리브 노동자들의 노력이 한화오션의 생산에 직접 기여하지 않는다는 이유로 저평가받고 있다고 지적했다. 웰리브 노동자들이 담당하는 식당, 통근, 세탁, 샤워장 등의 업무는 조선소 운영을 뒷받침하는 필수 노동이라는 주장이다. 이들은 "한화오션이 생산에 대한 직접적인 기여가 없다며 웰리브 노동자를 유령 취급하고 그 노동을 무시하고 있다"고 설명했다.

또한 "12월9일 공동 파업을 통해 우리의 존재와 노동의 가치를 한화오션에 똑똑히 보여줄 것"이라고 선언했다. 이는 간접 노동의 가치를 인정받지 못하는 현실에 대한 강한 반발이자, 원청 교섭을 통한 실질적 권리 확보를 위한 전략적 행보로 해석된다.

천막농성 273일 단행, 집중적 투쟁 체계로 전환

두 지회는 그동안 한화오션을 상대로 원청 교섭을 요구하며 천막 농성과 고공 투쟁, 단식 투쟁을 이어왔다. 기자회견 당시 기준 천막 농성은 273일째, 고공 투쟁은 56일째였으며, 단식 투쟁은 9일째를 맞이하고 있었다. 그러나 이번 공동 파업 조직에 전력을 집중하기 위해 이형주 웰리브지회장과 강인석 거제통영고성조선하청지회장은 9일째 된 단식을 중단하기로 했다.

강인석 지회장과 함께 도장 공장 지붕에서 고공 농성을 벌여온 박경우 조선하청지회 사무장도 고공 농성을 해제한다. 이는 파업 당일의 효과 극대화를 위한 전략적 조정으로 보인다. 공동투쟁위원회는 "우리는 투쟁으로 노동조합법을 개정했고, 투쟁으로 한화오션을 단체 교섭 자리에 앉게 만들었다"며 과거 투쟁의 성과를 되짚었다.

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온전한 원청 교섭 쟁취, 하청 노동 조건 개선으로

공동투쟁위원회는 "이제 공동 파업으로 온전한 원청 교섭을 쟁취하고 하청 노동자의 저임금과 차별, 고용 불안, 위험한 현장을 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이번 파업이 단순한 일시적 휴업을 넘어, 하청 노동자들의 구조적 차별을 해소하고 안전하고 안전한 노동 환경을 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.

이번 파업은 개정 노동조합법이 하청 노동자의 권리 보장에 실질적으로 기여하기 위해 필요한 원청 교섭의 구체적 형태를 제시한다는 점에서 의미가 크다. 한화오션이 임금, 복지, 고용 등 핵심 의제에 대해 진지하게 교섭에 임할지 주목된다. 노조 측은 파업 일정을 통해 원청의 교섭 태도 변화를 이끌어내겠다는 계획이다.